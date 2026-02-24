Quiénes serán los analistas de Gran Hermano: Generación Dorada

La edición 2026 de Gran Hermano celebra 25 años con una fuerte apuesta multiplataforma y transmisión las 24 horas vía DGO y Prime Video

La cuenta regresiva terminó y Gran Hermano volvió a la pantalla de Telefe con una edición especial: Generación Dorada. A 25 años de su desembarco en la televisión argentina, el reality más visto del país apuesta a una temporada con impronta multiplataforma, nuevas reglas y un panel de analistas renovado que promete debates encendidos.

Con Santiago del Moro nuevamente al frente de la conducción, la edición 2026 busca combinar figuras históricas del ciclo con incorporaciones recientes que aportarán miradas distintas sobre el juego. La propuesta no solo se verá en televisión abierta, sino que contará con transmisión 24 horas a través de DGO, además de galas y debates disponibles en Prime Video tras su emisión.

Entre los nombres que ya son sinónimo de Gran Hermano aparece Gastón Trezeguet, uno de los ex participantes más emblemáticos del reality. Con años de experiencia analizando estrategias y conflictos, el productor expresó su entusiasmo por esta nueva etapa y aseguró que está “más entusiasmado que en ninguna otra edición”.

El panel renovado de Gran Hermano: Generación Dorada suma figuras históricas y nuevos analistas para debates enriquecidos en Telefe

También regresa Laura Ubfal, histórica especialista en espectáculos y una de las voces más punzantes a la hora de evaluar comportamientos dentro de la casa. A su lado estará Ceferino Reato, quien aporta una mirada más política y analítica sobre las dinámicas de poder que se generan en el juego.

Otra figura que continúa es Sol Pérez, quien vuelve al ciclo tras su reciente maternidad. La panelista celebró su regreso y se mostró ansiosa por retomar el ritmo intenso que implica el seguimiento diario del reality.

Completan la base clásica Eliana Guercio y Gustavo Conti, este último también ex participante del programa. Ambos ya han demostrado en temporadas anteriores su capacidad para involucrarse emocionalmente con los jugadores y defender posturas firmes.

Mariana Brey y Ana Laura Román debutan como analistas de Gran Hermano, aportando perfiles periodísticos y debates sobre liderazgo y alianzas (Candela Teicheira)

La gran novedad de esta edición es la llegada de figuras que debutan en el panel. Una de ellas es Mariana Brey, quien confesó sentirse expectante ante su primera experiencia en el universo Gran Hermano. Su perfil periodístico promete sumar una mirada crítica y directa. También se suma Ana Laura Román, quien anticipó que viene “a jugar fuerte” desde el rol de analista. Con experiencia en el ámbito político y mediático, su participación podría aportar debates más profundos sobre liderazgo, manipulación y alianzas. Tomás Balmaceda, filósofo y periodista, también será parte del panel como invitado.

Otra incorporación es Eugenia Ruiz, ex participante del reality, que ahora se posiciona del otro lado del mostrador. Su conocimiento de primera mano sobre la convivencia dentro de la casa puede transformarse en un valor diferencial al momento de interpretar las estrategias de los nuevos jugadores.

Y uno de los ingresos más llamativos es el del último campeón del programa, Santiago Tato Algorta, quien pasó de concursante a analista en apenas un año. “Impactado”, confesó al anunciar su nuevo rol, destacando la particularidad de ahora debatir desde el estudio junto a Del Moro.

Eugenia Ruiz y el último campeón, Santiago Tato Algorta, se integran como analistas, aportando experiencias valiosas desde su paso por la casa

Además del panel principal, el universo Gran Hermano: Generación Dorada se expandirá en múltiples espacios digitales. Robertito Funes Ugarte continuará al frente de La Noche de los Ex, donde ex participantes reaccionarán en vivo a los acontecimientos más relevantes.

En el ecosistema de Streams Telefe habrá programas diarios como La Cumbre, conducido por Del Moro para recibir al eliminado; La Jugada, con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte; y espacios de análisis nocturno con figuras digitales que amplifican el debate en redes.

Según adelantó la producción, esta temporada no solo celebra los 25 años del formato en Argentina, sino que introducirá modificaciones en la dinámica de juego. La casa fue completamente renovada: contará con dos piletas, un sector de pole dance, un “punto verde” y una misteriosa puerta cuyo propósito aún no fue revelado. El estudio también fue ampliado, con más de 500 metros cuadrados de pantallas y una tribuna para más de 650 personas, reforzando el carácter de show en vivo que distingue a las galas.