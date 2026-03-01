Teleshow

El sentido mensaje de Catherine Fulop por el preocupante estado de salud de su mamá: “El corazón en Venezuela”

Mientras acompaña a su hija Oriana Sabatini en la recta final del embarazo, la actriz se sinceró sobre cómo se siente ante la situación clínica que atraviesa su madre, Cleopatra García, en medio del conflicto en su país

Guardar
Desde Italia, la actriz posó
Desde Italia, la actriz posó con Oriana Sabatini y se sinceró sobre la difícil situación familiar que atraviesa en Venezuela (Franco Fafasuli)

La cuenta regresiva por la llegada de su primera nieta llevó a Catherine Fulop a poner en pausa compromisos y trasladar su base a Italia, donde se reencontró con su esposo Ova Sabatini y su hija menor, Tiziana. La familia se instaló en Roma para acompañar a Oriana Sabatini en las últimas semanas de su embarazo, compartiendo la ilusión de un nacimiento inminente. Sin embargo, y mientras se prepara para celebrar una nueva vida, Catherine enfrenta a la distancia la preocupación por el delicado estado de salud de su madre en Venezuela, atravesando así uno de los momentos más intensos y contrastantes de su vida.

En las últimas horas, Catherine compartió en sus redes una imagen junto a su hija Oriana, en la que ambas posan abrazadas y la futura mamá muestra su panza de embarazo en la recta final. El posteo, que rápidamente se llenó de mensajes de cariño de sus seguidores, estuvo acompañado de un mensaje que refleja el estado emocional de Fulop. “La vida me tiene en Italia esperando una nueva vida y el corazón en Venezuela con mi madrecita santa”, escribió, evidenciando la mezcla de alegría y angustia que la atraviesa.

Catherine se sinceró mientras acompaña
Catherine se sinceró mientras acompaña a su hija Oriana en el trayecto final de su embarazo

El motivo de la preocupación es la situación de salud de su madre, de 90 años, quien en los últimos días sufrió una caída que agravó un cuadro de artrosis severa y la dejó postrada. Catherine relató en un video los pormenores de este difícil momento. “Mi mamá, en esos días que yo estaba por venirme para acá, se cayó y empezó a no poder caminar. Le empezaron a hacer radiografías, estudios, y resulta que tenía una súper artrosis. No estaba fracturada, pero los médicos en Venezuela consideraron que tenían que operarla”, contó. La decisión de la cirugía, tomada a la distancia, supuso un gran desafío emocional: “Uno a la distancia, bueno, como que sí, opérenla, si es lo que dicen los médicos, opérenla”.

La operación salió bien, pero la tranquilidad duró poco. “Esa madrugada que llegó a casa, al día siguiente de operada, prácticamente, que ya estaba en casa, porque la operación le fue bien y todo, mi amor se cae, se luxa la cadera y dicen: ‘Hay que operarla rápidamente, porque hay que segmentar y no sé qué’”, detalló Fulop. La doble intervención y las complicaciones posteriores obligaron a una transfusión de sangre y dejaron a su madre postrada.

Catherine Fulop con su madre
Catherine Fulop con su madre Cleopatra García

Perdió sangre, tuvo un derrame, transfusión de sangre... Bueno, medio se complicó la cosa. Ahora está postrada, o sea, en cama, porque no se puede parar. Ahora hay que esperar que, que todo eso suelde. ¿Ustedes saben lo que es que una persona de 90 años esté acostada en una cama?”, compartió, evidenciando su angustia y el dolor de la distancia.

La actriz también contó cómo debió reorganizar su agenda personal y profesional para poder acompañar a Oriana en este momento tan especial. “Todo lo que me pasó antes de venir a Italia”, resumió Fulop en sus redes. Una empresa la había contratado como embajadora y le pidió preparar contenido antes de su estadía en Europa. “Necesitaba que sacara material para estos meses que voy a estar acá en Italia”, explicó, mostrando el detrás de escena de una vida que alterna compromisos laborales, maternidad, abuelazgo y las preocupaciones familiares.

