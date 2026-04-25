Fuerza Pública decomisa más de 5,600 unidades de licor en operativos simultáneos en el pacífico costarricense

Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron más de 5.600 unidades de licor en operativos realizados en Parrita. Cortesía: MSP

Un total de 5,640 unidades de licor fueron decomisadas por oficiales de la Fuerza Pública en el cantón de Parrita, provincia de Puntarenas, como resultado de una serie de operativos ejecutados durante una sola noche en distintos puntos de la zona.

Las acciones policiales incluyeron controles vehiculares estratégicos y patrullajes preventivos, en un esfuerzo por combatir el transporte irregular de mercancías y posibles delitos asociados al contrabando de licor.

La primera intervención tuvo lugar en el sector de Esterillos Oeste, donde oficiales instalaron un control de carretera como parte de los operativos de rutina. En ese punto, los agentes abordaron un vehículo que levantó sospechas y, tras la inspección correspondiente, descubrieron que transportaba un total de 2,400 unidades de licor.

Tres vehículos fueron ubicados tras una alerta por evasión de un control policial. Cortesía: MSP

Ante esta situación, los oficiales procedieron al decomiso inmediato de la mercancía, así como de un teléfono celular y el vehículo utilizado para el traslado de los productos. El caso quedó bajo investigación para determinar el origen y destino del licor incautado.

Horas más tarde, en ese mismo cantón, se registró un segundo operativo que permitió ampliar significativamente el decomiso total. Durante patrullajes preventivos, los oficiales recibieron una alerta sobre tres vehículos cuyos conductores aparentemente intentaban evadir un control policial en carretera.

Con base en las características brindadas, los cuerpos policiales desplegaron un operativo de localización que permitió ubicar a los automotores en cuestión. Como resultado de la intervención, se logró decomisar otro vehículo, un teléfono celular y un cargamento de 2,664 unidades de licor.

Además del licor, las autoridades incautaron vehículos y teléfonos celulares. Cortesía: MSP

Las autoridades indicaron que este tipo de comportamientos, como la evasión de controles, constituye un indicio relevante que activa protocolos de verificación más exhaustivos por parte de la policía, con el fin de prevenir actividades ilícitas.

En el mismo contexto operativo, los oficiales también lograron la detención de otro sujeto que transportaba 576 unidades de licor en su vehículo. Este caso se suma a los decomisos realizados durante la jornada, elevando la cifra total de unidades incautadas a 5.640.

De acuerdo con las autoridades, estos operativos forman parte de las acciones permanentes de vigilancia que se desarrollan en distintas rutas del país, especialmente en zonas donde se ha detectado movimiento irregular de mercancías.

Parte del licor incautado era transportado en vehículos que intentaron evadir a las autoridades. Cortesía: MSP

En todos los casos, la Fuerza Pública coordinó con la Policía de Control Fiscal, entidad encargada de realizar los procedimientos administrativos y legales correspondientes en materia de control tributario y aduanero.

Las autoridades recordaron que el transporte y comercialización de licor sin cumplir con los requisitos legales puede derivar en sanciones, decomisos y procesos judiciales, dependiendo de la naturaleza del caso.

El Ministerio de Seguridad Pública reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el contrabando o comercio ilegal, y aseguró que continuará reforzando los operativos en carretera para garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad en las comunidades.