Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

La actriz argentina compartió imágenes junto al mar en la playa nudista Chihuahua y desató las reacciones de sus seguidores

Graciela Alfano publicó un video desnuda en Chihuahua, la playa nudista de Punta del Este

A través de su cuenta en Instagram, Graciela Alfano compartió imágenes en las que aparece completamente desnuda al sol, transmitiendo un mensaje sobre la importancia de disfrutar el lugar, más allá del cuerpo de cada persona. El video más reciente que subió fue en la playa nudista Chihuahua, ubicada en Punta del Este, Uruguay, acompañado por la canción de Serge Gainsbourg “Sea, sex and sun” (“Mar, sexo y sol”) y junto al que escribió unas palabras que acompañan las imágenes reclamando libertad y respeto.

En la publicación, Alfano contó dónde estuvo y describió las reglas imperantes en ese ámbito natural: “Indispensable no sacar fotos ni quedarse mirando como bobos. Respetar al otro es la consigna ya que no se trata de exhibirse sino de disfrutar tengas el cuerpo que tengas”. La actriz reiteró el sentido de comunidad y el valor permanente de las normas de convivencia en la playa nudista, subrayando que la verdadera libertad corporal se basa en el respeto mutuo.

Graciela Alfano en el video que subió de su paso por la playa nudista Chihuahua

La experiencia de Graciela Alfano en la playa naturista estuvo marcada por una actitud relajada y positiva. Ella misma, en un posteo anterior donde contó que había visitado el lugar, relató que “revoleó la bikini al agua” y se instaló a tomar sol, demostrando vitalidad y autenticidad, características que la distinguen en redes. Ahora, además, la actriz respondió a las críticas sobre su desnudez con un tono humorístico: “Quienes critiquen mi desnudez a mis 73 jóvenes años (siempre existen los envidiosos) cito a @jlo: los amo y los bendigo. ‘Si tuvieran mi cuerpo también lo harían’”, expresó en Instagram, restando dramatismo a los comentarios negativos y poniendo en primer plano la autoaceptación.

La alusión a Jennifer Lopez —“Si tuvieran mi cuerpo también lo harían”— funcionó como puente generacional entre figuras públicas que desafían estereotipos y asocian la exposición del cuerpo a la seguridad y la confianza en sí mismas, además de reivindicar la madurez como una etapa de empoderamiento.

La comunidad digital de Alfano, con más de un millón de seguidores, llenó rápidamente la publicación de “fueguitos” mezclados con mensajes de apoyo y admiración. Frases destacadas en Instagram incluyeron: “Icónica”, “Quiero ser como vos amor”, “No tenés comparación, siempre vas a ser icónica y tu legado permanecerá en la historia”. También se leyeron elogios directos como “qué bella mujer sos Grace” y “sos de otro nivel reina”, reflejando el impacto positivo y la identificación del público con su mensaje.

La repercusión de este contenido enlazan con un patrón en las publicaciones de Alfano, quien en meses recientes reforzó su discurso sobre la autoestima y aceptación del propio cuerpo. Ya hubo otros videos virales donde la actriz aparece bailando en topless frente al espejo o se muestra bajo la ducha, acompañada por mensajes como “¡Feliz de estar viva!” y consejos para mantener hábitos saludables. Estas acciones reiteran su compromiso con la vitalidad y la autenticidad a cualquier edad.

Otros episodios incluyeron una imagen desnuda frente al espejo usando juegos de luces y sombras. En todos los casos, Alfano reafirmó su autodefinición de “Ícono Alfano”, título que menciona desde su paso por Miss Siete Días durante los años 70. Su estrategia digital transforma cada experiencia diaria en afirmación de identidad, superando el escrutinio inmediato en redes y dialogando de igual a igual con personas mucho más jóvenes.

Graciela Alfano, en la playa nudista Chihuahua de Punta del Este

La constante presencia y viralidad de Graciela Alfano en Instagram consolidan su imagen pública como símbolo de libertad corporal y autoconfianza. El fuerte respaldo recibido ante cada nuevo desafío visual y conceptual evidencia la vigencia de sus mensajes sobre bienestar, orgullo y respeto.

A través de sus publicaciones, Alfano recuerda a su audiencia que el cuerpo es una expresión única de autenticidad y un elemento esencial para una vida plena.

