Mauro Albarracín recordó en Infobae en Vivo su paso por Sinaloa en México: “Ahí los chicos sueñan con ser narcos”

Desde hace casi 10 años, Mauro Albarracín se convirtió en todo un fenómeno de las redes recorriendo cada municipio del Conurbano y contando las historias más atrapantes. Sin embargo, poco después, el joven conocido como Lesa, se expandió y comenzó a viajar por el mundo mostrando todo tipo de culturas en las plataformas. Así las cosas, este martes, el youtuber visitó Infobae en Vivo y relató los detalles más interesantes de su trabajo.

Al comenzar la charla con Manu Jove y su equipo, el conductor le preguntó si actualmente viajaba a algún lugar sin generar contenido. “No, me encantaría pero hace mucho no me pasa. igual me gusta, no me puedo quejar de la vida que tengo. Es todo el tiempo viajar para hacer contenido, es un trabajo de todos los días toda hora, costó mucho porque vengo de ser un youtuber más urbano del GBA y Argentina y hacer la transición a ser un bloguero viajero por el mundo costó un par de años”, comentó el joven de 28 años.

Acto seguido, el equipo de periodistas quiso saber si Albarracín había recibido hate en redes sociales tras esa decisión. “Todo el tiempo, resigne publico para dar ese salto. El público del conurbano lo amo y es mi núcleo duro, pero hay una parte de ese público que no le gusta ver otra cosa que no sea lo urbano, costó convencerlos de que puedo hacer otra cosa. Muchos insultos. Hay que tomarse el hate como una broma. Ya no le tengo miedo a que un video le vaya mal. Es una cuestión de ser veterano de YouTube”, devolvió.

Continuando con la charla, Manu Jove preguntó: “¿Cómo te llevás con las métricas? ¿Te afectan?“. Fue entonces cuando Mauro reflexionó: ”Antes, cuando apenas la había pegado subía un video y me temblaban las manos, estaba con las métricas. hoy en día espero 24 horas sin ver nada. Esa es la experiencia de internet, no volverse loco por un número. Las redes cambiaron mucho, hoy en día los videos de viajes ya no son conocer distintas partes del mundo, sino la perspectiva de tu personalidad, y tu comunidad quiere ver cómo reacciones al lugar".

Los comunicadores también le consultaron al invitado su opinión del nuevo fenómeno turístico de la favela Rocinha de Brasil. En el mismo, los locales guían a los visitantes por las calles y finalizan el recorrido con un video desde un dron, mostrando toda la favela.

“Todos van en la Rocinha, es la mas turística de todas. Le aconsejo a al gente que no vaya a otras favelas porque le puede pasar lo que me pasó a mí que me secuestraron. Fui a una favela en Sao Pablo, entramos sin permiso, tenía que hacer contenido si o sí y me metía una favela que se llama Paraisópolis. A los tres minutos nos cortaron con cinco motos y estuvimos privados de nuestra libertad por una hora. Fue un momento duro del 2025. Me pusieron un traductor online, hablé con los capos del comando, me interrogaron hasta que me dejaron ir. También fui a Ucrania, a Sinaloa. Ahora esta todo mal con Jalisco, pero yo fui a la que es el rival, en plena guerra”, expresó el joven.

Fue entonces cuando la mesa quiso conocer la opinión del joven sobre la situación en México poco después de la muerte de El Mencho. “Es muy heavy en México, no es solamente una cuestión de crimen organizado, es cultural. Fuimos a Sinaloa y creo que es el lugar más violento que vi en mi vida. Es la primera vez que vi un montón de cadáveres. Ahí los chicos sueñan con ser narcos. La música habla de los narcos como si fuesen futbolistas, la nueva revelación que siembra el terror. Es muy difícil de solucionar. Por lo menos en Jalisco es una gran señal que quieren ir contra todo. Es fuerte lo que pasó“, reveló el youtuber.

Luego, Maia Jastreblansky le preguntó por su viaje a Ucrania en medio de la guerra, a lo que Albarracín respondió: “Uno escucha noticias y mirás el mapa, pero cuando estas ahí y ves que en la ciudad en la que están por llegar los rusos solo quedan los abuelitos, que las cafeterías que aun funcionan son bombardeadas, las historias de la gente que se tiene que ir, ahí tomás noción de verdad. Ucrania es un pueblo que está decidido de terminar con la opresión de un vecino gigante que tiene al lado. Es terrorífico lo que prueban en esa guerra”.

Manu Jove destacó que el youtuber viaja a esos países preparado para la situación, sabiendo el miedo que puede atravesar. “Sí, pero uno toma dimensión. Lo que más me molesta es explicarle a mamá y que me entienda. Yo disfruto de contar estas historias difíciles. Creo que por eso el público nos banca, sabe que nos exponemos. Quiero hacer cosas alocadas pero que me retribuyan económicamente y muchas veces uno se arriesga y después es tan fuerte lo que uno muestra que sufre desmonetización”, comentó el influencer.

Para cerrar, Lara López Calvo le preguntó a Mauro cómo es la economía de un youtuber. “Yo tengo un productor y un editor. Youtube es la única plataforma que te paga directamente. Cuando subo un video, si sale una publicidad, Youtube me da un dinero y se queda con un porcentaje. De todo lo que juntaste en el mes, Youtube te paga un sueldo. Lo que le pagan a los sudamericanos tiende a ser menor que lo que le pagan a un mexicano, europeo o estadounidense. Hay menos publicidad y son más baratas, por eso te entra menos. Pero también Youtube tiene restricciones que cuando mostrás algo violento te tiende a desmonetizar”, explicó el influencer.

