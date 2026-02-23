Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

El asesor de imagen dio detalles de la celebración de los 99 años de la diva

La leyenda continúa y cada día se vuelve más grande. Hoy (lunes 23 de febrero), Mirtha Legrand celebrará su cumpleaños número 99 rodeada por su familia y sus seres queridos. La reunión contará con 60 invitados, los cuales responden al círculo íntimo de la Chiqui.

A tan solo horas de la celebración organizada por Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis, el menú y los shows de la fiesta siguen siendo una incógnita... O casi: entre los allegados a la Chique, se supo que serán 70 personas y, a la hora del show, Jairo está entre los convocados.

"Va a usar dos vestidos como siempre, porque Mirtha se cambia... Uno de Claudio Cossano y uno de Iara, totalmente distintos con lo que están acostumbrados a ver", adelantó Vidal Rivas respecto de los looks que lucirá la Chiqui

Tarde de domingo, un rito para Mirtha, tomar el te con amigos en su casa, como lo hizo ayer con un tema excluyente, claro, la celebración de hoy; así lo posteó Tete

Previo a la celebración, Legrand envió su invitación con un claro y simple mensaje: “Te espero para celebrar la vida este lunes 23 de febrero a las 20.30. Por favor, no traer regalos”.

La invitación al cumpleaños 99 de Mirtha Legrand

En cuanto al menú, según fuentes cercanas revelaron a Teleshow, las opciones estarían entre algunos de los platos más elegidos por Mirtha como ñoquis o risotto. Respecto a los diseñadores que vestirán a la Chiqui, las opciones son las mismas que baraja en sus programas. Fiel a la tradición de años anteriores, la ambientación y las mesas estarán a cargo de Ramiro Arzuaga y el encargado del catering será Carlos Shuster.

Por su parte, Hector Vidal Rivas, el asesor de imagen de la diva, abrió la puerta al mundo íntimo de la Chiqui y reveló detalles de su festejo de cumpleaños. “Son 50 años al lado de Mirtha y con su familia, estoy muy feliz. A Mirtha no la conoce mucha gente, es una mujer solidaria de una manera increíble. Tiene actitudes con sus pares que nadie conoce. Cuando ella sabe que si alguno de ellos está pasando un mal momento, agarra un sobre, pone dinero y se lo manda a su casa. Tiene un amor muy grande por su familia y su publico”, comenzó diciendo en charla LN+.

En la charla, Rivas también destacó quiénes son las personas más importantes en la vida de Mirtha y comentó qué vestidos usaría la diva durante su celebración: “Marcela es el alma mater de la familia, que al cuida, que está detrás de todo. Ahora se está encargando de hacerle la fiesta. Ella está muy emocionada por su cumpleaños, está esperando ese día con mucho fervor, va a usar dos vestidos como siempre, porque Mirtha se cambia...

Consultado sobre "Cuál es la clave?", dice Rivas: “El secreto es que Mirtha le dio la vida al público, vivió para su público, para lo que transmitía. Hoy ir a un teatro con Mirtha es algo maravilloso. Cada vez que entra a un teatro se levanta todo el público a ovacionarla, eso es lo más importante"

“Uno de Claudio Cossano y uno de Iara, totalmente distintos con lo que están acostumbrados a ver. Ella ya hizo la prueba e vestuario. Mirtha se prueba vestidos una vez por semana. Esta vez lo hicimos más de una vez. A ella le gusta todo lo que es brillo, y le gusta que su figura se destaque, la cintura. Mirtha en este momento tiene una figura increíble”.

Respecto a los colores favoritos de Legrand, los cuales podrían brindar una pista sobre su vestuario: “En primer lugar el color que más le gusta es el rosa, después el turquesa, el celeste, también el negro. Marcela, cuida todos los detalles de la fiesta. Ella está atrás de los nietos, los hijos, atrás de la madre, permanentemente. Tiene una relación bárbara con Nacho, que hoy en día es muy importante para la vida de Mirtha, porque es el productor, trata de cuidarla lo más posible en su programa y trata de cumplirle todas las cosas que pide. A veces hay agarradas, como siempre, si no, no sería Mirtha”.

Al ser consultado por los panelistas por la longevidad de Mirtha, Rivas respondió: “El secreto es que Mirtha le dio la vida al público, vivió para su público, para lo que transmitía. Hoy ir a un teatro con Mirtha es algo maravilloso. Cada vez que entra a un teatro se levanta todo el público a ovacionarla, eso es lo más importante. Todo eso a Mirtha le hace muy bien. De ver cómo el público le responde”.

Fue entonces cuando una de las periodistas le preguntó: “¿Tiene preparado algún discurso para la fiesta?“. Sin embargo, el asesor de imagen explicó por que Mirtha no se ajustaría a algo escrito: ”Yo creo que va a improvisar, ese discurso es lo que le sale en el momento. No escribe un discurso, lo que sienta lo va a decir en algún momento de la fiesta. Seguramente Marcela tiene algo preparado para un show para ella. Va ser una sorpresa".

Para cerrar, Alejandra Maglietti comentó que los rumores indican que Jairo cantaría en la fiesta de la Chiqui. Lejos de responder por sí o por no, el asesor continuó hablando de la velada, dejando la puerta abierta al misterio.