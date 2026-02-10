Teleshow

Graciela Alfano encendió las redes al mostrarse en una playa nudista: “Revoleé la bikini al agua”

La actriz de 73 se erigió una vez más en un testimonio sobre la vitalidad y la autoestima, cautivando a una comunidad de seguidores que supera el millón

Graciela Alfano contó que estuvo en una playa nudista

Graciela Alfano, a los 73 años, volvió a captar la atención pública tras compartir en sus redes sociales un video grabado en la playa nudista Chihuahua, en Punta del Este. En las imágenes, la actriz argentina aparece desnuda, cubierta únicamente por stickers digitales de ositos rosas y corazones sobre los pezones, lo que reactivó su lectura sobre la libertad corporal en el entorno digital.

El video muestra a Alfano comenzando el día en un exclusivo alojamiento de domos ubicado pocos metros del mar. Con actitud festiva, contó que en la playa nudista “revoleó la bikini al agua” y, después, se instaló a disfrutar de un ambiente relajado y natural, de acuerdo con las publicaciones realizadas en sus redes.

Graciela Alfano, en la playa
Graciela Alfano, en la playa nudista Chihuahua de Punta del Este

En los meses recientes, la actriz intensificó su presencia en plataformas como Instagram mediante publicaciones que combinan espontaneidad y mensajes de autoestima. Un ejemplo es el video en topless bailando frente a un espejo, acompañado por la frase: “¡Buen día everyone! ¡Feliz de estar viva”. Este contenido desató una rápida viralización y traspasó el círculo habitual de seguidores.

Las repercusiones se multiplicaron en los comentarios y portales virales. Entre los mensajes destacados que Alfano compartió en ese momento, se incluyen: “Ojalá llegue yo a los 72 con ese pintón, madre mía” y “Esta mujer no tiene comparación”, reflejando la admiración generada por su imagen.

Días antes, la artista había publicado un video en cámara lenta a bordo de un auto eléctrico de lujo, vestida con un escotado vestido turquesa. La publicación generó comentarios sobre un leve descuido de vestuario, considerado por los usuarios como característico de su estilo audaz. Bajo ese video, Alfano expresó en un manifiesto personal: “Me gusta la Velocidad. Me gusta el Fuego. Me gusta Celebrar. Me gusta Amar… Solo llega a mi vida amor, alegría, abundancia y fuerza arrolladora. ¡Nada puede conmigo ni pudo ni podrá!”.

El video de Graciela Alfano al borde de la censura

Su exploración audiovisual y reflexión volvió a quedarse en un primer plano tras difundir un video bajo la ducha, solo cubierta por el agua. En esa publicación, Alfano escribió: “Hoy quise compartir con ustedes este momento único después de entrenar, donde me sentí una sirena volviendo a su medio, el agua y disfrutando”. Además, ofreció recomendaciones sobre bienestar y longevidad, haciendo hincapié en la importancia de hábitos saludables: “Desde una alimentación saludable y adecuada a tu cuerpo, ejercicio físico, mantener el cuerpo limpio e hidratado, tratamientos increíbles pero sobre todo saber… Que tu cuerpo es una obra de arte de este universo, un templo donde tu mente habita, equilibrada y feliz. Estar orgullosos de este cuerpo y amarlo. Los adoro”, según las propias palabras de la artista.

La publicación coincidió con un encuentro informal con el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho en un hotel de Punta del Este. Alfano relató en sus plataformas: “¿Podés creer que yo bajé y justo él entraba? Le dije ‘soy tu comité de recepción del hotel’”.

Graciela Alfano se filmó desnuda en una ducha

En diciembre, Alfano se mostró nuevamente desnuda en una fotografía frente al espejo, empleando un juego de luces y sombras. En esa ocasión, reafirmó su autodefinición de Ícono Alfano, título que la acompaña desde su consagración en el certamen Miss Siete Días en los años 70.

El impacto de estas publicaciones consolidó la tendencia de Graciela Alfano en redes sociales, donde supera el millón de seguidores. La comunidad digital reconoce su vigencia, autenticidad y la defensa recurrente de la libertad corporal, principios presentes en su discurso.

En un escenario marcado por la inmediatez y el escrutinio, Alfano continúa transformando cada experiencia en una afirmación de su identidad y su lugar en la conversación contemporánea, que la ubica en un plano de igualdad con sus pares mucho más jóvenes.

