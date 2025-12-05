Teleshow

El hijo de José María Muscari terminó el secundario y sorprendió al revelar qué carrera estudiará

El director teatral compartió en redes sociales el detrás de escena de la jornada estuvo marcada por el reconocimiento al esfuerzo y la revelación de un nuevo desafío para el joven

La felicidad de José María Muscari luego de que su hijo terminara el secundario

Después de muchos días de esfuerzo, y años de estudio, este jueves, Lucio, el hijo de José María Muscari, terminó el colegio secundario. El evento generó tal felicidad en la familia que el director teatral lo compartió en sus redes sociales. La celebración familiar marcó el cierre de una etapa educativa y anticipó el inicio de un camino profesional poco habitual en el entorno artístico de la familia: el joven se prepara para estudiar la carrera de piloto de avión.

El festejo comenzó en el departamento donde ambos residen, escenario elegido para registrar el momento en el que Lucio, vestido con un atuendo sobrio en negro total, se alistaba para el acto de colación. Muscari optó por un conjunto en tonos tierra, con una camisa negra de estampado floral y pantalón marrón, en sintonía con la formalidad de la ocasión. Desde el ascensor, el director teatral filmó a su hijo mientras este se acomodaba el saco, destacando con humor y admiración el estilo y la presencia del joven: “Yo no acredito el look de esta persona ¡Por favor!”.

José María Muscari mostró el detrás de escena de la entrega de título de su hijo

La jornada estuvo marcada por el orgullo paterno y la valoración del esfuerzo sostenido por Lucio a lo largo de su trayectoria escolar. Muscari elogió la constancia de su hijo, tanto en el estudio como en su rutina de entrenamiento físico. “¡Primero la espalda! ¡Está creciendo la espalda, eh!”, comentó entre risas, antes de enumerar los detalles del atuendo elegido por Lucio para la ceremonia: pantalón de cuero, borcegos y un colgante dorado con un signo de dólar, elementos que, según el director, “se roban todas las miradas”.

El acto de colación fue el punto culminante de una etapa que Muscari describió con palabras de reconocimiento y satisfacción: “¡Hoy es tu acto de colación, viejo! ¡Te recibís después de tanto esfuerzo, 12 años de estudio!”. La alegría se intensificó al destacar que Lucio completó el último año sin materias pendientes: “Metiste 5to año y no te llevaste una materia así que más no puedo pedir”, expresó el director, provocando una sonrisa de orgullo en el adolescente. La familia, reunida y expectante, aguardaba para celebrar el logro académico.

El hijo de José María Muscari celebró su graduación con una emotiva ceremonia familiar en Buenos Aires

Con la confirmación de que Lucio Muscari está listo para comenzar su carrera en la aviación, la familia celebra la posibilidad de alcanzar nuevas metas y desafíos. Para cerrar esta emotiva etapa, el hijo del director compartió en su Instagram un video del momento en el que subía al escenario de la institución para recibir su diploma. “Viejito, gracias por estar ahí. Gracias a todos los que estuvieron en el proceso. Los quiero mucho. Y gracias mamá por enseñarme a amar el estudio”, escribió en el video en cuestión.

En paralelo, el artista compartió el logro de su hijo con una foto de ambos. “Se recibe mi pollo, secundario terminado”, escribió junto a un emoji de un corazón rojo. “Yo quiero tener el registro, acá estás preparada para la graduación. Muy bien, la graduación de tu nieto. Viniste con la tía, acá la madrina, el amigo de Lucio. Allá atrás está el padrino, no encontró lugar tan adelante, lo vemos a lo lejos”, decía Muscari en una charla con su madre.

Lucio Muscari finalizó el colegio secundario tras 12 años de esfuerzo y dedicación académica

Luego, el director tomó su teléfono y grabó a otro familiar que llegaba minutos antes de la ceremonia: “Ahí llega Beto, bien tarde, ¿no querías llegar más tarde? Llegaste tarde, no hay lugar para vos, al fondo tenés que ir. Adelante van los alumnos. Acá hay un lugar para que te quedes. Vení con la osa. Vengo a filmar al padrino, acá llegó Beto".

La revelación sobre el futuro de Lucio llegó poco después, durante un trayecto en buquebús, cuando Muscari compartió la noticia de que su hijo había recibido la notificación que lo habilita a iniciar la formación como piloto de avión. El entusiasmo del director teatral se reflejó en su exclamación: “¡Apto, apto!”, mientras Lucio confirmaba el nuevo rumbo que tomará su vida profesional.

