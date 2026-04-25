Los ciclones tropicales modifican paisajes y afectan a poblaciones enteras por su gran impacto climático en las regiones afectadas (Cira)

Los ciclones tropicales son uno de los fenómenos meteorológicos más impactantes de la naturaleza, capaces de modificar paisajes enteros y afectar poblaciones enteras. Su estudio y clasificación han permitido conocer cómo surgen, dónde se desarrollan y de qué forma se diferencian según la región del planeta donde ocurren.

Un ciclón tropical es, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica/Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico (NOAA/AOML), el laboratorio estadounidense de referencia en monitoreo oceánico, un sistema de baja presión que se forma sobre aguas tropicales o subtropicales, se caracteriza por presentar convección organizada y un patrón de vientos cerrados.

Estos sistemas obtienen su energía del calor liberado por la condensación de la humedad del aire y muestran una estructura simétrica, con un núcleo cálido y un ojo bien definido en los casos de mayor intensidad.

Un huracán, tifón o ciclón intenso surge según la región cuando los vientos sostenidos superan los 33 metros por segundo en el sistema (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE DEEPMIND)

La NOAA/AOML detalla que un ciclón tropical pasa por varias etapas de desarrollo: comienza como una perturbación tropical, luego puede convertirse en depresión tropical, posteriormente en tormenta tropical y, finalmente, al superar los 33 metros por segundo de viento sostenido, en huracán, tifón o ciclón intenso, según la región.

La distinción entre estos términos es exclusivamente geográfica y no implica diferencias en la estructura o en el comportamiento físico del fenómeno. Cuando un ciclón tropical alcanza vientos sostenidos de al menos 33 metros por segundo, recibe el nombre de huracán en el Atlántico Norte, noreste del Pacífico y sur del Pacífico al este de 160°E.

Si se origina en el noroeste del Pacífico, se denomina tifón, mientras que en el océano Índico y el suroeste del Pacífico se emplean denominaciones como ciclón tropical severo o ciclón intenso. Así, todo huracán es un ciclón tropical, pero no todo ciclón tropical es necesariamente un huracán: la diferencia radica únicamente en el lugar donde se desarrolla el sistema.

Definición y características de los ciclones tropicales

La diferencia entre huracán, tifón y ciclón intenso es únicamente geográfica y no implica cambios en la estructura del fenómeno meteorológico

El uso de distintos nombres para un mismo tipo de fenómeno responde a convenciones internacionales establecidas por organismos como la Organización Meteorológica Mundial, entidad coordinadora de referencia global.

La asignación de un nombre regional facilita la identificación de la zona de origen y la comunicación entre meteorólogos y autoridades locales. Según la NOAA/AOML, cada región cuenta con listas predeterminadas de nombres, y cuando un ciclón tropical causa daños graves, ese nombre puede ser retirado permanentemente para evitar confusiones en el futuro.

Las temporadas de ciclones varían según la cuenca oceánica. En el Atlántico Norte, la temporada oficial va del 1 de junio al 30 de noviembre, mientras que en el noreste del Pacífico comienza el 15 de mayo y también se extiende hasta el 30 de noviembre. Los tifones en el noroeste del Pacífico suelen ser más frecuentes entre finales de junio y diciembre.

Las temporadas de ciclones varían por océano: en el Atlántico Norte se extiende de junio a noviembre, mientras que en el noreste del Pacífico inicia en mayo (Crédito Europa Press)

En el norte del océano Índico, la actividad ciclónica se concentra entre abril y diciembre. La NOAA/AOML señala que la formación de ciclones tropicales requiere condiciones específicas: aguas cálidas por encima de 26 °C, alta humedad y baja cizalladura vertical del viento.

Diferencias según la región

Existen ejemplos de ciclones tropicales de intensidad extrema por la magnitud de sus vientos y su capacidad destructiva, como el huracán Patricia, que en 2015 superó los 250 km/h (155 mph) en el Pacífico oriental, o el tifón Nancy, con ráfagas de hasta 345 km/h (214 mph) en 1961 en el Pacífico occidental.

En el Atlántico, nombres como Katrina, Irma o María han sido retirados debido a su impacto devastador. La NOAA/AOML mantiene un registro detallado de la cantidad de ciclones por temporada y de los nombres utilizados, destacando aquellos eventos que han marcado récords por su intensidad o daños causados.

El calentamiento global y el aumento de la temperatura oceánica incrementan el riesgo de ciclones tropicales de alta intensidad según la NOAA/AOML (SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Temporadas y registros históricos

La intensidad de un ciclón tropical depende de factores como la temperatura superficial del mar, la humedad ambiental, la baja cizalladura vertical del viento y la ausencia de presión atmosférica elevada en las capas superiores.

Además, la NOAA/AOML identifica que fenómenos como El Niño-Oscilación del Sur pueden influir directamente en la actividad ciclónica, alterando el comportamiento estacional y la energía disponible para el desarrollo de tormentas graves.

Factores climáticos y cambio global

El monitoreo científico señala que el calentamiento global y el aumento de la temperatura de los océanos tienen el potencial de incrementar la proporción de ciclones tropicales de gran intensidad.

Según la NOAA/AOML, el laboratorio estadounidense de referencia en monitoreo oceánico, aunque la cantidad total de ciclones varía de un año a otro, existe una tendencia a observar tormentas más intensas en un contexto de cambio climático, lo que exige una vigilancia constante y el perfeccionamiento de los modelos predictivos.