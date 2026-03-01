El sentido mensaje de Catherine Fulop por el preocupante estado de salud de su mamá: “El corazón en Venezuela”

Desde Italia, la actriz posó con Oriana Sabatini y se sinceró sobre la difícil situación familiar que atraviesa en Venezuela (Franco Fafasuli)

La cuenta regresiva por la llegada de su primera nieta llevó a Catherine Fulop a poner en pausa compromisos y trasladar su base a Italia, donde se reencontró con su esposo Ova Sabatini y su hija menor, Tiziana. La familia se instaló en Roma para acompañar a Oriana Sabatini en las últimas semanas de su embarazo, compartiendo la ilusión de un nacimiento inminente. Sin embargo, y mientras se prepara para celebrar una nueva vida, Catherine enfrenta a la distancia la preocupación por el delicado estado de salud de su madre en Venezuela, atravesando así uno de los momentos más intensos y contrastantes de su vida.

En las últimas horas, Catherine compartió en sus redes una imagen junto a su hija Oriana, en la que ambas posan abrazadas y la futura mamá muestra su panza de embarazo en la recta final. El posteo, que rápidamente se llenó de mensajes de cariño de sus seguidores, estuvo acompañado de un mensaje que refleja el estado emocional de Fulop. “La vida me tiene en Italia esperando una nueva vida y el corazón en Venezuela con mi madrecita santa”, escribió, evidenciando la mezcla de alegría y angustia que la atraviesa.

Catherine se sinceró mientras acompaña a su hija Oriana en el trayecto final de su embarazo

El motivo de la preocupación es la situación de salud de su madre, de 90 años, quien en los últimos días sufrió una caída que agravó un cuadro de artrosis severa y la dejó postrada. Catherine relató en un video los pormenores de este difícil momento. “Mi mamá, en esos días que yo estaba por venirme para acá, se cayó y empezó a no poder caminar. Le empezaron a hacer radiografías, estudios, y resulta que tenía una súper artrosis. No estaba fracturada, pero los médicos en Venezuela consideraron que tenían que operarla”, contó. La decisión de la cirugía, tomada a la distancia, supuso un gran desafío emocional: “Uno a la distancia, bueno, como que sí, opérenla, si es lo que dicen los médicos, opérenla”.

La operación salió bien, pero la tranquilidad duró poco. “Esa madrugada que llegó a casa, al día siguiente de operada, prácticamente, que ya estaba en casa, porque la operación le fue bien y todo, mi amor se cae, se luxa la cadera y dicen: ‘Hay que operarla rápidamente, porque hay que segmentar y no sé qué’”, detalló Fulop. La doble intervención y las complicaciones posteriores obligaron a una transfusión de sangre y dejaron a su madre postrada.

Catherine Fulop con su madre Cleopatra García

“Perdió sangre, tuvo un derrame, transfusión de sangre... Bueno, medio se complicó la cosa. Ahora está postrada, o sea, en cama, porque no se puede parar. Ahora hay que esperar que, que todo eso suelde. ¿Ustedes saben lo que es que una persona de 90 años esté acostada en una cama?”, compartió, evidenciando su angustia y el dolor de la distancia.

La actriz también contó cómo debió reorganizar su agenda personal y profesional para poder acompañar a Oriana en este momento tan especial. “Todo lo que me pasó antes de venir a Italia”, resumió Fulop en sus redes. Una empresa la había contratado como embajadora y le pidió preparar contenido antes de su estadía en Europa. “Necesitaba que sacara material para estos meses que voy a estar acá en Italia”, explicó, mostrando el detrás de escena de una vida que alterna compromisos laborales, maternidad, abuelazgo y las preocupaciones familiares.

Mientras acompaña a su hija Oriana Sabatini ante el inminente parto de su bebé, Catherine Fulop dio conocer el estado de salud de su mamá (Instagram)

La situación se complejiza aún más por el contexto político y social que atraviesa Venezuela, país al que Fulop nunca deja de aludir ni de apoyar. “Por esos días, está pasando y sigue pasando lo de Venezuela”, expresó, haciendo referencia al drama cotidiano de su tierra natal. “Yo activamente pongo mis redes a la disposición de mi país para alzar la voz de aquellos que no la tienen, como lo son los presos políticos, como es un montón de gente que está sufriendo y contando lo que está pasando en mi país, mi Venezuela amada”, destacó, reafirmando su compromiso con la causa venezolana.

Mientras la llegada de su nieta se convierte en un faro de esperanza y alegría, Fulop transita días de emociones intensas, entre la espera, el reencuentro familiar en Italia y la preocupación por la salud de su madre en Venezuela. Oriana, por su parte, mostró en redes su pancita en la recta final del embarazo y recibió el apoyo incondicional de su madre, que no oculta la ilusión de convertirse en abuela.