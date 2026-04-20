Alerta en Uruguay por el aumento del antisemitismo: legisladores promueven “fortalecer compromiso institucional”

Julio María Sanguinetti , en el Congreso de la Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo (CAM)

Con la participación de 35 legisladores de 15 países de América Latina, se llevó a cabo en Uruguay el primer Congreso de la Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo, una iniciativa organizada por el Combat Antisemitism Movement (CAM).

Según detalló la organización en un comunicado de prensa, una de las sesiones centrales fue en el Palacio Legislativo, la sede del congreso uruguayo. Allí hubo intervenciones especiales de legisladores de la oposición. Estuvieron los senadores Javier García y Graciela Bianchi, así como los diputados Rodrigo Goñi y Fermín Farinha, todos integrantes del Partido Nacional.

En sus exposiciones, los legisladores expresaron “su creciente preocupación por el aumento del antisemitismo en Uruguay y coincidieron en la necesidad de fortalecer el compromiso institucional, impulsando iniciativas y acciones concretas desde el ámbito parlamentario para prevenir y combatir el odio hacia el pueblo judío”, de acuerdo a lo informado por la organización.

Congreso de la Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo (CAM)

Este aumento del antisemitismo está medido en Uruguay. Un informe de la consultora Opción muestra que hay una “luz amarilla” en este sentido, según informó tiempo atrás el semanario Búsqueda.

Entre el 10% y el 20% de la población uruguaya tiene una actitud hostil o negativa hacia los judíos. Las opiniones desfavorables solían ser más prevalentes en las personas de derecha, pero ahora eso ha cambiado y crecieron entre los votantes de izquierda. “Es un indicador de judeofobia. No es un porcentaje menor. Son entre 270.000 y 500.000 personas”, declaró a ese medio el director de la consultora, Rafael Porzecanski. “Hay una luz amarilla. Una advertencia. Un desafío a la convivencia”, señaló.

A fines del año pasado, en tanto, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) de Uruguay emitió una declaración advirtiendo ante lo que considera que es un “aumento de expresiones discriminatorias” y, en particular, del antisemitismo en el país. El texto surge días después de que el Comité Central Israelita y la Asociación Jaime Zhitlovsky hicieran algunas advertencias en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado.

Congreso de la Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo (CAM)

La Inddhh “comparte la preocupación por el incremento de los hechos de discriminación y antisemitismo en Uruguay”, decía el texto difundido entonces. El organismo señala que en la comparecencia de estas dos organizaciones al Parlamento se recogió un “creciente registro de situaciones de esta naturaleza”.

“La Inddhh entiende que toda manifestación de odio, amenaza o agresión basada en la religión, el origen étnico-racial, el género, la orientación sexual, la discapacidad o la edad constituye una grave vulneración a los derechos humanos y atenta contra los valores de respeto, diversidad y convivencia que sustenta una sociedad democrática”, agregaba entonces el organismo.

De la última jornada del congreso participó el ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti y la embajadora de Israel en el país, Michal Hershkovitz. De acuerdo a lo informado por CAM, “sostuvieron un espacio de diálogo con el grupo de legisladores, abordando los desafíos actuales en la lucha contra el antisemitismo y la importancia de fortalecer la cooperación internacional frente a este fenómeno”.

Congreso de la Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo (CAM)

Además, el diputado del opositor Partido Colorado Conrado Rodríguez definió al evento como “muy importante”. “Hemos visto iniciativas legislativas en distintos niveles y, sobre todo, hemos fortalecido vínculos que nos permitirán impulsar una lucha conjunta. Desde los parlamentos y en articulación con los poderes ejecutivos, buscamos construir políticas públicas comunes que enfrenten este flagelo con una visión regional y coordinada”, declaró, de acuerdo al comunicado de prensa.

“El primer Congreso de la Coalición representa un hito en la articulación de esfuerzos parlamentarios en América Latina, sentando las bases para una cooperación continua, el intercambio de buenas prácticas y la implementación de iniciativas legislativas que contribuyan a combatir el antisemitismo de manera efectiva y sostenida en la región”, informó la organización.