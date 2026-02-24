Teleshow

La reacción de Zoe Bogach cuando su exnovio ingresó a Gran Hermano Generación Dorada: el video

En medio del estreno de la nueva temporada del reality de Telefe, la joven fue captada mientras veía cómo se sumaba su expareja a la competencia

Acompañada de su excompañera Lucía Maidana y su pareja Olivia Wald, la joven grabó el momento exacto en que vio a su expareja entrar al reality (X)

El esperado estreno de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo marcó el regreso del reality más visto del país, sino que también trajo consigo caras conocidas y revivió polémicas recientes en la vida de los nuevos participantes. Uno de los ingresos que más impacto causó fue el de Manuel Ibero, expareja de Zoe Bogach, lo que generó tendencia inmediata entre los fanáticos del ciclo y desató una ola de reacciones en las redes sociales. Pero la verdadera explosión mediática llegó cuando Zoe, sorprendida en vivo, reaccionó al ver a su ex cruzar la puerta de la casa.

La influencer fue parte del stream que realizó su excompañera de la edición anterior, Lucía Maidana. Allí, en una transmisión espontánea y cargada de nerviosismo, Zoe no ocultó su estado de shock ni sus picantes comentarios al ver a Manuel ingresar al juego. Fiel a su estilo frontal, no se guardó nada. “Entró autobronceado. ¡Ay! No, no, no, no, ¡qué cringe!”, lanzó, visiblemente incómoda. Y enseguida, aún más alterada, agregó: “Ponete una remera, bolu..., no podés ser tan banana... ¡Estoy en shock! ¡No lo puedo creer!”. El tono directo y la espontaneidad de Zoe generaron que el clip se volviera viral casi al instante, replicándose en las redes con miles de reproducciones y comentarios.

El episodio abrió un nuevo capítulo en la historia pública entre Zoe y Manuel. Los seguidores no tardaron en tomar partido y las redes sociales se poblaron de mensajes para ambos: “Te vengaremos, Zoe”; “Zoe, dejá de ser una nena caprichosa”; “A este tipo lo van a sacar la primera semana”; “Me encanta que se le cag… de risa al tipo”, fueron solo algunos de los comentarios que circularon, dejando en claro que la relación entre los dos sigue generando interés y controversia.

En 2024, la entonces pareja
En 2024, la entonces pareja habló abiertamente sobre su relación a Infobae (Candela Teicheira)

Cabe recordar que la historia entre Bogach e Ibero ya era muy comentada fuera de la casa de Gran Hermano. En 2024, tras la salida de Zoe del reality, la pareja fue entrevistada en el ciclo Viva el amor de Infobae, donde no faltaron los momentos de sinceridad y humor. En esa ocasión, Zoe fue la encargada de dar el primer paso con una pregunta filosa: “¿En qué momento dijiste que soy el amor de tu vida?”. Manu, con honestidad, respondió: “Creo que fue la primera vez que te llevé a casa a conocer a mi familia. Llevábamos un mes, poco tiempo, pero bueno, fue ahí”, y devolvió la pregunta. Zoe admitió que a ella le llevó más tiempo: “Después de salir de la casa (de Gran Hermano)”, dijo sin rodeos, sorprendiendo a su novio, que retrucó entre risas: “Ah, tardaste un tiempito. Lo vamos a tener que hablar después”.

Zoe Bogach compartió su malestar al conocer que su expareja iba a formar parte de la nueva edición del reality (TikTok)

Sin embargo, el amor no prosperó. La relación terminó abruptamente después de varios conflictos lejos de cámaras, y quedaron heridas expuestas. Semanas antes de que comenzara la nueva edición del reality, Zoe expresó abiertamente su enojo al enterarse de que Manuel iba a ingresar como participante. Fue a través de su cuenta de TikTok donde la exGran Hermano lanzó un descargo tan honesto como doloroso. Con lágrimas en los ojos, compartió: “Tengo muchísima bronca y muchísima ansiedad. Me da vergüenza subir esto, pero a la vez tengo mucha bronca, impotencia... No sé por dónde empezar. Siento que la gente no sabe hasta el punto que yo sufrí como para volver a pasar por lo mismo cuando yo estaba dando por finalizado ese ciclo, y ahora enterarme de nuevo que quiere entrar para tener lo que yo tuve cuando durante toda la relación me dijo todo lo contrario, como que no le gustaba nada de eso, que no le gustaba la exposición, que no le gustaba ir a programas, que nunca lo había hecho; la verdad que no entiendo”.

El ingreso de Ibero a la casa ya comenzó a generar repercusiones y tensiones, tanto dentro del programa como afuera. La reacción viral de Zoe y su descargo público muestran que el reality no solo se juega puertas adentro, sino que la trama personal de los participantes sigue generando contenido, debate y emociones entre los seguidores. La combinación de viejos vínculos, heridas abiertas y cámaras encendidas promete, una vez más, que Gran Hermano Generación Dorada será mucho más que un simple reality.

