Conmoción en Gran Hermano: Daniela De Lucía abandonó el certamen tras enterarse de la muerte de su padre

A 48 horas del comienzo del reality, la participante abandonó el luego de conocer el fallecimiento de su padre (Gentileza de Telefe)

En medio de una etapa desafiante y llena de expectativas dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Daniela De Lucía se enfrenta a una de las noticias más duras de su vida. En las últimas horas, sus familiares confirmaron el fallecimiento de su padre, un golpe devastador que llevó a la comunicadora a tomar la decisión de abandonar la casa más famosa del país para acompañar a sus seres queridos y despedir los restos de su papá.

La cuenta oficial de Gran Hermano utilizó sus redes para difundir un comunicado oficial: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.

Acto seguido, se informó: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos. Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.

El comunicado oficial por parte de la producción (Instagram)

Este tipo de situaciones no es la primera vez que ocurre en la historia del reality show. Durante la edición pasada, la abuela de Martina Pereyra falleció mientras la participante permanecía en la casa, pero, a diferencia de Daniela, la familia de la joven decidió no contarle la noticia en ese momento, lo que provocó críticas y abrió un debate sobre los límites del certamen y el cuidado emocional de los concursantes. Y, al quedar fuera del juego, la muchacha recibió un gran impacto al enterarse de lo ocurrido con su abuela, ya que eran muy cercanas.

El ingreso de Daniela de Lucía a Gran Hermano Generación Dorada causó furor desde el primer momento. Reconocida por su paso como panelista durante años en el ciclo de Karina Mazzocco, De Lucía también es influencer y mantiene una estrecha relación profesional y personal con Andrea del Boca, quien fue una de las primeras en mostrarle apoyo tras la noticia. La figura de Andrea del Boca se tornó fundamental para acompañarla, tanto por su experiencia en los medios como por el vínculo cercano que forjaron más allá de las cámaras.

Daniela llega confiando en su estrategia mental para dominar el juego (Gran Hermano: Generación Dorada - Telefe)

En su presentación dentro del reality, Daniela se mostró como una mujer de perfil profesional sólido y mediático. Nacida en Tandil y radicada en Buenos Aires, llegó a la casa con una trayectoria que abarca el coaching, la escritura, la conducción y la participación como panelista de televisión. Además, reúne una comunidad de más de 439 mil seguidores en Instagram, desde donde comparte reflexiones y momentos de su vida cotidiana. Se define como “un poco loca” y asegura que su paso por Gran Hermano es, sobre todo, un desafío profesional. Confía en que su formación y experiencia en análisis de conducta y comunicación serían herramientas clave dentro del juego y, hasta el momento, su perfil había generado simpatía y expectativa entre los fans.

La noticia de la pérdida de su padre suma un capítulo inesperado y doloroso a su paso por Gran Hermano Generación Dorada. El proceso de acompañamiento y la decisión de la participante de anteponer la familia por sobre la competencia fueron respetados por la producción y por sus compañeros dentro y fuera de la casa. Esta noche, durante la gala, se brindarán más detalles y se explicará cómo continuará la dinámica del programa tras la partida de Daniela.