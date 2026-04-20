Rafael Grossi presenta su candidatura por la sucesión de António Guterres al frente de la ONU

Rafael Grossi, del OIEA, habla con los periodistas durante la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores en Viena, Austria (REUTERS/Lisa Leutner)

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, expondrá este martes ante la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU), en sede ubicada en Nueva York, en el marco del proceso de selección abierto por la sucesión de António Guterres al frente de la Secretaría General que conduce la organización. Lo hará desde las 16, y luego se someterá a una instancia de intercambio con los representantes de los 193 Estados miembros.

Entre el martes y el miércoles, los cuatro candidatos -tres latinoamericanos y un senegalés- harán pública su visión ante los delegados con intención de erguirse en la conducción de la organización para el período 2027 y por los próximos cinco años. Según supo Infobae, cada discurso será transmitido por el canal UN WebTV.

Por orden alfabético, antecede a Grossi en el uso de la palabra la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, una de las dos mujeres entre los postulantes, y una de las tres representantes de la región. Lo llamativo del caso es que el presidente de Chile, José Antonio Kast, retiró su apoyo a la postulación, promovida durante la gestión de Gabriel Boric en coordinación con Brasil y México, porque la calificó de “inviable”.

El miércoles, la secretaria general de la UNCTAD y ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan Mayufis, hará uso de la palabra y se espera que refuerce su intención de “renovar” la ONU para que sea “más útil, más ágil y rinda cuentas ante los gobiernos y los pueblos a los que sirve”, tal y como señala en la página de su postulación. Finalmente, el expresidente de Senegal Macky Sall, impulsado por la República de Burundi, pero rechazado por la Unión Africana, cerrará la ronda de presentaciones.

La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelete en una conferencia de prensa en Ginebra. Suiza, 9 de diciembre de 2020 (REUTERS/Denis Balibouse)

Si bien el proceso formal de selección inicio a finales de noviembre de 2025, la decisión final tendrá lugar este 2026 y será adoptada por el Consejo de Seguridad, seguido por la validación de la Asamblea General. “Es un proceso y van surgiendo las fechas. Incluso pueden seguir apareciendo candidatos”, sostuvo una fuente oficial en tema a este medio.

Hacia finales de diciembre del año pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de su canciller, Pablo Quirno, formalizó la postulación de Grossi y comenzó las gestiones para conseguir los votos necesarios que le permitan convertirse en el primer argentino en la historia en acceder a ese cargo.

Entre los argumentos oficiales de Cancillería, expuestos en la página oficial de la candidatura, figuran que su postulación “representa una oportunidad excepcional para impulsar un multilateralismo eficaz, capaz de cumplir con el objetivo fundacional de la Organización: preservar la paz y la seguridad internacionales”.

“Se necesita una renovación decidida y basada en resultados. La eficiencia debe estar al servicio de un propósito, no de un proceso. Para esta tarea crucial que el mundo le demanda a las Naciones Unidas, la Argentina considera que Rafael Mariano Grossi cuenta con el liderazgo, los conocimientos y capacidades que la coyuntura actual requiere”, destacan del argentino que cuenta con más de 40 años de experiencia diplomática y probada labor al frente del OIEA.

Rafael Grossi fue seleccionado entre las 100 personalidades más influyentes y destacadas del mundo por la Revista Time (Time)

Su nombre cobró relevancia en el último tiempo a raíz de su intervención en el conflicto bélico abierto entre Ucrania y Rusia, pero también ante la mediación frente a la situación de las centrales nucleares en Irán. Su accionar fue destacado por la revista Time, que lo eligió entre las 100 personalidades más influyentes de 2026, lo que lo convirtió en el único argentino que integra el listado de Líderes Políticos Globales.

Ante la posibilidad de suceder a Guterres, el argentino de 65 años promete “renovar” la eficiencia de la ONU por lo que propone encarnar “un enfoque honesto y valiente para lograr una Organización relevante y con impacto”. “El mundo no necesita más declaraciones. Necesita unas Naciones Unidas capaces de responder a las verdaderas demandas de nuestro tiempo, con imparcialidad y un enfoque orientado a resultados que se base en hechos”, señala en como resumen de su visión.

Tras las jornadas de exposición, el proceso de selección continuará de manera interna, y tendrá como principal protagonista al Consejo de Seguridad compuesto formalmente por 15 miembros, de los que solo cinco son permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Una vez elegido el nombre, que podría estar para mediados de este año, la Asamblea deberá validarlo.