La emoción de Ova Sabatini por el nacimiento de su nieta Gia: “Es hermosa”

En diálogo con Teleshow, el empresario celebró la llegada de la primera descendiente de su hija mayor Oriana junto a Paulo Dybala con una felicidad desbordante

Oriana Sabatini y su papá
Oriana Sabatini y su papá Ova Sabatin, abuelo por primera vez

La familia Sabatini-Fulop celebró con entusiasmo el nacimiento de la primera nieta de Ova Sabatini y Catherine Fulop en Roma, Italia. Según confirmó el flamante abuelo a Teleshow, tanto la madre, Oriana Sabatini, como la recién nacida, se encuentran en perfecto estado de salud.

La hija de Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala, nació en Roma, donde toda la familia se encuentra instalada desde hace un tiempo. El abuelo, Ova Sabatini, expresó su felicidad y transmitió que la bebé “es hermosa” y que ambas, madre e hija, “están muy bien”.

Oriana Sabatini y su pequeña
Oriana Sabatini y su pequeña Oriana

La noticia generó gran emoción tanto en Catherine Fulop como en el resto de la familia. Teleshow recogió el primer testimonio de Ova Sabatini, quien destacó el ambiente de alegría en el círculo familiar tras la llegada de la niña, el nacimiento de la nieta fue confirmado tras dialogar con los abuelos en la capital italiana.

El conflicto familiar con Gabriela Sabatini

Ova Sabatini, extenista y protagonista de una de las familias más expuestas del deporte y el entretenimiento argentino, utilizó sus redes sociales para fijar posición públicamente sobre el estado actual de sus vínculos familiares al cumplir 60 años.

Ova festejo su cumpleaños número
Ova festejo su cumpleaños número 60 junto a su familia

El aniversario expuso una dinámica de ausencias y agradecimientos que, sin mencionar en forma directa a su hermana Gabriela Sabatini, se interpretó como una declaración sobre la relación distante que mantiene con uno de los nombres más relevantes de la historia del tenis sudamericano.

El núcleo duro del mensaje de Sabatini incluyó la mención explícita a su esposa Catherine Fulop y a sus hijas Oriana y Tiziana, a quienes calificó como sus “grandes amores” y principal círculo de apoyo, sellando ante el público una estructura familiar priorizada en el relato mediático. El texto fue difundido a través de su cuenta de Instagram, donde Sabatini enumeró una serie de emociones y procesos personales: “Sesenta años me encuentran fuerte, feliz, rodeado de seres queridos y amados. No todos los que quisiera, pero hay que aceptar”, escribió, fijando la idea de presencia y ausencia como núcleo temático de la celebración.

Ova Sabatini y sus palabras
Ova Sabatini y sus palabras en el día de su cumpleaños número 60

La omisión deliberada de Gabriela Sabatini en las menciones explícitas, en un contexto donde la expectativa mediática sobre la unidad familiar se ha intensificado tras distintos episodios de fractura pública, reavivó la atención sobre el estado de la relación entre los hermanos Sabatini, con Catherine Fulop y Oriana Sabatini como voces que también han abordado el distanciamiento en distintos ciclos periodísticos.

“Sesenta años me encuentran fuerte,
“Sesenta años me encuentran fuerte, feliz, rodeado de seres queridos y amados. No todos los que quisiera, pero hay que aceptar”

Las imágenes compartidas por Sabatini y Fulop en Instagram retrataron el evento familiar, señalando la asistencia de amigos y el círculo íntimo, pero sin registros de la extenista argentina.

En su publicación, Sabatini incluyó una reflexión sobre el impacto de la tristeza y el dolor emocional en los procesos vitales, adjudicándose la decisión de aceptar los vínculos ausentes: “La tristeza es una emoción legítima que habla de vos, de lo que te importa, de lo que dolió, de lo que tuviste que procesar”, señaló en la red social. Concluyó el mensaje dedicando a sus “tres grandes amores” un agradecimiento central: “Cathy, Ori y Titi”

Modo abuela activado

Catherine Fulop, su hija Oriana
Catherine Fulop, su hija Oriana Sabatini y su esposo Ova Sabatini posan sonrientes, celebrando el reciente mensaje de la actriz como abuela

La actriz venezolana ha documentado estos días previos al nacimiento, estableciendo a Italia como centro temporal de la vida familiar y mostrando su participación directa en la organización e intimidad del entorno de su hija. La mudanza temporal de Catherine Fulop a Italia ha supuesto un ajuste relevante en la agenda tradicional de la actriz, definiendo un nuevo equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y familiares.

Mientras sostiene este rol familiar, la actriz ha adoptado una narrativa pública de participación constante en la rutina de Oriana Sabatini y su pareja, el futbolista Paulo Dybala. La propia Fulop ha comunicado: “Modo abuela activado en Italia. Paseos, fútbol, risas y mucha pancita hermosa”.

