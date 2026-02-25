Teleshow

Marta y Felipe Fort festejaron sus 22 años: cena íntima, risas y un moderno dress code

Los mellizos celebraron con un selecto grupo de familiares y amigos. El impactante look de la influencer y las postales con Rocío Marengo y su bebé Isidro

Guardar
Los mellizos organizaron una cena con un estricto código de vestimenta (Video: Instagram)

Marta y Felipe Fort, los hijos de Ricardo Fort, celebraron juntos su cumpleaños número 22 en una noche que combinó unión familiar, elegancia y alegría. A diferencia del año pasado, cuando optaron por festejar por separado, esta vez los mellizos eligieron compartir una velada especial rodeados de amigos y seres queridos. El dress code fue total black, marcando el tono sofisticado y moderno de la celebración de dos jóvenes siempre pendientes del estilo.

En cuanto a los looks, Marta acaparó todas las miradas con un impactante vestido negro de encaje, de diseño asimétrico y transparencias, que resaltó su figura y su estilo audaz. Eligió llevar el cabello suelto, un maquillaje con ojos bien marcados y un labial nude, complementando su outfit con detalles de joyería y una copa de vino tinto en la mano, posando con seguridad frente a la cámara. La elección reflejó un perfil glamoroso y vanguardista, en línea con su imagen de influencer y referente de moda para muchos jóvenes.

Felipe, por su parte, se mantuvo fiel al espíritu del dress code total black con una remera negra estampada, pantalón oscuro y accesorios que incluyeron una bandana en la cabeza y una cadena plateada. Sus tatuajes a la vista y una actitud relajada completaron un look casual pero con mucha personalidad, reflejando la autenticidad que lo caracteriza y su comodidad en el entorno familiar y de amigos.

Marta Fort celebra su cumpleaños
Marta Fort celebra su cumpleaños número 22 en una exclusiva cena junto a su hermano Felipe Fort y amigos cercanos, disfrutando de un momento especial en un ambiente íntimo y sofisticado
Marta y Felipe sonrientes durante
Marta y Felipe sonrientes durante la celebración de su cumpleaños número 22
Marta Fort posa con un
Marta Fort posa con un vestido de encaje y una copa de vino en mano frente a una cava

Entre los invitados destacados estuvo Rocío Marengo, pareja de Eduardo Fort, el tío de los cumpleañeros. La modelo posó sonriente junto a Felipe, sosteniendo a Isidro, su bebé en brazos y dedicándole un mensaje cariñoso: “Feliz cumple Felipe Fort!! Te queremos mucho!!”. También se la vio abrazando a Marta y felicitándola: “Marta Fort diosa, muuuy feliz cumpleee!! Te queremos!!!”, reflejando el afecto y la cercanía con los mellizos.

La celebración tuvo lugar en un ambiente elegante y moderno, con una gran mesa rodeada de amigos y familiares, platos gourmet, sushi y copas de vino. La iluminación cálida y la decoración minimalista realzaron el clima de intimidad y sofisticación, mientras que la consigna total black se respetó a rajatabla, sumando uniformidad y estilo a las fotos del evento.

Más allá del lujo y la consigna de vestimenta, la noche dejó en claro que este año los hermanos Fort eligieron la compañía mutua y el disfrute colectivo para celebrar sus 22 años. La complicidad renovada de los mellizos, los reencuentros familiares y la buena onda general sellaron la velada con el espíritu de unión y estilo que los caracteriza, marcando una nueva etapa en su historia personal y compartida.

Rocío Marengo con el pequeño
Rocío Marengo con el pequeño Isidro saluda a la cumpleañera Marta Fort
Felipe Fort posa sonriente con
Felipe Fort posa sonriente con su sobrino nieto Isidro y Rocío Marengo en pleno festejo
Felipe Fort conmemora los 22
Felipe Fort conmemora los 22 años de su hermana Marta con una tierna imagen de ambos junto a su padre Ricardo Fort, reviviendo momentos familiares (Instagram)

Para cerrar la noche, el hijo varón del empresario chocolatero compartió una foto en su cuenta de Instagram un incónico retrato familiar en el que aparecen él mismo, su hermana Marta y su padre Ricardo Fort, los tres recostados sobre el césped, apoyando la cabeza en las manos y mirando a cámara. La foto, de tono íntimo y nostálgico, está enmarcada y colgada en una pared, lo que refuerza su valor como recuerdo familiar.

