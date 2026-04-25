Estados Unidos destruyó una embarcación involucrada “en operaciones de narcotráfico” en el Pacífico oriental: dos muertos

El Ejército estadounidense informó el viernes por la noche que eliminó dos narcoterroristas durante un operativo contra una embarcación acusada de narcotráfico en el Pacífico oriental.

Según el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), la nave transitaba por rutas conocidas de tráfico ilícito y estaba involucrada en "operaciones de narcotráfico“.

Esta acción forma parte de una campaña de ataques dirigida contra barcos que, según la administración del presidente Donald Trump, están ligados al narcotráfico en aguas de América Latina. La ofensiva, que se extiende desde hace más de siete meses, continúa mientras el ejército estadounidense mantiene su atención en la guerra contra el régimen de Irán en Medio Oriente.

“Por orden del comandante de SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un golpe cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas”, destacó el mensaje publicado en redes sociales junto a un video que mostró la destrucción de la embarcación.

A su vez, indicaron que “la inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental”. El comando castrense reportó que dos narcoterroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. “No hubo bajas en las fuerzas militares de EEUU”, finaliza el comunicado.

De acuerdo con un recuento de la AFP, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo al menos siete ataques similares en abril, con un saldo total de al menos 182 criminales muertos en estas operaciones.

El portaaviones de clase Nimitz USS Nimitz (CVN 68) se encuentra atracado en el puerto de Valparaíso durante un ejercicio naval con la Armada de Chile, como parte de las maniobras navales Southern Seas 2026, llevadas a cabo por el Comando Sur de Estados Unidos y la Cuarta Flota, en Valparaíso, Chile, el 18 de abril de 2026 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Los ataques se realizaron en el marco de la operación "Lanza del Sur" del SOUTHCOM, una iniciativa militar puesta en marcha por Washington en septiembre de 2025 en su área de responsabilidad, que incluye Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Según el comunicado, las operaciones estuvieron “bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan”.

El propósito de la operación es aumentar la presión sobre las estructuras vinculadas al narcotráfico en la región y responde a una estrategia más amplia adoptada por Washington, que ha acusado de “narcoterrorismo” a redes asociadas al régimen venezolano.

La campaña se vinculó también al contexto político regional tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y, pese a ese hecho, las operaciones continuaron expandiéndose más allá del mar Caribe hacia el Pacífico oriental.

Estados Unidos creó una fuerza autónoma con inteligencia artificial para América Latina

El administración de Trump puso en marcha la creación de una fuerza autónoma de guerra basada en inteligencia artificial, destinada a operar en América Central, Sudamérica y el Caribe con el objetivo de desmantelar redes narcoterroristas y responder a crisis derivadas de desastres naturales de gran magnitud.

El Ejército de Estados Unidos despliega una fuerza autónoma basada en inteligencia artificial para combatir redes narcoterroristas en América Latina y el Caribe (REUTERS/Jose Cabezas)

La decisión, impulsada por el SOUTHCOM representa un avance tecnológico importante en la estrategia de defensa y presencia estadounidense en la región, según comunicó el propio SOUTHCOM.

La nueva unidad funcionará como un comando especializado en sistemas autónomos y semiautónomos, adoptando un enfoque multidominio. Esta iniciativa responde tanto a los desafíos tradicionales del crimen organizado transnacional como al impacto creciente de fenómenos naturales, cuya frecuencia y gravedad han aumentado en las últimas décadas, según el Centro de Monitoreo de Desastres de la ONU.

Francis L. Donovan indicó que la misión principal será “desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala”, subrayando el carácter dual de la nueva fuerza.

SOUTHCOM detalló que la innovación de este modelo radica en la capacidad de los sistemas autónomos para operar en entornos hostiles, recolectar información en tiempo real y ejecutar acciones coordinadas sin necesidad de intervención directa de operadores humanos.

La innovación tecnológica de Estados Unidos establece precedentes en automatización militar y aumenta la interoperabilidad con fuerzas armadas latinoamericanas (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El Departamento de Defensa de Estados Unidos presentó recientemente el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG, por su sigla en inglés), una unidad creada para integrar inteligencia artificial y capacidades autónomas en la planificación y ejecución de operaciones militares, diseñada específicamente para el área de responsabilidad del SOUTHCOM. Este modelo pionero de integración tecnológica podría ser replicado en otros comandos estadounidenses si demuestra eficacia operativa.