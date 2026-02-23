Mirtha Legrand cumple 99 años: una fiesta de rosas, mensajes y pasión en la calle y en la mesa

Ramiro Arzuaga detalló los preparativos del cumpleaños de Mirtha Legrand

La celebración del cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand promete ser uno de los eventos más destacados del año en el ámbito social argentino. Esta noche, la reconocida figura de la televisión recibirá a sus invitados en la casona de Marcela Tinayre, ubicada en la exclusiva zona porteña de Barrio Parque, en un festejo cuidadosamente planeado para rendir homenaje a su extensa trayectoria y a su inconfundible estilo.

Ramiro Arzuaga, conocido por su experiencia en grandes eventos, asumió nuevamente la responsabilidad de la organización general de la fiesta. Con más de nueve años a cargo de las celebraciones de la conductora, ideó una propuesta que gira en torno a una frase emblemática: “Yo ya soy una leyenda, y la leyenda continúa”. Esta consigna funcionó como eje conceptual para todos los detalles del encuentro, desde la papelería personalizada hasta los elementos de ambientación.

Parte de la mesa dulce a la espera del ingreso al inmueble (RS Fotos)

Las invitaciones, las tarjetas con los nombres de los invitados en las mesas y los abanicos repartidos durante la noche llevan impresa la misma frase, acompañada por imágenes que recorren los distintos momentos de la vida artística de la homenajeada. La elección del motivo busca destacar no solo los logros profesionales de Mirtha, sino también el valor simbólico que representa su figura dentro de la cultura popular argentina.

El año anterior, la temática giró en torno a la carrera cinematográfica de la diva, con un despliegue de pósters y flyers de las más de 40 películas en las que participó. En esta ocasión, la referencia directa a la condición legendaria de Mirtha marca el pulso de la noche, reforzando la idea de una celebración que es, a la vez, íntima y trascendente, con 70 invitados confirmados.

Uno de los aspectos más llamativos de la fiesta es la elección del color rosa como hilo conductor de la ambientación. Según explicó Arzuaga, este tono resulta “emblemático” para la homenajeada y se convierte en el protagonista absoluto de la velada. Las flores, los manteles, los floreros y los detalles de las mesas fueron seleccionados bajo la premisa de reflejar elegancia y personalidad, recurriendo a una amplia variedad de rosas distribuidas estratégicamente en diferentes espacios de la casona.

El “Club de fans de Mirtha” posa en la calle con pancartas y corazones rojos (RS Fotos)

Las imágenes del proceso de preparación muestran grandes ramos y arreglos florales en tonos rosados, aportando calidez y sofisticación al ambiente. Los centros de mesa se destacan por su volumen y por la delicadeza de sus presentaciones, en cajas y recipientes que combinan patrones geométricos con la suavidad de la paleta elegida.

La decoración incluyó también un minucioso trabajo en la disposición de los objetos decorativos sobre las mesas, con la inclusión de tarjetas personalizadas y abanicos grabados, que los invitados podrán conservar como recuerdo de la noche. El rosa, más allá de una elección estética, funciona como un guiño a la identidad visual construida por Mirtha Legrand a lo largo de décadas frente a las cámaras.

La selección del vestuario representa otro de los hitos de la celebración. Fiel a una costumbre que se instaló en cada uno de sus cumpleaños, la cupleañera lucirá dos diseños diferentes durante la noche. “Legendariamente, todos los años, Mirtha antes del postre se cambia el vestido”, una tradición que suma un elemento de sorpresa y sofisticación al evento.

Periodistas, camarógrafos y cronistas se instalan desde temprano sobre la vereda de la residencia en Barrio Parque (RS Fotos)

Los encargados de confeccionar los trajes para esta ocasión son Claudio Cosano e Iara, los mismos diseñadores que habitualmente visten a la conductora para su programa en El Trece. Se espera que cada atuendo refleje no solo el glamour que caracteriza a la homenajeada, sino también la coherencia con la paleta y el tono general de la fiesta.

La lista de invitados permanece bajo reserva, aunque se sabe que estará compuesta por familiares, amigos íntimos y personalidades cercanas a Mirtha Legrand. La casona de Marcela Tinayre en Barrio Parque se convierte, una vez más, en el escenario de una velada pensada para el encuentro y la celebración de la vida y la carrera de una figura central de la televisión argentina.

Durante la noche, los asistentes participarán de un recorrido temático por los hitos de la vida artística de la homenajeada, acompañados por la ambientación y los guiños visuales presentes en cada rincón de la casa. La dinámica de la fiesta incluye la tradicional cena, el corte de la torta y los brindis, junto con la entrega de recuerdos personalizados.

El “Club de fans de Mirtha” posa con corazones rojos (RS Fotos)

El armado de la fiesta contó con la participación de equipos especializados en ambientación y gastronomía. La torta de cumpleaños, uno de los momentos más esperados de la velada, estuvo a cargo de Martín Córdoba. El diseño del pastel respeta la paleta rosa y blanca, con flores de azúcar que replican las texturas y formas de los arreglos naturales, y una estructura de dos niveles que corona la mesa principal. La combinación entre la delicadeza visual y el trabajo artesanal en la confección de la torta reafirma el cuidado puesto en cada aspecto del evento.

Pero sin dudas la celebración del cumpleaños no solo se vivió puertas adentro de la casona de Barrio Parque, sino que también generó un movimiento inusual en las calles aledañas. Desde primeras horas de la tarde, un numeroso grupo de curiosos, fanáticos, vecinos y la prensa se congregó frente al domicilio para seguir de cerca la llegada de invitados y compartir el clima de festejo.

Las imágenes muestran la efervescencia popular en las inmediaciones. Un grupo de mujeres decoró el portón de ingreso con carteles en forma de corazón de color rojo. Uno de estos carteles, sostenido en alto, lleva la inscripción “CLUB DE FANS DE MIRTHA” en letras blancas y rodeado de pequeños corazones. A su lado, otro corazón pegado sobre el portón proclama “LA LEYENDA CONTINÚA”, replicando el lema central de la fiesta puertas adentro.

Seguidoras colocan una guirnalda de banderines multicolores en un farol, mientras otras participan de la decoración y sostienen los clásicos corazones rojos (RS Fotos)

En otra de las instantáneas capturadas, un grupo de fanáticos posa sonriente para una selfie grupal. Una mujer, con vestido blanco brillante y una flor rosa como anillo, extiende el brazo para encuadrar la foto. A su alrededor, varias personas sostienen carteles de cartón rojo en forma de corazón con mensajes como “FELIZ CUMPLE” y “FANS”. La mezcla de generaciones y el ambiente distendido refuerzan el carácter popular y entrañable del homenaje.

Finalmente, otro registro muestra a un grupo de mujeres posando con una bandera blanca y negra con la inscripción #QUIEROESTARENLMESAZA, junto a otra pancarta roja de gran tamaño que dice “FELIZ CUMPLEAÑOS”. Los carteles de corazones con la leyenda “CLUB DE FANS DE MIRTHA” se repiten en distintas manos y posiciones, reforzando la identidad colectiva de los seguidores. El fondo deja ver la presencia policial y vallas, aportando un marco de seguridad al evento.