Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

A menos de una semana del comienzo de la edición, la producción se prepara para sumar a dos nuevos participantes (Captura de Gran Hermano)

El lunes por la noche, la emblemática puerta de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a abrirse tras varios meses de espera y una expectativa creciente entre los fanáticos del reality. El regreso del programa no tardó en generar furor en las redes sociales: los seguidores del ciclo se volcaron a comentar y analizar cada movimiento de los nuevos participantes, confirmando que el fanatismo por el formato sigue más vigente que nunca. Sin embargo, en medio de la euforia, dos bajas inesperadas pusieron en jaque el equilibrio de la convivencia y obligaron a la producción a buscar a dos reemplazos para que ingresen este domingo por la noche.

Mientras que los televidentes todavía siguen impactados con la salida de Daniela De Lucía por la muerte de su papá y Divina Gloria por un tema médico, los nombres de las posibles figuras comenzaron a circular. Entre los candidatos más comentados se encuentra Zoe Bogach, recordada por su paso en la temporada 2023 de Gran Hermano. El principal atractivo de su posible ingreso es la convivencia con su expareja, Manuel Ibero, quien ya se encuentra en la casa y no dudó en ventilar detalles íntimos de la relación, generando polémica dentro y fuera del reality.

La situación no terminó bien y Zoe incluso recurrió a la vía legal para que Ibero deje de hablar de ella públicamente, enviándole una carta documento. El reencuentro de ambos en la casa podría activar un foco de conflicto latente y sumar tensión a la competencia.

Zoe Bogach, la figura pública en medio del conflicto con su expareja, es una de las posibles opciones para ingresar a la casa (Captura de Intrusos)

Inés Lucero, una de las integrantes de la última edición de Survivor, podría sumarse a la casa más famosa del país (Captura de Survivor)

Otro de los nombres que suena fuerte es el de Alejandra Majluf, reconocida actriz y expareja de Fito Páez. Majluf, con una trayectoria televisiva que incluye participaciones en clásicos como Fax, Verano del 98, Rebelde Way, Tiempo Final y Casi Ángeles, fue una figura destacada en la década del 90. Tras años de trabajo en televisión y teatro, Majluf emigró a España junto a su pareja y, en 2020, en plena pandemia, regresó a la Argentina para fundar su propio espacio cultural, donde actualmente dicta clases de teatro. Su regreso a la pantalla podría aportar experiencia, carisma y un perfil distinto al de los actuales competidores.

El listado de posibles ingresos continúa con Inés Lucero, quien se hizo conocida por su participación en Survivor: Expedición Robinson, el reality de supervivencia que Telefe emitió en 2024. Lucero, estudiante de Relaciones Laborales, demostró capacidad de adaptación y convivencia en entornos hostiles, habilidades que podrían jugarle a favor en la casa de Gran Hermano. Su experiencia de convivencia bajo presión y estrategias de nominación la convierten en una opción viable para sumarse a la competencia y generar nuevas alianzas y movimientos dentro del juego.

El nombre de Alejandra Majluf, reconocida actriz, resonó entre los fans del reality como posible participante (Instagram)

Camilota, hermana de Thiago Medina y ex Cuestión de Peso, podría ser una de las candidatas a entrar al certamen (Instagram)

Otra figura que podría ingresar es Camila Deniz, más conocida como Camilota. Hermana de Thiago Medina, exjugador de Gran Hermano 2022, Deniz ganó popularidad en redes sociales y en el ciclo Cuestión de peso (El Trece), donde se destacó por su carisma y su historia de vida. Con más de 826 mil seguidores en Instagram, su presencia en la casa promete sumar frescura, autenticidad y una nueva mirada sobre la competencia.

El último nombre que resonó entre los posibles candidatos es el de Pablo Heredia, recordado por su participación en Gran Hermano 2, emitido en 2001. Heredia debió abandonar el programa por problemas de salud, pero en los años siguientes supo construir una carrera como actor y bailarín, con participaciones en Rebelde Way y El Patrón de la Vereda. Su posible regreso a la casa representaría una revancha personal y profesional, además de aportar experiencia y una perspectiva diferente al juego.

Pablo Heredia, participante Gran Hermano 2, podría ingresar nuevamente a la casa (Archivo)

Mientras la producción ajusta los detalles y los espectadores debaten en redes, el reality más famoso del país sigue reinventándose para mantener la atención del público. Con nuevas caras en el horizonte y la promesa de conflictos, alianzas y sorpresas, Gran Hermano Generación Dorada renueva el juego y confirma que, una vez más, nada está dicho hasta el último minuto.