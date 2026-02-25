Ivana Icardi contó el motivo por el que Wanda Nara compró la casa del padre de Mauro: “No fue generosidad”

Ivana Icardi acusa a Wanda Nara de comprar la casa de su padre por motivos mediáticos y no familiares, según declaraciones en redes sociales

En las últimas horas, Mauro Icardi y Wanda Nara sumaron un nuevo capítulo a su interminable batalla, esta vez, con Ivana Icardi sumándose al escándalo. Es que, a través de sus redes sociales, la hermana del futbolista reveló que la conductora compró la casa donde vive el padre del delantero del Galatasaray, sosteniendo que esta compra no fue un gesto altruista, sino un “acto premeditado”, en el que predominó la imagen pública sobre el interés familiar, contribuyendo así a la persistencia del conflicto.

La compra de la vivienda de Juan Carlos Icardi por parte de Wanda Nara generó cuestionamientos sobre la autenticidad del gesto y su impacto en la imagen pública de la conductora (X)

La información acerca de la propiedad a nombre de Wanda Nara salió a la luz a raíz de declaraciones de la abogada Ana Rosenfeld. Ante el silencio de Mauro, Ivana Icardi tomó la iniciativa de explicar la situación. Según expuso, la compra de la casa y otros bienes para Juan Carlos Icardi respondió a motivos mediáticos.

Ivana Icardi califica el accionar de Wanda Nara como ‘limpieza de imagen’ y niega que se trate de un acto genuino de generosidad familiar (X)

“La casa a mi papá, los dientes y la camioneta fue porque textualmente antes de entrar a Gran Hermano me dijo, ¿querés que los periodistas vean que vive al lado de la villa? Fíjense si no coinciden las fechas (2016)“, reconoció la influencer de cara a sus seguidores. Fue entonces cuando, en otro tuit, Ivana apuntó contra Wanda: “Fue un acto premeditado, como todo… no de generosidad“.

Frente a las críticas, Ivana Icardi defiende sus dichos y acusa a Wanda Nara de ejercer violencia vicaria, argumentando que solo relató hechos concretos (X)

Sin embargo, los usuarios en redes no se quedaron callados y le replicaron a la joven el hecho de que Mauro no haya tenido ese gesto con su propio padre. Aún así, Ivana apoyó a su hermano: “La plata era de mi hermano”. Lejos de terminar la situación, la influencer continuó criticando a su excuñada: “Para mí ser generosa es hacer un bien en pro de otra persona, no regalar y ponerlo a tu nombre”.

Además, Ivana puntualizó que solo podría brindar ese tipo de ayuda a su padre: “Para hacer eso mejor no hagas nada… Pero repito… No fue un acto de generosidad. Fue una limpieza de imagen. Yo trabajo para mi hija, no para mi padre. El día que me sobre o que me llegue un millonario, podré ser generosa. Por ahora no es el caso".

La relación entre Ivana Icardi y Wanda Nara mantiene una historia de desacuerdos públicos, especialmente en fechas significativas como el cumpleaños de la hija de la pareja (X)

El historial de desacuerdos entre Ivana y Wanda acumula episodios en redes sociales. En el noveno cumpleaños de la hija menor de la conductora y Mauro, la influencer compartió mensajes en Instagram para la niña y, de forma indirecta, para su madre. “Hay madres que solo paren”, escribió, aludiendo a Wanda y avivando la controversia. También lamentó la distancia con su sobrina y expresó deseos de poder felicitarla personalmente, refiriéndose a las dificultades derivadas de la separación de los padres.

En otra publicación, Ivana recalcó el contacto limitado: “Aunque nos hayamos visto solamente dos veces y una haya sido por videollamada, es decir que casi ni me conozcas... Tenés un lugar en mi corazón como todos mis sobrinos”.

Ivana Icardi apoyó a su hermano Mauro en su conflicto con Wanda Nara

El tono fue más crítico al señalar: “Entenderás, cuando seas más grande, que hay adultos que siguen comportándose como niños y que hay madres que solo paren, pero no saben ser madres, ni buscan dejar de lado su egoísmo ni su afán desmedido de protagonismo... esas madres a las que se las llama narcisistas, raramente cambian”.

Ivana se mostró solidaria ante la situación de su sobrina, deseando que tenga felicidad y fortaleza para afrontar “todo lo que te tocó vivir de tan pequeña”. Mencionó también la incidencia de la separación y la llegada de nuevas parejas al entorno de la niña. Destacó que “es normal que mamá o papá tengan nueva pareja” y remarcó la alegría de Isabella “jugando inocentemente”, aunque consideró que esa felicidad no le ha sido “permitida” en plenitud.

Las publicaciones de Ivana provocaron reacciones inmediatas y opiniones encontradas en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron tanto el fondo como la forma de sus mensajes. Frente a las críticas, Ivana Icardi defendió su postura y sus argumentos. Acusó a Wanda Nara de ejercer “violencia vicaria” y aseguró que sus relatos expusieron hechos ocurridos, no ataques personales.