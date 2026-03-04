Tato Algorta, el excampeón de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay: cómo se encuentra

Santiago del Moro confirmó el choque de Tato Algorta: "El auto tuvo destrozos"

Santiago “Tato” Algorta, ganador de la última edición de Gran Hermano 2024/2025, protagonizó un accidente automovilístico en Uruguay que generó preocupación entre sus seguidores y rápidamente lo convirtió en tendencia en redes sociales. El hecho ocurrió durante la noche del 3 de marzo en la zona de Dolores, en el departamento de Soriano, y aunque el episodio fue impactante, las primeras informaciones llevaron tranquilidad: el exjugador del reality se encuentra fuera de peligro.

La noticia comenzó a circular a partir de un informe del panelista Pepe Ochoa, quien dio detalles del episodio a través de las redes sociales vinculadas al programa LAM. Según explicó, el influencer uruguayo circulaba con su vehículo por una ruta de la zona cuando perdió el control del auto al tomar una curva que, de acuerdo con los primeros reportes, estaba mal señalizada y tenía poca iluminación.

“Venía con su vehículo, dobló en una curva que estaba poco señalizada y no había luz”, relató Ochoa al explicar cómo se habría producido el incidente. El periodista agregó que, como consecuencia de esa maniobra, el automóvil terminó volcando sobre la ruta, generando un fuerte impacto que requirió asistencia inmediata.

Tato Algorta, reciente ganador de Gran Hermano 2024/2025, protagonizó un accidente automovilístico en la ciudad uruguaya de Dolores (Video: X)

Tras el accidente, una ambulancia llegó al lugar y trasladó al ex participante del reality a un centro de salud para realizarle los controles correspondientes. El propio Ochoa aclaró que, afortunadamente, el joven llevaba puesto el cinturón de seguridad y que los airbags del vehículo se activaron correctamente, dos factores que resultaron fundamentales para evitar lesiones graves.

“Por suerte tenía el cinturón de seguridad puesto y los airbags funcionaron”, detalló el panelista al comunicar la noticia, subrayando que ese sistema de seguridad fue determinante para que el episodio no pasara a mayores. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraban el operativo de asistencia, incluyendo la ambulancia que intervino en el traslado.

El accidente de tránsito ocurrió el 3 de marzo en Soriano, generando conmoción entre los seguidores de Gran Hermano en redes sociales

El susto generó rápidamente una ola de mensajes de preocupación entre los fanáticos de Algorta, quienes siguieron su camino dentro de la casa de Gran Hermano y lo acompañaron hasta consagrarlo ganador con el 62,8% de los votos frente al cordobés Ulises Apóstolo. Su victoria, además, marcó un dato particular dentro del reality: consolidó un bicampeonato uruguayo en el programa, ya que el ganador de la edición anterior también había sido un participante de ese país, Bautista Mascia.

Mientras la noticia se difundía, desde el propio programa también buscaron llevar calma. Durante la emisión en vivo de Gran Hermano Generación Dorada, el conductor Santiago del Moro confirmó el episodio y aclaró cuál era el estado de salud del exjugador. “Tato tuvo un accidente pero no le pasó nada. Tuvo un choque en Uruguay. El auto tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien”, explicó el conductor frente a la sorpresa de los panelistas. Sus palabras apuntaron a transmitir tranquilidad en medio de la repercusión que el hecho ya estaba generando entre los seguidores del reality.

Del Moro también reveló que el propio Algorta había logrado comunicarse con la producción del programa y que se encontraba en buen estado. “Ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante”, agregó el conductor antes de enviarle un saludo al ganador del ciclo.

Con el correr de las horas también comenzaron a aparecer algunas precisiones sobre el episodio. La periodista Laura Ubfal, panelista especializada en el reality, señaló que el incidente podría no haber sido un vuelco como se informó inicialmente, sino un choque que provocó importantes daños en el vehículo pero sin consecuencias físicas para el conductor. Además, según esa versión, el ex participante no habría quedado hospitalizado, aunque sí fue asistido y sometido a controles médicos de rutina para descartar cualquier complicación.