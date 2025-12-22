Teleshow

Cathy Fulop habló de Gabriela Sabatini tras su regreso a Buenos Aires: “Cada uno hace lo que puede con su vida”

En diálogo exclusivo con Teleshow, la actriz se refirió al presente de la relación con su cuñada. “No sabemos nada de ella”, afirmó

Guardar
Gabriela Sabatini disfruta de andar en bicicleta en su regreso a Buenos Aires (Infama)

El regreso de Gabriela Sabatini a Argentina reavivó chispas en una familia marcada por la distancia y la ausencia. ¿Hasta cuándo duelen los silencios? Mientras son muchos los que celebran el aterrizaje de la extenista a su tierra natal, el eco de un vínculo fracturado volvió a crecer: la distancia entre Gabriela y su hermano Ova Sabatini se hizo visible, otra vez, para todos.

No es una grieta nueva. Desde hace años, el distanciamiento de Gaby con su entorno más próximo es tema recurrente. El episodio más notorio de esta particular historia: su ausencia en el casamiento de Oriana Sabatini con Paulo Dybala. La postal del enlace, sin la tía célebre, resonó en redes y programas durante semanas. Nadie pudo ignorar la relación fracturada que dejó a la vista.

Dicen que todo comenzó tras el fallecimiento de la madre de Ova y Gabriela, Beatriz Garofalo, en abril de 2021. Adentro de la familia Sabatini, el duelo devino en desacuerdos que jamás llegaron a resolverse, o al menos no del todo. Aquella herida, lejos de cerrarse, parecería haberse profundizado con el tiempo.

Un cronista de Infama se cruzó con Gaby en la calle, mientras ella circulaba en bicicleta. Luego de responder brevemente sobre su pasión por el ciclismo y su emprendimiento de perfumes, la extenista se fue cuando le preguntaron por el bebé que espera su sobrina Oriana. “Te dejo” fue su respuesta antes de seguir su camino por las calles de Buenos Aires.

Catherine Fulop y Ova Sabatini
Catherine Fulop y Ova Sabatini soin parte de una dura interna familiar

Frente a ese murmullo permanente, una voz se alzó para dar contexto, si es que alguna vez las palabras alcanzan. Catherine Fulop, esposa de Ova Sabatini, dialogó con Teleshow y, como quien teme perturbar aun más las aguas, eligió la cautela. Pero a veces, la prudencia también pesa: “Ya he hablado de Gaby. A veces hago comentarios. La verdad que últimamente no quiero hacer ningún comentario porque, ¿sabes qué? Ova se me pone demasiado triste”, declaró Fulop.

La actriz venezolana prefirió evitar dar detalles concretos, aunque su presencia mediática bastó para reactivar versiones y alimentar la tensión. “A veces la gente actúa y uno no sabe por qué. Nosotros, mucha parte de lo que fue la vida de Gaby no sabemos porque ella no está. Pero, bueno, cada uno hace lo que puede con su vida, con sus emociones y está bien. La queremos. Ella va a ser siempre mi cuñada”, se sinceró Fulop, como si buscara protegerse, protegerlos.

¿Puede una familia superar la sensación de orfandad cuando alguien decide alejarse? Fulop no tuvo respuestas. “Ya es un duelo que ya está, ya pasaron como dos años. Mira, no sabemos nada de ella, pero está todo bien. La verdad es que Ova es el más afectado, por supuesto. A mí me entristece, pero, bueno… Ya no duele como al principio. No sabemos nada de ella, eso es lo único que te puedo decir”, remarcó.

Gabriela Sabatini no fue parte
Gabriela Sabatini no fue parte del momento más importante en la vida de su sobrina Oriana

No hubo certezas, solo el paso del tiempo. Un duelo, un silencio, y un vínculo que se mantiene roto, aunque la familia insista en el cariño. En paralelo, Fulop deslizó un adelanto sobre sus próximos movimientos: “Me voy a estar yendo para Roma para el 17 de febrero para estar allá con Oriana”. El viaje tiende un puente sobre el océano, como si pudiera conectar ausencias, cerrar distancias, reparar lo que todavía arde.

Mientras todo esto sucede, el silencio de Gabriela Sabatini se erige como el gran protagonista. En contraste con las palabras de Ova, de Oriana, de Catherine, queda sola, escapando del ruido, refugiándose –o perdiéndose– en su propio mundo. ¿Habrá retorno? ¿Habrá una nueva foto juntos, una charla reparadora, un perdón? Por ahora, la respuesta parece perdida. El dolor ya no lastima como antes, aseguran. Pero aun persiste, agazapado, entre cada encuentro que no fue y en cada llamada que no llegó.

Temas Relacionados

Gabriela SabatiniCatherine FulopOva Sabatini

Últimas Noticias

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron las primeras imágenes de las decoración de su casa en Córdoba

A dos semanas de haber contraído matrimonio, la pareja de actores compartió los detalles de cómo está quedando su hogar en Villa Carlos Paz. Las fotos

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Dos celebraciones y reclamos legales: se reavivó la puja entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por la fiesta de Allegra

La decisión de organizar eventos separados para los 15 de su hija refleja años de disputas y diferencias irreconciliables. La familia enfrenta otro capítulo de desencuentros

Dos celebraciones y reclamos legales:

El festejo de Flor Vigna después de vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos: “Bicampeones”

La cantante compartió en redes sociales su agradecimiento y una foto viral con los cinturones que consiguió tras imponerse frente a su histórica rival de Combate

El festejo de Flor Vigna

La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento: “Algunos son comunachos”

La actriz sorprendió al contar, entre risas y complicidad, que junto a su marido siguen apostando a la diversión fuera de casa, demostrando que el romance y el humor no faltan en su relación

La confesión hot de Nancy

La tremenda frase de Wanda Nara a Maxi López sobre el comienzo de su romance con Mauro Icardi: “Es tan generoso”

La conductora en un ida y vuelta con Sofía Gonet “La Reini” se despachó con un filoso comentario sobre el padre de sus tres hijos mayores. El momento

La tremenda frase de Wanda
DEPORTES
Conor McGregor se casó en

Conor McGregor se casó en el Vaticano: la lujosa fiesta en un club de Roma con barra de habanos y fuegos artificiales

Una figura del fútbol jugó un partido con una icónica camiseta de Boca Juniors y causó furor

Dani Alves podría volver a jugar al fútbol profesional tras ser absuelto por un delito de agresión sexual

Prohibieron el ingreso a las canchas de todo el país a tres hinchas de Santa Fe por amenazas y disturbios en la liga local

Se complica el armado del equipo argentino para viajar a Corea por Copa Davis: los tenistas que se bajaron y los nombres que suenan

TELESHOW
Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron las primeras imágenes de las decoración de su casa en Córdoba

Dos celebraciones y reclamos legales: se reavivó la puja entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por la fiesta de Allegra

El festejo de Flor Vigna después de vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos: “Bicampeones”

La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento: “Algunos son comunachos”

La tremenda frase de Wanda Nara a Maxi López sobre el comienzo de su romance con Mauro Icardi: “Es tan generoso”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Sorpresa: un libro de poemas y reflexión, en los primeros puestos del New York Times

Ley de Dosimetría en Brasil: por qué reduce la pena a Bolsonaro pero podría beneficiar también a peligrosos criminales

La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó tres créditos por 680 millones de dólares

Uruguay: jóvenes que persiguieron a alumnos judíos deben cumplir medidas dispuestas por la Justicia

Las autoridades de Tailandia y Camboya reanudarán las negociaciones para un alto el fuego duradero