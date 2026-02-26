Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

La salud de Divina Gloria preocupa en Gran Hermano Generación Dorada tras su repentina salida por hipertensión (Video: Gran Hermano, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa horas de preocupación. En medio de una semana cargada de emociones, estrategias y la primera placa de nominados, la salud de Divina Gloria encendió las alarmas dentro y fuera del reality. La actriz debió abandonar momentáneamente la competencia tras presentar un cuadro de hipertensión y fue trasladada a una clínica para realizarse estudios médicos.

Fue Santiago del Moro quien, en plena gala, llevó tranquilidad a los participantes y al público al comunicar oficialmente qué sucedió y cuál es su situación actual. “Escuchen, este comunicado tiene que ver con la jugadora Divina Gloria”, comenzó el conductor ante la mirada atenta de los hermanitos. Luego explicó: “A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria, que le mandamos un beso, se hiciera una serie de estudios y chequeos en una clínica cercana”.

La noticia generó un impacto inmediato en el grupo. En una casa donde cada movimiento altera la convivencia, la salida repentina de una participante siempre despierta inquietud. Más aún cuando se trata de una figura con trayectoria artística y personalidad fuerte, que desde su ingreso había aportado humor, carácter y experiencia al juego.

Según detalló el conductor, los médicos recomendaron que permanezca bajo observación hasta contar con un diagnóstico completo. “Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación porque le están haciendo estudios, y por tal motivo, hasta no contar con el diagnóstico médico y con la firma del médico, no va a regresar a la competencia”, explicó Del Moro.

El regreso de Divina Gloria al reality Gran Hermano dependerá exclusivamente del diagnóstico médico y la autorización profesional (Prensa Telefe)

La producción fue clara: el regreso de la actriz dependerá exclusivamente de la evaluación médica. En un formato como Gran Hermano, donde el encierro, la presión emocional y la exposición constante pueden generar altos niveles de estrés, el estado físico de los jugadores es una prioridad. “El objetivo es que todos estén bien y aptos para jugar un juego de estas características”, remarcó el conductor, recordando que cada participante se encuentra monitoreado de manera permanente.

Por ahora, su continuidad está en suspenso. Si los profesionales determinan que se encuentra en condiciones de afrontar la exigencia del reality, podría reingresar en los próximos días. Caso contrario, quedará definitivamente fuera de la competencia.

Un detalle importante es que, aun estando internada, Divina Gloria continúa bajo protocolo de aislamiento. Permanece en una habitación sin contacto con el exterior ni acceso a información, cumpliendo estrictamente con las reglas del programa. De este modo, en caso de recibir el alta médica, podría regresar sin haber obtenido ventaja sobre el resto de los jugadores. Este procedimiento ya ocurrió en ediciones anteriores, donde algunos participantes debieron salir momentáneamente por cuestiones de salud y luego volvieron a integrarse al juego.

Una primera semana intensa en la casa

Daniela de Lucía confirmó que no regresará a Gran Hermano tras la muerte de su padre (Video: A La Tarde, América TV)

La salida de Divina Gloria se dio en un contexto particularmente movilizante. Horas antes, Daniela De Lucía también había abandonado la competencia tras recibir la noticia del fallecimiento de su padre. La participante se despidió entre lágrimas y abrazos, dejando una escena de profundo impacto emocional.

En paralelo, la casa vivió su primera gran prueba estratégica con la conformación de la placa inicial. La nominación espontánea de Carmiña Masi, que apuntó directamente contra Brian y Emanuel, modificó el tablero desde el inicio y dejó en evidencia que la competencia será intensa.

Dentro de la casa, los participantes recibieron el comunicado en silencio y con preocupación. Si bien el juego no se detiene, la ausencia de una compañera altera la dinámica diaria y refuerza la idea de que el reality es una experiencia extrema. En redes sociales, los seguidores del programa comenzaron a enviar mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. La actriz, reconocida por su trayectoria en el teatro y la televisión argentina, cuenta con una base de fans que sigue de cerca cada movimiento. Por ahora, todas las miradas están puestas en su evolución médica. La decisión final dependerá exclusivamente de los estudios y del aval profesional.