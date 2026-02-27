Teleshow

Santiago del Moro confirmó que Divina Gloria no volverá al programa: ¿cuándo ingresarán los nuevos participantes?

Según comunicó el conductor, debido a un problema médico, la actriz no recibió la autorización para reingresar al reality

El lunes por la noche, la puerta de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a abrirse luego de varios meses fuera del aire, y desde ese momento el fanatismo por los 28 participantes que ingresaron en los primeros dos días se apoderó de las redes sociales. El regreso del reality, uno de los más vistos de la televisión argentina, volvió a instalar la dinámica de debates, alianzas, estrategias y también de imprevistos que pueden cambiar el rumbo del juego en cualquier momento.

El miércoles por la tarde, Santiago del Moro, conductor del ciclo, utilizó sus redes sociales para comunicar que Divina Gloria había salido de la casa debido a un tema médico. La participante fue trasladada a una clínica cercana y mantenida en aislamiento, siguiendo los protocolos habituales del programa. En la gala de esa noche, el presentador detalló ante la audiencia que se trataba de un cuadro de hipertensión y que, por recomendación de los médicos, debía permanecer bajo observación y alejada temporalmente del juego.

Ese mismo día, Daniela De Lucía también abandonó la casa de Gran Hermano tras recibir la devastadora noticia del fallecimiento de su papá. La coach y comunicadora, visiblemente conmovida, decidió priorizar a su familia en este momento difícil y, una vez fuera del reality, optó por no regresar y acompañar a sus seres queridos durante el duelo. Su decisión fue respetada tanto por la producción como por sus compañeros, que la despidieron con un mensaje de apoyo y solidaridad.

Dos días después de estas salidas, Del Moro volvió a recurrir a sus redes para anunciar la noticia definitiva sobre la situación de Divina Gloria: “Domingo próximo. Gran Hermano: Por recomendación médica Divina queda fuera de juego. Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela, el domingo ingresan 2 jugadores a la casa”. De esta forma, la producción confirmó que la artista no podrá retornar al reality y anticipó el ingreso de nuevos participantes para cubrir las bajas y renovar la dinámica dentro de la casa.

La noticia generó un fuerte impacto entre los seguidores del programa, que rápidamente llenaron las redes de mensajes de apoyo para Daniela y Divina, y de especulaciones sobre quiénes serán los nuevos jugadores que se sumarán al juego. Así, la casa de Gran Hermano vuelve a demostrar que, más allá de las estrategias y las alianzas, la vida real atraviesa el encierro y puede cambiar el rumbo de la competencia en cualquier momento.

Estos dos ingresos coinciden con la primera gala de eliminación. Luego de que Carmiña, Pincoya y Manuel Ibero fueran salvadas de la placa, la misma quedó reducida a cinco nombres que ahora enfrentarán el voto negativo: Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Yanina Zilli, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham. Las reacciones fueron diversas. Brian, sorprendido y visiblemente molesto, lanzó una frase que resume su perfil competitivo: “Es un partido perdido y no me gusta perder. Me pone a pensar”. El exfutbolista no ocultó su incomodidad ante la posibilidad de convertirse en el primer eliminado.

Gabriel Lucero, por su parte, confesó estar muy nervioso y dejó en claro que no quiere irse tan pronto. Yanina Zilli se mostró indignada, mientras que Emanuel y Solange (ambos con pasado en ediciones anteriores del reality) quedaron nuevamente expuestos a la decisión del público.

Con apenas unos días de convivencia, el juego ya empezó a moverse fuerte. Las alianzas comienzan a definirse, los liderazgos se ponen en discusión y la influencia del afuera quedó en evidencia. El lunes se conocerá al primer eliminado. Hasta entonces, cinco participantes siguen en la cuerda floja y el público tiene la palabra.