Mientras acompaña a su hija Oriana Sabatini ante el inminente parto de su bebé, Catherine Fulop dio conocer el estado de salud de su mamá (Instagram)

La situación se complejiza aún más por el contexto político y social que atraviesa Venezuela, país al que Fulop nunca deja de aludir ni de apoyar. “Por esos días, está pasando y sigue pasando lo de Venezuela”, expresó, haciendo referencia al drama cotidiano de su tierra natal. “Yo activamente pongo mis redes a la disposición de mi país para alzar la voz de aquellos que no la tienen, como lo son los presos políticos, como es un montón de gente que está sufriendo y contando lo que está pasando en mi país, mi Venezuela amada”, destacó, reafirmando su compromiso con la causa venezolana.

Mientras la llegada de su nieta se convierte en un faro de esperanza y alegría, Fulop transita días de emociones intensas, entre la espera, el reencuentro familiar en Italia y la preocupación por la salud de su madre en Venezuela. Oriana, por su parte, mostró en redes su pancita en la recta final del embarazo y recibió el apoyo incondicional de su madre, que no oculta la ilusión de convertirse en abuela.

Temas Relacionados

Catherine FulopVenezuelaOriana SabatiniEmbarazo

Últimas Noticias

El duro posteo de Guido Icardi en plena crisis familiar: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco”

El hermano de Mauro apuntó contra la hipocresía y el silencio, y dejó en evidencia la distancia que atraviesa con el futbolista

El duro posteo de Guido

Detalles artesanales, crepé satén y cuello destacado: el sofisticado look de Juana Viale en la vuelta a su programa

La conductora apostó por la alta costura de Gino Bogani y un estilismo de lujo, marcando tendencia en su esperado regreso a la televisión

Detalles artesanales, crepé satén y

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

El actor dedicó palabras muy especiales a su esposa, a sus compañeros de elenco, Mariano Martínez y el Bicho Gómez y al público cordobés celebrando el éxito del verano teatral

El romántico agradecimiento de Nico

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

Luego de la salida de Daniela De Lucía y Divina Gloria, la casa más famosa del país se prepara para el ingreso de nuevos participantes este domingo por la noche

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes

El tierno homenaje de Maxi López y Daniela Christiansson a su hijo Lando: “Dos meses de vos”

El exfutbolista compartió la fecha especial junto a su mujer y su nena, Elle, con una dulce imagen familiar

El tierno homenaje de Maxi
DEPORTES
Newell’s y Rosario Central animan

Newell’s y Rosario Central animan una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico de Florida contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

Con la presencia de Enzo Fernández, Chelsea perdió contra el Arsenal y se complicó en la Premier: cómo quedó la pelea en la cima

Triple enganche y definición sutil: el golazo de Ciro Messi que generó una ola de comparaciones con su papá

Tras ganar la Recopa, Lanús está cerca de venderle a su goleador a Fluminense: la cifra que podría obtener

TELESHOW
El duro posteo de Guido

El duro posteo de Guido Icardi en plena crisis familiar: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco”

Detalles artesanales, crepé satén y cuello destacado: el sofisticado look de Juana Viale en la vuelta a su programa

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

El tierno homenaje de Maxi López y Daniela Christiansson a su hijo Lando: “Dos meses de vos”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu advritió que Israel intensificará

Netanyahu advritió que Israel intensificará los bombardeos contra el régimen de Irán en los próximos días

Estados Unidos anunció la destrucción del cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

Emiratos Árabes Unidos ordenó la salida inmediata de su embajador en Irán tras los ataques del régimen persa

La Unión Europea pidió avanzar hacia un Irán más libre tras la muerte de Khamenei: “Es un momento decisivo en la historia”

Reza Pahlavi exigió al régimen iraní que entregue el poder y le declare su lealtad: “No más derramamiento de sangre”