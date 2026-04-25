El Salvador

El Salvador apuesta por el talento joven: incubación digital, financiamiento y acceso a capacitación para un ecosistema inclusivo

Nuevas herramientas buscan impulsar a emprendedores desde todos los rincones del país. El crecimiento empresarial y la innovación se abren paso con oportunidades diseñadas para transformar la realidad de la juventud

Guardar
La oferta de formación gratuita, procesos de incubación y acceso a financiamiento pretende abrir nuevas puertas para quienes poseen visión emprendedora y desean transformar sus ideas en empresas sostenibles. Foto Cortesía.
La oferta de formación gratuita, procesos de incubación y acceso a financiamiento pretende abrir nuevas puertas para quienes poseen visión emprendedora y desean transformar sus ideas en empresas sostenibles. Foto Cortesía.

El compromiso de El Salvador con la innovación y el empleo juvenil se reafirmó con la presentación de dos herramientas que buscan transformar la realidad de jóvenes emprendedores: el proyecto Up Digital y la Plataforma E-learning de CONAMYPE.

Ambas iniciativas, presentadas oficialmente en el CUBO de la colonia Zacamil este viernes, marcan un paso decisivo hacia la democratización del acceso al conocimiento y el fortalecimiento del ecosistema digital del país.

El programa Up Digital, respaldado financieramente por el Gran Ducado de Luxemburgo, tiene como meta principal que jóvenes de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) puedan iniciar, fortalecer y expandir negocios en el sector digital, indicaron las entidades a través de un comunicado.

La oferta de formación gratuita, procesos de incubación y acceso a financiamiento pretende abrir nuevas puertas para quienes poseen visión emprendedora y desean transformar sus ideas en empresas sostenibles.

La Plataforma E-learning de CONAMYPE se consolida como una herramienta que permite a jóvenes y a microempresarios acceder a cursos virtuales gratuitos sobre temas empresariales.

De acuerdo con los organizadores, este servicio brinda flexibilidad para que los participantes adapten su aprendizaje a sus rutinas, facilitando el desarrollo de proyectos propios y la adquisición de competencias clave en el mundo empresarial.

La colaboración entre CONAMYPE y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social busca que los jóvenes participantes no solo adquieran conocimientos, sino que también encuentren oportunidades reales para desarrollar y escalar sus negocios digitales. Foto cortesía.
La colaboración entre CONAMYPE y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social busca que los jóvenes participantes no solo adquieran conocimientos, sino que también encuentren oportunidades reales para desarrollar y escalar sus negocios digitales. Foto cortesía.

Formación, incubación y financiamiento para jóvenes

El programa Up Digital propone un proceso integral: desde la capacitación inicial, pasando por la incubación y aceleración de emprendimientos, hasta el acceso a vías de financiamiento.

La colaboración entre CONAMYPE y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social busca que los jóvenes participantes no solo adquieran conocimientos, sino que también encuentren oportunidades reales para desarrollar y escalar sus negocios digitales.

Ambas iniciativas están dirigidas especialmente a usuarios de los CUBO a nivel nacional, quienes ahora cuentan con más herramientas para insertarse de manera competitiva en el mercado laboral y empresarial.

El Gobierno subraya que estos programas representan una apuesta deliberada por el empleo juvenil, el crecimiento de micro y pequeñas empresas, y el impulso de un entorno digital inclusivo.

El objetivo de estas acciones es claro: ofrecer formación gratuita, incubación y financiamiento a jóvenes, facilitando la creación y consolidación de negocios digitales en El Salvador. De este modo, se espera que la juventud encuentre en la tecnología y el emprendimiento digital una vía concreta hacia el desarrollo económico y la mejora de su calidad de vida.

El programa Up Digital propone un proceso integral: desde la capacitación inicial, pasando por la incubación y aceleración de emprendimientos, hasta el acceso a vías de financiamiento. Foto cortesía.
El programa Up Digital propone un proceso integral: desde la capacitación inicial, pasando por la incubación y aceleración de emprendimientos, hasta el acceso a vías de financiamiento. Foto cortesía.

Hacia un ecosistema digital inclusivo

La estrategia de CONAMYPE y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social pone el acento en la descentralización de la innovación, acercando la formación tecnológica a diversos territorios del país.

Los organizadores destacaron que la Plataforma E-learning permite que más personas accedan a contenidos formativos sin importar su ubicación, lo que facilita el surgimiento de nuevos proyectos empresariales fuera de los centros urbanos tradicionales.

