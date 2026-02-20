Pía Slapka anunció su separación del empresario Daniel Gabrielli: “No estamos más juntos hace un tiempo”

La modelo Pía Slapka anunció su separación del empresario gastronómico Daniel Gabrielli

La modelo, conductora de televisión e influencer Pía Slapka anunció ante sus seguidores la ruptura de su relación con Daniel Gabrielli, y eligió sus propias redes sociales para compartir la noticia, al explicar de primera mano el final de la historia con el empresario gastronómico, con quien había compartido el último año y un apodo común: “El Fiero y La Fiera”.

Vestida con ropa deportiva y luego de una sesión de entrenamiento, decidió sacar afuera lo que tenía para decir: “Lo que me vienen preguntando es: ”¿Y el Fiero? ¿Cómo está el Fiero? ¿Dónde está el Fiero?”, relató entre risas antes de abordar la situación, y reconoció: “Me costaba un montón enfrentar este momento. Me cuesta un montón. Dije: ‘No, no, no quiero’. Pero, al mismo tiempo, cuando cuento algo lindo y lo comparto con ustedes, ustedes siempre con la mejor energía… Y bueno, también tengo que contarles, así, sin dar muchos detalles, ¿no? Porque también saben que uno de los valores que yo quiero mantener en mi cuenta de Instagram es justamente no fomentar el chusmerío y toda esa parte.”

Y, finalmente, lo dijo: “con el Fiero no estamos más, no estamos más juntos”. Sin embargo, señaló que la relación entre ellos finalizó en buenos términos: “Nos queremos un montón, o sea, eso es real. Viste que a veces ven a alguien que dice: “Ay, nos queremos un montón”. No, es real, es verdad, nos requeremos y nos quedamos con todo lo espectacular que vivimos y todo lo bueno que le sumó cada uno al otro. Pero bueno, no estamos más juntos hace un tiempo".

Pia Slapka y Daniel Gabrielli comenzaron su relación en el verano de 2024 en Punta del Este (RS Fotos)

A continuación, manifestó su comprensión ante la curiosidad de sus seguidores, pero fue prudente ante los pedidos de información. “Seguro que quieren saber los motivos, todo, porque a todas nos intriga siempre, ¿no? Es parte del ser humano, que quiere saber los detalles. Pero, en toda relación, siempre hay cosas que a veces uno no se encuentra mucho y hace que cada uno tome su camino.”

Slapka pidió a su comunidad que respete este momento de su vida privada, al dejar en claro que no desea recibir mensajes que profundicen en la ruptura. “Les pido, please, no me manden mensajes por privado. Yo sé que es con la mejor intención, pero: ‘¡Ay, Fiera, ay, qué linda pareja que hacían!’ Porque, o sea, pónganse en mi lugar, como que al revés tampoco está bueno, ¿no? Si están de novios, se cortan y de repente te mandan: ‘Ay, no creo…’. Ya sabemos, tipo, no me insistan, ¿entendés? Sé que lo hacen con mil amores, pero please, no.”

La relación entre Slapka y Gabrielli se hizo pública en enero de 2024, luego de unas vacaciones en Punta del Este. Desde entonces, compartieron imágenes y momentos en redes sociales, bajo los apodos de el Fiero y la Fiera. El último posteo juntos fue hace siete meses en un viaje a las paradisíacas playas de Turks & Caicos.

Antes de esta historia, la modelo estuvo casada durante quince años con el agente de modelos Paul García Navarro. De esta unión nacieron sus hijos Benjamín y Gerónimo. Slapka confirmó la separación en 2018, asumiendo la crianza y los desafíos cotidianos junto a sus hijos.

En una entrevista con Infobae, la modelo reveló el proceso personal que atravesó tras su anterior divorcio. “Me costó mucho estar de pie después de mi separación y encontrarme sola con mis hijos y hacer todos los programas sola con ellos… Porque fueron 15 años de estar casada desde muy joven. Desde los 20 años que estuve casada. Más de la mitad de mi vida estuve en pareja, entonces reencontrarme, ponerme de pie, me costó tanto que, cuando me descubrí y me sentí muy bien estando sola, al primero que se me acercaba le ponía un límite. Esa libertad no la cedo tan fácilmente, incluso hoy en día me pasa.”

Al descubrir un nuevo modo de vivir la pareja, Slapka compartió cómo experimentó su, en ese momento, nueva relación amorosa con Gabrielli: “Estoy descubriendo cómo ser novia. Es un mundo nuevo. También me pasa que, a los 41 años, voy tranquila, nadie me apura, estoy relajada y quiero disfrutar, ir conociéndonos.” Sobre su vínculo, afirmó: “La pasamos espectacular juntos. Me gusta ir paso a paso, descubriéndonos.”

Para la modelo, permanece el afecto y la valoración de lo vivido con su expareja, así como el aprendizaje y la gratitud por la etapa compartida.