Paula Chaves reveló que Chechu Bonelli le escribió por Facundo Pieres: “Me mandó un mensaje”

En medio de las versiones de romance entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres, Paula Chaves dio a conocer que habló con ella (Puro Show - El Trece)

En julio pasado, Darío Cvitanich y Chechu Bonelli pusieron fin a una relación de 14 años, marcando uno de los escándalos más resonantes del último tiempo en el mundo del espectáculo. Juntos tuvieron tres hijas y, tras la separación, ambos tomaron caminos distintos que pronto acapararon la atención mediática. Mientras el exfutbolista inició un romance con Ivana Figueiras, la conductora fue vinculada con varias figuras, aunque el nombre que más ruido hizo fue el de Facundo Pieres. En medio de estos rumores y trascendidos, Paula Chaves, amiga de ambas partes, se metió en la situación y decidió hablar sobre el panorama que vincula tanto a Chechu como a su expareja.

La palabra de Paula Chaves fue dada a conocer en la última emisión de Puro Show (El Trece), donde inicialmente fue consultada por la salida de Evelyn Botto de Olga. Sin embargo, la conversación derivó rápidamente hacia la reciente exposición de Bonelli y su presunto romance. “No, yo no voy a confirmar nada, imaginate”, respondió entre risas cuando el notero le preguntó si sabía algo sobre la relación.

El periodista insistió con la pregunta, haciendo referencia a la supuesta red de amigas que buscaba Chechu, pero Paula volvió a despegarse: “No estaba metida en el tema, lo mío pasó hace ya tantos años...”. La pregunta siguiente apuntó a si Chechu la había llamado para pedirle “permiso” por la situación con Pieres. Paula aclaró: “No, no me llamó, me mandó un mensaje y le dije: ‘No tenés que mandarme ningún mensaje’, porque te juro que nosotras tenemos un vínculo de hace muchos años”.

El encuentro que desató los
El encuentro que desató los rumores de romance entre Bonelli y Pieres (Instagram)

La charla se volvió más distendida y el notero bromeó: “¡Sos la dueña de Pieres!”. Paula, entre risas, respondió: “Ay, no, por Dios”. Y luego profundizó sobre la relación que mantiene con Chechu: “Tenemos un vínculo hace muchos años. Yo la quiero muchísimo. Estuvo en casa hace poco, compartimos mucho con nuestras hijas también, hemos viajado juntas".

Y sumó: “Tenemos una relación de amistad en la que no nos vemos por mucho tiempo y cuando nos vemos es como si no hubiese pasado el tiempo. Pero cuando lo hacemos, nos detenemos en cuando teníamos 17 años en SuperM y yo lo único que quiero es que sea feliz. Es una piba que es divina, yo la amo con toda mi alma y no me tiene que preguntar nada nadie nunca más, no me llamen”.

Si bien el foco entre Bonelli y Pieres genera revuelo en el mundo del espectáculo y alimenta titulares, la propia conductora ya se había referido al tema en enero pasado. Durante su debut en el stream La Casa, desde Pinamar, sus compañeros sacaron el tema entre risas y chicanas. Sin vueltas, Chechu fue directa: “No fue un amor de verano porque no fue nada”. Y agregó, para despejar dudas: “Lo conozco hace mucho tiempo. Somos amigos”.

Chechu Bonelli reveló el trasfondo de su relación con Facundo Pieres (La Casa Streaming)

Según relató, el episodio que derivó en fotos, portales y rumores fue fruto de la casualidad. Chechu explicó que estaba en José Ignacio visitando a sus hijas, que habían pasado Año Nuevo con su padre, Darío Cvitanich, y después se quedó en la zona. “Bajé a la playa y pasó Facu caminando. Nos saludamos, nos quedamos charlando y hubo alguien que sacó la foto”, indicó. La imagen, tomada fuera de contexto, alcanzó para alimentar versiones de besos, flechazos estivales y un supuesto romance en Punta del Este.

La periodista fue tajante al remarcar que no hubo nada más que una charla entre conocidos: “No somos recontra mega amigos, pero somos amigos”, aclaró, marcando distancia de cualquier interpretación romántica. Sobre el impacto de su separación, reconoció: “Nunca pensé que iba a tomar tanta trascendencia”. Admitió que llegó a hacer hasta cuatro sesiones de terapia por semana y que todavía le resulta extraño tener que escribir la palabra “divorciada” en trámites cotidianos. “Es una mancha”, reconoció con honestidad brutal, aunque aclaró que ese dolor también fue el punto de partida para una transformación personal.

Así, entre declaraciones, mensajes y aclaraciones, Bonelli y Cvitanich siguen rearmando sus vidas. Paula Chaves, por su parte, dejó en claro el valor de la amistad y la importancia de acompañar a quienes quiere, más allá de los rumores y los titulares de la farándula. El presente sentimental de todos los involucrados sigue dando que hablar, pero, al menos por ahora, cada uno elige priorizar el bienestar propio y el de la familia.

