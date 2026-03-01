Teleshow

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

Luego de la salida de Daniela De Lucía y Divina Gloria, la casa más famosa del país se prepara para el ingreso de nuevos participantes este domingo por la noche

Guardar
A menos de una semana
A menos de una semana del comienzo de la edición, la producción se prepara para sumar a dos nuevos participantes (Captura de Gran Hermano)

El lunes por la noche, la emblemática puerta de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a abrirse tras varios meses de espera y una expectativa creciente entre los fanáticos del reality. El regreso del programa no tardó en generar furor en las redes sociales: los seguidores del ciclo se volcaron a comentar y analizar cada movimiento de los nuevos participantes, confirmando que el fanatismo por el formato sigue más vigente que nunca. Sin embargo, en medio de la euforia, dos bajas inesperadas pusieron en jaque el equilibrio de la convivencia y obligaron a la producción a buscar a dos reemplazos para que ingresen este domingo por la noche.

Mientras que los televidentes todavía siguen impactados con la salida de Daniela De Lucía por la muerte de su papá y Divina Gloria por un tema médico, los nombres de las posibles figuras comenzaron a circular. Entre los candidatos más comentados se encuentra Zoe Bogach, recordada por su paso en la temporada 2023 de Gran Hermano. El principal atractivo de su posible ingreso es la convivencia con su expareja, Manuel Ibero, quien ya se encuentra en la casa y no dudó en ventilar detalles íntimos de la relación, generando polémica dentro y fuera del reality.

La situación no terminó bien y Zoe incluso recurrió a la vía legal para que Ibero deje de hablar de ella públicamente, enviándole una carta documento. El reencuentro de ambos en la casa podría activar un foco de conflicto latente y sumar tensión a la competencia.

Zoe Bogach, la figura pública
Zoe Bogach, la figura pública en medio del conflicto con su expareja, es una de las posibles opciones para ingresar a la casa (Captura de Intrusos)
Inés Lucero, una de las
Inés Lucero, una de las integrantes de la última edición de Survivor, podría sumarse a la casa más famosa del país (Captura de Survivor)

Otro de los nombres que suena fuerte es el de Alejandra Majluf, reconocida actriz y expareja de Fito Páez. Majluf, con una trayectoria televisiva que incluye participaciones en clásicos como Fax, Verano del 98, Rebelde Way, Tiempo Final y Casi Ángeles, fue una figura destacada en la década del 90. Tras años de trabajo en televisión y teatro, Majluf emigró a España junto a su pareja y, en 2020, en plena pandemia, regresó a la Argentina para fundar su propio espacio cultural, donde actualmente dicta clases de teatro. Su regreso a la pantalla podría aportar experiencia, carisma y un perfil distinto al de los actuales competidores.

El listado de posibles ingresos continúa con Inés Lucero, quien se hizo conocida por su participación en Survivor: Expedición Robinson, el reality de supervivencia que Telefe emitió en 2024. Lucero, estudiante de Relaciones Laborales, demostró capacidad de adaptación y convivencia en entornos hostiles, habilidades que podrían jugarle a favor en la casa de Gran Hermano. Su experiencia de convivencia bajo presión y estrategias de nominación la convierten en una opción viable para sumarse a la competencia y generar nuevas alianzas y movimientos dentro del juego.

El nombre de Alejandra Majluf,
El nombre de Alejandra Majluf, reconocida actriz, resonó entre los fans del reality como posible participante (Instagram)
Camilota, hermana de Thiago Medina
Camilota, hermana de Thiago Medina y ex Cuestión de Peso, podría ser una de las candidatas a entrar al certamen (Instagram)

Otra figura que podría ingresar es Camila Deniz, más conocida como Camilota. Hermana de Thiago Medina, exjugador de Gran Hermano 2022, Deniz ganó popularidad en redes sociales y en el ciclo Cuestión de peso (El Trece), donde se destacó por su carisma y su historia de vida. Con más de 826 mil seguidores en Instagram, su presencia en la casa promete sumar frescura, autenticidad y una nueva mirada sobre la competencia.

