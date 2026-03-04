Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

Santiago Tato Algorta habló de su accidente en Uruguay (Video: Instagram)

Santiago Tato Algorta, ganador de la última edición de Gran Hermano, vivió una situación de alto riesgo en las últimas horas tras protagonizar un accidente automovilístico de consideración en Uruguay. El incidente ocurrió mientras viajaba por el departamento de Soriano, en las inmediaciones de Dolores, durante la noche del lunes 3 de marzo. Algorta, quien actualmente se desempeña como panelista en la versión Generación Dorada del reality, utilizó sus redes sociales para compartir detalles sobre su estado de salud y transmitir calma a sus seguidores, quienes expresaron preocupación por su integridad física.

A través de un mensaje grabado, Algorta se manifestó en sus historias de Instagram: “Aparezco un ratito para contarles que sí, efectivamente ayer tuve un accidente bastante grande, pero nada grave. La realidad es que fue una desgracia con suerte”, admitió. El uruguayo explicó que si bien el impacto ocasionó serios daños materiales en el vehículo, su integridad no se vio comprometida. “El auto se hizo mierda, pero yo estoy bien”, informó sin medias tintas.

El accidente se produjo cuando Algorta se encontró con una curva poco señalizada y sin iluminación, lo que generó la pérdida de control del automóvil. Como resultado, el vehículo terminó con daños considerables en su estructura, y él sufrió daños menores. “En un rato me van a llevar al hospital para hacer un chequeo general, más que nada como prevención, porque tuve un golpe en la rodilla, un golpe en la costilla y simplemente quieren quedarse tranquilos”, detalló el propio Algorta, quien puso énfasis en que se encuentra fuera de peligro.

Santiago Tato Algorta apagó las luces en la última edición de Gran Hermano

El actual campeón de Gran Hermano aprovechó el contacto con sus seguidores para expresar su gratitud. “Quería agradecerles también mucho, mucho por todos los mensajes que me están llegando, por todos los que se están preocupando”, manifestó en el mismo registro audiovisual. Sus palabras buscaron llevar tranquilidad, en especial después de que la noticia del accidente comenzara a circular y generara inquietud entre sus fanáticos, quienes rápidamente hicieron tendencia el tema en redes sociales.

En su mensaje, Algorta también reflexionó sobre el episodio y compartió su visión personal sobre lo ocurrido. “Le saco lo positivo, como una oportunidad de la vida de replantearme algunas cositas antes de que sea tarde”, expresó. El conductor explicó que, a pesar del impacto, no sufrió lesiones de gravedad y que los exámenes médicos tenían carácter preventivo. “Simplemente quédense tranquilos”, insistió respecto al chequeo programado en el hospital.

Algorta con los finalistas Ulises Apóstolo y Luz Tito. Es el segundo uruguayo consecutivo en ganar Gran Hermano tras Bautista Mascia

El vehículo involucrado en el siniestro terminó con daños serios, aunque el uso del cinturón de seguridad y la activación de los airbags permitieron que el desenlace no fuera más grave. Algorta subrayó que su estado general es bueno y adelantó que espera reincorporarse pronto a sus actividades habituales. “Les dejo por acá un poco de tranquilidad y después ni bien pueda les contesto a cada uno. Muchas, muchas gracias por preocuparse. Les mando un beso muy pero muy grande y si todo está bien, mañana ya vamos a andar en el ruedo de nuevo. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho”, afirmó al cierre de su mensaje.

La noticia alcanzó al piso de Gran Hermano Generación Dorada. Durante el debate televisivo, Santiago del Moro confirmó el episodio y aclaró cuál era el estado de salud del exjugador. “Tato tuvo un accidente pero no le pasó nada. Tuvo un choque en Uruguay. El auto tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien”, explicó el conductor frente a la sorpresa de los panelistas, en consonancia con las informaciones que circulaban en torno al siniestro. “Él ya charló con la producción y está bien, eso es lo importante”, agregó el conductor antes de enviarle un saludo al ganador del ciclo.