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César Banana Pueyrredón: “Canto hace 55 años y me sigue sorprendiendo cómo la música atraviesa la vida de las personas”

El músico repasó su trayectoria, habló sobre el impacto de sus canciones en historias de amor y reflexionó sobre la vigencia de la balada romántica, en una entrevista en Infobae al Regreso

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César Banana Pueyrredón celebró en Infobae al Regreso sus 55 años de carrera y la influencia de la balada romántica en la vida de sus seguidores

En una entrevista en Infobae al Regreso, César “Banana” Pueyrredón repasó cinco décadas de carrera y la vigencia de sus baladas, al tiempo que relató cómo su repertorio acompañó historias de amor y el reencuentro de parejas en escenarios de todo el país.

Durante su paso por Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, el músico se definió como “un profesional en serio” y celebró la posibilidad de seguir girando por la Argentina: “He cantado desde hace 55, y me sigue sorprendiendo la manera en que la música atraviesa la vida de las personas”.

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La música, un puente entre generaciones y emociones

Pueyrredón recordó situaciones en las que sus temas funcionaron como nexo emocional entre parejas separadas y reencuentros: “Conozco matrimonios que me dijeron: ‘Nos conocimos por una canción tuya, después nos separamos y estuvimos 10 años sin vernos. Nos reencontramos con otra canción tuya, y hoy volvimos a estar juntos’”.

El músico compartió la anécdota de una reconciliación en Catamarca: “Un tipo me pidió que le dedicara una canción a su exmujer, después de cinco años separados. Cuando terminé de cantar ‘Nadie podrá hacerme olvidar’, vinieron juntos de la mano y me dijeron que iban a intentarlo de nuevo”.

(Infobae en Vivo)
El músico relató cómo sus canciones han sido clave en historias de amor, reencuentros y reconciliaciones de sus fanáticos en todo el país (Infobae en Vivo)

En diálogo con el equipo, Pueyrredón reflexionó sobre el poder de la música romántica en la historia argentina: “En los años setenta, elegir el nombre Banana para la banda era también una forma de animarse a decir ‘te quiero’ en público, algo que hoy parece más difícil en la era del ‘pibardo’, ese pibe que no muestra sentimientos”. El músico contrastó esta apertura con la cultura actual: “Antes ser el conquistador, el seductor, tenía otra carga. Hoy parece que mostrar debilidad es un problema para muchos”.

El artista también compartió detalles sobre su vida personal: “Mis viejos estuvieron más de 60 años juntos. Me enseñaron, sin decirlo, que el amor puede ser duradero. Eso me ahorró muchas horas de terapia”. Pueyrredón, casado desde hace cuarenta y seis años, confesó: “Le sigo cantando a mi mujer. No sé si le gusta, pero lo hago igual”.

De los escenarios masivos al teatro y el streaming

Consultado por sus nuevos proyectos, Pueyrredón repasó su desembarco en el teatro junto a Flor Jazmín Peña y Juli Castro: “No conocía a las chicas antes del primer ensayo, pero cuando las vi actuar entendí que estaban perfectas para el papel. Me sorprendió la energía y el talento que traen desde el mundo del streaming”. El cantante valoró la mezcla generacional: “Flor es la protagonista del programa de streaming más visto de la Argentina. Me eligieron como protagonista para un público muy joven”.

(Infobae en Vivo)
El cantante repasó su adaptación a espectáculos teatrales, su premiada temporada en Mar del Plata y su preferencia por conectar con el público en cualquier formato (Infobae en Vivo)

El músico contó cómo vivió la adaptación al formato teatral: “Leí la obra, vi la película española y me fascinó el personaje. Terminé la temporada en Mar del Plata con un premio y fue un gustazo”. También repasó la diferencia entre presentaciones multitudinarias y shows íntimos: “Alguien me preguntó si prefiero cantar en un estadio de 60 mil personas o para ciento cincuenta en un bar. Yo canto igual. Hay noches en las que se da un clima especial, y siento que hago la mejor versión de una canción”.

Pueyrredón detalló sus próximas presentaciones: “Todos los domingos de abril en Café La Humedad, después Rosario, Salta y Neuquén. Me sigue entusiasmando recorrer el país”.

El fenómeno Banana y el valor de decir “te quiero”

El diálogo abordó la génesis del nombre de la banda: “Nos llamábamos Fever, pero Ricardo Kleinman nos propuso Banana o Alambre. Por suerte elegimos Banana. Era la cultura pop de la época, con el sello de Warhol y la movida del ‘69”, relató. “Ser Banana era animarse a mostrar sentimientos y decir ‘estoy enamorado’ sin miedo”.

Durante el cierre de la charla, Pueyrredón interpretó fragmentos de sus clásicos al piano y reflexionó sobre la vigencia de su música: “Sigo creyendo en el amor, y en que una canción puede disparar algo pendiente entre dos personas. No importa el paso del tiempo, siempre hay una melodía que puede unir de nuevo”.

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