El compromiso de El Salvador con la innovación y el empleo juvenil se reafirmó con la presentación de dos herramientas que buscan transformar la realidad de jóvenes emprendedores: el proyecto Up Digital y la Plataforma E-learning de CONAMYPE. Foto cortesía.
El compromiso de El Salvador con la innovación y el empleo juvenil se reafirmó con la presentación de dos herramientas que buscan transformar la realidad de jóvenes emprendedores: el proyecto Up Digital y la Plataforma E-learning de CONAMYPE. Foto cortesía.

La oferta formativa y de acompañamiento tiene como fin último que las micro y pequeñas empresas desempeñen un papel relevante en la economía salvadoreña, contribuyendo a un desarrollo más equitativo y a la generación de empleo de calidad.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar impulsando espacios de innovación y capacitación, que permitan a la juventud y a los emprendedores contar con las herramientas necesarias para prosperar en el entorno digital actual.

Con estas iniciativas, El Salvador avanza en la construcción de un ecosistema digital sólido, inclusivo y orientado a las necesidades de las nuevas generaciones, apostando por la educación, el emprendimiento y la igualdad de oportunidades.

Temas Relacionados

Up DigitalEl SalvadorEmprendimiento JuvenilTransformación Digital

Últimas Noticias

Comisión de Postulación elige nueva nómina de candidatos a fiscal general en Guatemala

En cumplimiento AL fallo judicial, el organismo encargado modificó el grupo de aspirantes, dejando fuera a figura previamente considerada y situando al presidente Arévalo ante la decisión final

Comisión de Postulación elige nueva nómina de candidatos a fiscal general en Guatemala

Turismo de República Dominicana refuerza el monitoreo de costos ante la volatilidad internacional en precios de combustibles

El sector turístico dominicano, en coordinación con las autoridades, evalúa el impacto del alza del combustible y la posibilidad de ajustes tributarios para preservar su competitividad frente a posibles presiones externas en los precios energéticos

Turismo de República Dominicana refuerza el monitoreo de costos ante la volatilidad internacional en precios de combustibles

Tosferina en Honduras deja 10 muertos y más de 120 contagios en lo que va del año

La enfermedad afecta principalmente a niños menores de un año y recién nacidos

Tosferina en Honduras deja 10 muertos y más de 120 contagios en lo que va del año

Panamá detiene a ciudadano cubano requerido por Estados Unidos por trata y explotación sexual

El sospechoso fue ubicado en el Aeropuerto de Tocumen al ingresar en un vuelo desde Surinam.

Panamá detiene a ciudadano cubano requerido por Estados Unidos por trata y explotación sexual

El Salvador: Condenan a madre y padrastro por homicidio de un menor de dos años

Una pareja fue sentenciada tras comprobarse su responsabilidad en el fallecimiento de un menor, ocurrido en Jiquilisco

El Salvador: Condenan a madre y padrastro por homicidio de un menor de dos años

TECNO

Esta es la máquina ideada por Steve Jobs que fue usada para crear la internet pública

Esta es la máquina ideada por Steve Jobs que fue usada para crear la internet pública

La supercomputadora sin límites es posible: Oxford usa teletransportación cuántica para conectar procesadores separados

Comienza la producción de los primeros Tesla autónomos sin volante ni pedales: así es el Cybercab

De aficionados a desarrolladores de élite: la historia detrás del rediseño de Xen en Black Mesa

Diablo IV se convirtió en el mejor ARPG del momento en solo 3 años

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que Iron Maiden no estará en su propia ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock

La razón por la que Iron Maiden no estará en su propia ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock

Así nació la complicidad entre los actores de Malcolm in the Middle, según su director

Ziggy Marley y la frase que lo define: “No soy solo el hijo de Bob, sino del mundo”

Daniel Radcliffe, sobre su mayor desafío: “Lo más aterrador que hice en el escenario fue bailar, 100 por ciento”

“Siempre he podido apostar por mí mismo”, la clave detrás del éxito de Dr. Dre

MUNDO

El Reino Unido se prepara para designar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

El Reino Unido se prepara para designar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

Zelensky se reunió con el príncipe heredero saudí para profundizar la cooperación en seguridad, energía y alimentación

Entre aguas azuladas y cañones rojos: así es Lake Powell, el destino que convierte el desierto en un oasis

Donald Trump intensifica la presión sobre Irán antes de las negociaciones en Pakistán: sancionó a una red petrolera de Teherán en China

Italia rechazó pagar a Suiza los gastos médicos de sus ciudadanos heridos en el incendio de Crans-Montana