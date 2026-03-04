La alegría de José María Muscari por el comienzo de los estudios de su hijo Lucio: “Arrancó su sueño”

A tres meses de finalizar sus estudios secundarios, José María Muscari compartió que Lucio comenzó la carrera de sus sueños (Instagram)

Hace dos años, la vida de José María Muscari dio un giro completo con la llegada de Lucio, su hijo adoptivo. Desde aquel momento, el reconocido director teatral no solo experimentó la alegría y la emoción de la paternidad, sino que también vivió un proceso de aprendizaje y crecimiento personal a la par de su hijo. Hoy, con el joven ya egresado del colegio secundario, Muscari atraviesa una etapa marcada por el orgullo y la satisfacción: Lucio acaba de comenzar sus estudios para convertirse en piloto de avión.

Fue a través de su cuenta de X, previamente conocido como Twitter, que Muscari compartió la noticia con sus seguidores y colegas. “Hoy mi hijo arrancó su sueño y su futura carrera, sus estudios para ser piloto de avión”, escribió, dejando entrever el orgullo y la emoción que lo embargan ante el inicio de este nuevo camino. El posteo no quedó solo en el anuncio del logro de Lucio, sino que también incluyó una reflexión profunda sobre el paso del tiempo y el valor de los pequeños momentos cotidianos en la vida familiar.

Muscari, siempre dispuesto a mostrar su costado más íntimo y sensible, agregó: “Lo veo sonreír mientras toma el desayuno y pienso que la vida de padre va muy rápida y es muy linda también”. La frase resonó entre sus seguidores, especialmente cuando sumó: “Hay que disfrutar el día a día con nuestros hijos porque el tiempo vuela”.

El director teatral expresó su alegría ante el inicio de los estudios superiores de su hijo (X)

Este nuevo capítulo familiar se empezó a palpitar desde diciembre pasado, cuando padre e hijo celebraron juntos el cierre de la etapa escolar. El acto de colación fue el broche de oro a años de esfuerzo y dedicación, y Muscari lo vivió con una mezcla de alegría y reconocimiento: “¡Hoy es tu acto de colación, viejo! ¡Te recibís después de tanto esfuerzo, 12 años de estudio!”. El orgullo se intensificó aún más al destacar el desempeño de Lucio. “Metiste 5to año y no te llevaste una materia así que más no puedo pedir”, expresó el director, provocando una sonrisa de satisfacción en el adolescente.

La familia, reunida y expectante, celebró el logro académico de Lucio y anticipó el inicio de una nueva etapa. Con la confirmación de que el joven está listo para comenzar su carrera en la aviación, la alegría se renovó. Para cerrar ese ciclo y abrir uno nuevo, Lucio también quiso compartir su gratitud y publicó en su cuenta de Instagram un video del momento en el que subía al escenario para recibir su diploma. “Viejito, gracias por estar ahí. Gracias a todos los que estuvieron en el proceso. Los quiero mucho. Y gracias mamá por enseñarme a amar el estudio”, escribió, mostrando el valor de la familia y el acompañamiento en cada etapa.

José María Muscari compartió su emoción ante el egreso de su hijo Lucio del colegio secundario (Instagram)

En paralelo, Muscari acompañó el logro de su hijo con una foto de ambos. “Se recibe mi pollo, secundario terminado”, publicó junto a un emoji de corazón rojo. En una charla distendida con su madre, el artista narró los detalles del acto de graduación, destacando la presencia de la abuela, la madrina, amigos y familiares: “Yo quiero tener el registro, acá estás preparada para la graduación. Muy bien, la graduación de tu nieto. Viniste con la tía, acá la madrina, el amigo de Lucio. Allá atrás está el padrino, no encontró lugar tan adelante, lo vemos a lo lejos”, relató con humor y ternura.

Así, entre actos escolares, rituales familiares y sueños que se ponen en marcha, José María Muscari celebra el presente de Lucio y el futuro que ambos se animan a construir juntos. La historia, lejos de los flashes y las marquesinas, es la de un padre orgulloso y un hijo decidido a alcanzar su propio cielo.