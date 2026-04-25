Honduras

Honduras:identifican a cinco sospechosos por secuestro y asesinato de pastor en Yoro

El crimen reabre el debate sobre la seguridad en las zonas rurales de Honduras

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Pastor fue secuestrado y asesinado pese a pago de rescate en Honduras (FOTO: Archivo)
Pastor fue secuestrado y asesinado pese a pago de rescate en Honduras (FOTO: Archivo)

El secuestro y asesinato del pastor y cafetalero hondureño Óscar Núñez ha generado conmoción en el país y ha puesto en evidencia la persistencia de la violencia vinculada al crimen organizado en áreas rurales.

La Policía Nacional confirmó que al menos cinco personas han sido plenamente identificadas como sospechosas de participar en el crimen, ocurrido entre los departamentos de Yoro y Comayagua.

Según información preliminar, los señalados tendrían presuntos vínculos con el denominado “Cártel del Diablo”, una estructura criminal señalada por las autoridades como responsable del secuestro que terminó en homicidio, pese al pago parcial de un rescate por parte de la familia de la víctima.

El caso se remonta al 20 de abril, cuando Núñez fue interceptado mientras se dirigía a sus labores en una zona montañosa de Yorito, Yoro. Las investigaciones apuntan a que el pastor fue privado de libertad por un grupo armado que posteriormente exigió a sus familiares una suma de cinco millones de lempiras por su liberación.

Habitantes destacan el legado del pastor como líder comunitario y cafetalero. (FOTO: X)
Habitantes destacan el legado del pastor como líder comunitario y cafetalero. (FOTO: X)

Ante la presión y el temor por la vida de Núñez, la familia logró reunir aproximadamente 500 mil lempiras, monto entregado con la esperanza de conseguir su liberación. El pago, sin embargo, no impidió el desenlace fatal.

El cuerpo de Núñez fue localizado la mañana del 23 de abril en la aldea Agua Blanca, conocida también como Ojo de Agua, en el municipio de San José del Potrero, Comayagua. El hallazgo confirmó el peor escenario para la familia y la comunidad, que mantenían la esperanza de encontrarlo con vida.

Las autoridades han desplegado operativos en diferentes sectores para ubicar a los sospechosos identificados y avanzar en la captura de los responsables.

La Policía Nacional indicó que las investigaciones siguen en curso y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Analistas señalan que estos hechos suelen estar vinculados a estructuras criminales que operan en áreas de difícil acceso, donde las labores de vigilancia e investigación presentan mayores desafíos.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en zonas rurales y la capacidad de respuesta ante delitos como el secuestro, que en años recientes han mostrado un comportamiento variable en Honduras.

La población de Yorito se unió para darle el último adiós al pastor evangélico en medio de muestras de dolor y reconocimiento a su legado como líder religioso (FOTO: HCH)
La población de Yorito se unió para darle el último adiós al pastor evangélico en medio de muestras de dolor y reconocimiento a su legado como líder religioso (FOTO: HCH)

Organizaciones civiles han insistido en la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en áreas rurales, así como de mejorar la prevención y atención de delitos de alto impacto.

En paralelo, la comunidad de Yorito despidió a Núñez en medio del dolor. Familiares, amigos y vecinos destacaron su trayectoria como líder religioso y su aporte al desarrollo local como cafetalero y generador de empleo. “Era un hombre muy trabajador, deja un gran vacío en el pueblo”, expresó un habitante de la zona.

La figura de Núñez trascendía el ámbito religioso. En una región donde la caficulturarepresenta una de las principales actividades económicas, su labor como productor y empleador lo convirtió en un referente local, lo que amplifica el impacto social de su asesinato.

El caso sigue bajo investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes. La identificación de los sospechosos representa un avance, pero las autoridades enfrentan el reto de lograr su captura y llevarlos ante la justicia.

El asesinato de Óscar Núñez se suma a otros hechos violentos que han golpeado a comunidades del interior del país, revelando los desafíos persistentes en materia de seguridad. Para sus familiares y allegados, la prioridad ahora es que el crimen no quede impune.

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