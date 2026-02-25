Teleshow

Juan Reverdito pasó por Infobae en Vivo, contó cómo vive siendo chofer de aplicaciones y analizó el nuevo Gran Hermano

El ex hermanito abrió su corazón y contó cómo alterna el trabajo en moto llevando pasajeros y paquetes con su día a día, además de sincerarse sobre los desafíos económicos que enfrenta tras la fama en televisión

El exhermanito pasó por A La Tarde y contó su experiencia personal

En medio del auge de los trabajos en aplicaciones debido a la crisis económica, Juan Reverdito, conocido por su paso por Gran Hermano 2022 (Telefe), contó en Infobae en Vivo cómo su vida diaria gira en torno al reparto de personas y paquetes en moto. Durante el programa A La Tarde, conducido por Manu Jove, relató que eligió esta actividad para complementar sus ingresos, ya que conseguir empleos estables resulta difícil y el trabajo en televisión, insuficiente para sostenerse. El exhermanito dijo que la realidad del mercado laboral obliga a muchos a buscar alternativas informales: “Hoy sigo trabajando con la moto, hago un par de horas a la tarde porque a la mañana trabajo para personas en situación de calle y cuando salgo hago un par de horas para la comida del día”.

Al describir su rutina, explicó la necesidad de llevar siempre dos cascos para el traslado de pasajeros y la entrega de envíos. Lo considera imprescindible por seguridad y por cuestiones de higiene. “Sí, yo hago las dos cosas, tanto paquetes como llevo personas”, afirmó, aunque también afirmó que hay quienes eligen llevar su propia protección.

Sobre los ingresos, el ex taxista indicó que usa la moto para conseguir lo justo para la comida diaria y que dedica especialmente la tarde a este trabajo. “Puedo llegar a sacar 40 mil pesos, 50 mil, más o menos, a veces 30 mil. Depende de los días”, detalló, aunque señaló que esa suma es el monto total antes de descontar gastos.

Juan Reverdito, ex participante de
Juan Reverdito, ex participante de Gran Hermano, combina el trabajo en aplicaciones con la asistencia a personas en situación de calle

En relación a los costos, precisó: “El tanque lleno de combustible te sale... 10 mil pesos y me dura dos o tres días”. Consideró que el mantenimiento de la moto exige menor inversión comparado con un auto y que la rentabilidad depende de realizar viajes cortos. Agregó que las plataformas digitales dan un plus si se alcanzan cinco o seis viajes, aunque lamentó que esos beneficios disminuyeron mucho.

Gracias a su experiencia previa con taxi y auto, Reverdito comparó ambas modalidades. “No se compara el auto con la moto. El auto hay viajes que, dentro de todo, te pagan más o menos bien”, analizó, aunque aclaró que debió dejar el taxi tras vender el vehículo por razones personales: “Me quemó mucho la cabeza, pero tuve que venderlo porque me divorcié y tuve que darle la mitad a mi exmujer. Después no tuve la posibilidad de comprarme otro auto”.

Señaló que hoy quienes trabajan con auto o taxi necesitan invertir un mínimo de doce horas para incrementar sus ingresos. “Yo creo que hoy una persona que no tiene otro ingreso y que labura especialmente con el auto, no baja de las doce horas de laburo”, sostuvo.

Juan Reverdito expresó desilusión por
Juan Reverdito expresó desilusión por el nuevo Gran Hermano y criticó el perfil de los actuales concursantes respecto a ediciones anteriores

“Si vos estás diez, doce, catorce horas todos los días, el mantenimiento del auto se lo tenés que hacer. Si no, se te cae a pedazos”, advirtió. Por otra parte, la moto implica un gasto menor en repuestos y reparaciones, pero supone mayor inseguridad. “Es muchísimo más inseguro que el auto. Es un tema a quién llevás, a qué zona vas, es todo un tema”.

Consultado por el regreso de Gran Hermano, Reverdito expresó su desilusión. “No, desilusión completamente. Lo vi, lo vi ayer y antes de ayer, más que nada por los participantes”, respondió, y subrayó diferencias con su experiencia previa. “Mucha gente conocida, mucha gente de plata, mucho chetaje adentro”. Su desencanto se centra en el nuevo perfil de concursantes: “Había mucha variedad de gente desconocida, de gente que necesitaba plata. Eso me desilusiona, que hay gente muy chetaje adentro, que no necesita el premio”.

Sobre la posibilidad de volver a ingresar al programa, comentó que intentó acceder al casting, pero fue rechazado ya que buscaban otro perfil. “Nunca me dieron una oportunidad. Con Holder, si hubiésemos entrado los últimos dos, hubiésemos explotado”, aseguró.