El último nombre que resonó entre los posibles candidatos es el de Pablo Heredia, recordado por su participación en Gran Hermano 2, emitido en 2001. Heredia debió abandonar el programa por problemas de salud, pero en los años siguientes supo construir una carrera como actor y bailarín, con participaciones en Rebelde Way y El Patrón de la Vereda. Su posible regreso a la casa representaría una revancha personal y profesional, además de aportar experiencia y una perspectiva diferente al juego.

Pablo Heredia, participante Gran Hermano
Pablo Heredia, participante Gran Hermano 2, podría ingresar nuevamente a la casa (Archivo)

Mientras la producción ajusta los detalles y los espectadores debaten en redes, el reality más famoso del país sigue reinventándose para mantener la atención del público. Con nuevas caras en el horizonte y la promesa de conflictos, alianzas y sorpresas, Gran Hermano Generación Dorada renueva el juego y confirma que, una vez más, nada está dicho hasta el último minuto.

Temas Relacionados

Gran HermanoGran Hermano Generación DoradaZoe BogachInés LuceroCamilotaPablo HerediaAlejandra MajlufDaniela De LucíaDivina GloriaTelefeReality show

Últimas Noticias

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

El actor dedicó palabras muy especiales a su esposa, a sus compañeros de elenco, Mariano Martínez y el Bicho Gómez y al público cordobés celebrando el éxito del verano teatral

El romántico agradecimiento de Nico

El tierno homenaje de Maxi López y Daniela Christiansson a su hijo Lando: “Dos meses de vos”

El exfutbolista compartió la fecha especial junto a su mujer y su nena, Elle, con una dulce imagen familiar

El tierno homenaje de Maxi

Aníbal Pachano habló de su flamante experiencia como abuelo: “No podía creer que Sofía, mi nenita, tenga un bebé”

El coreógrafo se emocionó al referirse a Vito, su primer nieto, y elogió a su hija en su rol de madre, en un momento que definió como “sanador y lleno de orgullo familiar”

Aníbal Pachano habló de su

Susana Roccasalvo se emocionó en vivo al hablar de su paso por Masterchef: “Los chicos me reconocen por la calle”

La conductora no pudo contener las lágrimas cuando se refirió a su despedida del ciclo de cocina

Susana Roccasalvo se emocionó en

Tomás Holder mostró el resultado del retoque estético que se hizo: “Quería cambiar”

En medio de la inquietud de sus seguidores, el influencer se sinceró y contó el proceso al que se sometió para mejorar una parte de su cuerpo

Tomás Holder mostró el resultado
DEPORTES
Volada al ángulo en tiempo

Volada al ángulo en tiempo de descuento: el video de la “atajada del año” en la Premier League

Newell’s y Rosario Central animarán una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Conmoción por el asesinato de una joven promesa del atletismo: su pareja lo habría apuñalado tras una presunta infidelidad

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico de Florida contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

El peculiar método de un futbolista para patear un penal decisivo en Brasil que recorre el mundo

TELESHOW
El romántico agradecimiento de Nico

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

El tierno homenaje de Maxi López y Daniela Christiansson a su hijo Lando: “Dos meses de vos”

Aníbal Pachano habló de su flamante experiencia como abuelo: “No podía creer que Sofía, mi nenita, tenga un bebé”

Susana Roccasalvo se emocionó en vivo al hablar de su paso por Masterchef: “Los chicos me reconocen por la calle”

Tomás Holder mostró el resultado del retoque estético que se hizo: “Quería cambiar”

INFOBAE AMÉRICA

Reza Pahlavi exigió al régimen

Reza Pahlavi exigió al régimen iraní que entregue el poder y le declare su lealtad: “No más derramamiento de sangre”

Al menos nueve civiles israelíes murieron tras un ataque iraní contra una sinagoga

Israel destruyó el 50% de la infraestructura de lanzamisiles de Irán y desmanteló su principal planta de explosivos

María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela en “pocas semanas”: “La transición a la democracia es indetenible”

Trump confirmó que EEUU “destruyó y hundió” nueve barcos de la Marina del régimen iraní