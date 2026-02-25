Marta y Felipe Fort festejaron sus 22 años: cena íntima, risas y un moderno dress code

Los mellizos organizaron una cena con un estricto código de vestimenta (Video: Instagram)

Marta y Felipe Fort, los hijos de Ricardo Fort, celebraron juntos su cumpleaños número 22 en una noche que combinó unión familiar, elegancia y alegría. A diferencia del año pasado, cuando optaron por festejar por separado, esta vez los mellizos eligieron compartir una velada especial rodeados de amigos y seres queridos. El dress code fue total black, marcando el tono sofisticado y moderno de la celebración de dos jóvenes siempre pendientes del estilo.

En cuanto a los looks, Marta acaparó todas las miradas con un impactante vestido negro de encaje, de diseño asimétrico y transparencias, que resaltó su figura y su estilo audaz. Eligió llevar el cabello suelto, un maquillaje con ojos bien marcados y un labial nude, complementando su outfit con detalles de joyería y una copa de vino tinto en la mano, posando con seguridad frente a la cámara. La elección reflejó un perfil glamoroso y vanguardista, en línea con su imagen de influencer y referente de moda para muchos jóvenes.

Felipe, por su parte, se mantuvo fiel al espíritu del dress code total black con una remera negra estampada, pantalón oscuro y accesorios que incluyeron una bandana en la cabeza y una cadena plateada. Sus tatuajes a la vista y una actitud relajada completaron un look casual pero con mucha personalidad, reflejando la autenticidad que lo caracteriza y su comodidad en el entorno familiar y de amigos.

Marta Fort celebra su cumpleaños número 22 en una exclusiva cena junto a su hermano Felipe Fort y amigos cercanos, disfrutando de un momento especial en un ambiente íntimo y sofisticado

Marta y Felipe sonrientes durante la celebración de su cumpleaños número 22

Marta Fort posa con un vestido de encaje y una copa de vino en mano frente a una cava

Entre los invitados destacados estuvo Rocío Marengo, pareja de Eduardo Fort, el tío de los cumpleañeros. La modelo posó sonriente junto a Felipe, sosteniendo a Isidro, su bebé en brazos y dedicándole un mensaje cariñoso: “Feliz cumple Felipe Fort!! Te queremos mucho!!”. También se la vio abrazando a Marta y felicitándola: “Marta Fort diosa, muuuy feliz cumpleee!! Te queremos!!!”, reflejando el afecto y la cercanía con los mellizos.

La celebración tuvo lugar en un ambiente elegante y moderno, con una gran mesa rodeada de amigos y familiares, platos gourmet, sushi y copas de vino. La iluminación cálida y la decoración minimalista realzaron el clima de intimidad y sofisticación, mientras que la consigna total black se respetó a rajatabla, sumando uniformidad y estilo a las fotos del evento.

Más allá del lujo y la consigna de vestimenta, la noche dejó en claro que este año los hermanos Fort eligieron la compañía mutua y el disfrute colectivo para celebrar sus 22 años. La complicidad renovada de los mellizos, los reencuentros familiares y la buena onda general sellaron la velada con el espíritu de unión y estilo que los caracteriza, marcando una nueva etapa en su historia personal y compartida.

Rocío Marengo con el pequeño Isidro saluda a la cumpleañera Marta Fort

Felipe Fort posa sonriente con su sobrino nieto Isidro y Rocío Marengo en pleno festejo

Felipe Fort conmemora los 22 años de su hermana Marta con una tierna imagen de ambos junto a su padre Ricardo Fort, reviviendo momentos familiares (Instagram)

Para cerrar la noche, el hijo varón del empresario chocolatero compartió una foto en su cuenta de Instagram un incónico retrato familiar en el que aparecen él mismo, su hermana Marta y su padre Ricardo Fort, los tres recostados sobre el césped, apoyando la cabeza en las manos y mirando a cámara. La foto, de tono íntimo y nostálgico, está enmarcada y colgada en una pared, lo que refuerza su valor como recuerdo familiar.

Acompañando la imagen, Felipe escribió “Buenas noches” junto a un emoji de tristeza, y musicalizó la historia con el tema “Amazing” de Aerosmith, una canción que suele asociarse a momentos de emoción y reflexión. El posteo, publicado tras los festejos de cumpleaños junto a su hermana, sugiere un momento de añoranza y homenaje hacia su padre, Ricardo Fort, reafirmando el lazo emocional y la importancia de los recuerdos familiares en su vida cotidiana.

El aniversario de los mellizos Fort y la publicación nocturna de Felipe reflejaron la importancia de los lazos familiares y la memoria compartida. En medio de celebraciones, gestos de cariño y recuerdos entrañables, los hermanos continúan forjando su identidad y transitando nuevas etapas de la vida, siempre acompañados por el afecto y la presencia simbólica de quienes forman parte de su historia.