Acompañando la imagen, Felipe escribió “Buenas noches” junto a un emoji de tristeza, y musicalizó la historia con el tema “Amazing” de Aerosmith, una canción que suele asociarse a momentos de emoción y reflexión. El posteo, publicado tras los festejos de cumpleaños junto a su hermana, sugiere un momento de añoranza y homenaje hacia su padre, Ricardo Fort, reafirmando el lazo emocional y la importancia de los recuerdos familiares en su vida cotidiana.

El aniversario de los mellizos Fort y la publicación nocturna de Felipe reflejaron la importancia de los lazos familiares y la memoria compartida. En medio de celebraciones, gestos de cariño y recuerdos entrañables, los hermanos continúan forjando su identidad y transitando nuevas etapas de la vida, siempre acompañados por el afecto y la presencia simbólica de quienes forman parte de su historia.

Temas Relacionados

Felipe FortMarta FortRicardo FortRocío MarengoMarcela Villagra

Últimas Noticias

Internaron a Divina Gloria: cómo es el protocolo que aplicará Gran Hermano para este caso

La actriz salió de la casa más famosa de la pantalla chica por un tema médico y generó preocupación

Internaron a Divina Gloria: cómo

Barbie Vélez festejó los 3 años de Salvador con una tarde llena de dinosaurios y familia

La actriz y Lucas Rodríguez celebraron un nuevo año en la vida de su hijo y pasaron el día rodeados de amigos y familia

Barbie Vélez festejó los 3

La foto familiar de Zaira Nara con su expareja Jakob Von Plessen en el primer día escolar de su hijo Viggo

La modelo y el polista se mostraron juntos con Malaika y el pequeño que comenzó la escuela priorizando la armonía en la crianza

La foto familiar de Zaira

Conmoción en Gran Hermano: Daniela De Lucía abandonó el certamen tras enterarse de la muerte de su padre

En medio del regreso del popular formato televisivo, la participante dejó la casa luego de que le informaran el fallecimiento de su papá. El comunicado oficial del ciclo de Telefe

Conmoción en Gran Hermano: Daniela

El primer cruce de Gran Hermano: el ruidoso motivo nocturno que enfrentó a la paraguaya Carmiña y la chilena Pincoya

La discusión se suscitó en la cocina entre ambas participantes por ciertos sonidos que no dejaron dormir a la periodista

El primer cruce de Gran
DEPORTES
Un famoso entrenador renunció a

Un famoso entrenador renunció a una selección a 109 días del Mundial para cuidar a su hija: “La familia está antes”

El desesperante accidente en el Enduro de Villa Gesell: se quedó en una duna, otro competidor le pegó en la cabeza con su moto

Argentinos Juniors buscará sellar el pase a la Fase 3 de la Libertadores ante Barcelona de Guayaquil

Dolor en el fútbol argentino: falleció Claudio “Yerbatero” González

Una estrella del fútbol denunció que recibió “4.000 amenazas de muerte de Argentina” por criticar a Prestianni

TELESHOW
Internaron a Divina Gloria: cómo

Internaron a Divina Gloria: cómo es el protocolo que aplicará Gran Hermano para este caso

Barbie Vélez festejó los 3 años de Salvador con una tarde llena de dinosaurios y familia

La foto familiar de Zaira Nara con su expareja Jakob Von Plessen en el primer día escolar de su hijo Viggo

Conmoción en Gran Hermano: Daniela De Lucía abandonó el certamen tras enterarse de la muerte de su padre

El primer cruce de Gran Hermano: el ruidoso motivo nocturno que enfrentó a la paraguaya Carmiña y la chilena Pincoya

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno impulsa ampliación de

El gobierno impulsa ampliación de áreas agrícolas para potenciar producción de tomate en El Salvador

El empresariado dominicano entrega reconocimiento a Yayo Sanz Lovatón

El Reino Unido frenó la ratificación del acuerdo de soberanía sobre las islas Chagos ante la presión de Washington

Estados Unidos presiona al Vaticano y a Europa para que reclamen al régimen cubano una transición pacífica

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Irán para frenar sus ventas de petróleo y el desarrollo de misiles