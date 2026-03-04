Zaira Nara opinó sobre el romance de Chechu Bonelli y Facundo Pieres y lanzó una indirecta a Paula Chaves

La modelo lanzó un filoso comentario al hablar de la relación de su expareja y apuntó contra Paula Chaves (Video: Puro Show- El Trece)

Zaira Nara habló con el programa Puro Show de El Trece y abordó sin rodeos los rumores sobre la relación entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres, su expareja. Durante la entrevista, la modelo y conductora también aprovechó para lanzar una indirecta a Paula Chaves, quien en el pasado mantuvo un vínculo con el polista y fue crítica durante el noviazgo de Zaira con deportista.

Al ser consultada sobre su presente sentimental, Zaira aseguró: “No, no, estoy pasando el mejor momento de mi vida, la verdad, sin ganas de, de nada”. Ante la insistencia sobre supuestos romances, respondió: “Se me puede ver porque tengo amigos y la verdad que mis amigos también tienen amigos. Y cuando uno está soltero se te puede ver acompañada de, de amigos y siempre va a estar interpretándose algo así, pero estoy sola”. En relación a su vínculo con Robert Storm, aclaró: “Sí, como todos, ¿no? Siempre uno está conociendo... A todos estás conociendo”.

Respecto a la pareja de Pieres y Bonelli, Zaira fue diplomática: “Sí, sabía, eh, por... Bueno, la verdad que tengo mucho cariño con Facu, con su familia. Es una persona que fue y va a ser siempre muy importante en mi vida y la verdad que a Chechu también la aprecio mucho. Y sí, estoy, estoy al tanto de todo”. Sobre si alguno de los protagonistas le contó la noticia directamente, prefirió no dar detalles: “Prefiero esas cosas guardarlas en la intimidad, porque muchas veces, viste, los terceros terminan diciendo cosas que ni los protagonistas dijeron. Así que no tengo nada para decir”.

Cuando le preguntaron si “bancaba” la pareja, la hermana de Wanda Nara contestó con humor: “Bueno, no sé si soy la indicada para decir si me parecen hot o no, es como medio border que una ex diga ‘me parece hot’, no soy tan de ese estilo de ex. Sí me encanta que él pueda ser feliz. La verdad que siempre fue algo que le dije que se merece alguien que lo pueda acompañar, que lo haga feliz, así que estoy muy contenta por él”.

Sobre el supuesto pedido de permiso de Chechu Bonelli para iniciar la relación, Zaira se mantuvo reservada: “No, hay cosas que a mí no me interesa exponer”. En ese momento, surgió la comparación con Paula Chaves, quien en su momento declaró públicamente dar el visto bueno para la relación. Zaira, entre risas, lanzó: “Conmigo el visto malo. No, es mentira”. Y agregó: “Pasó tanto tiempo de todo que la verdad que me parece que ya es como anecdótico. Lo mío sí, obviamente, es más reciente, pero para mí, como te digo, a Chechu le tengo un montón de cariño, me parece una persona divina que se merece ser feliz. Y a Facu, si hay algo que le digo a él y a su familia es que siempre estoy muy contenta de sus buenas noticias”.

Así, Zaira Nara dejó en claro su postura de respeto y afecto hacia los protagonistas del nuevo romance, y no dejó pasar la oportunidad para marcar distancia con las declaraciones de Paula Chaves, sumando un capítulo más a la trama de relaciones cruzadas en el mundo del espectáculo.