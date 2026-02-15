Maxi El Brother recordó cómo convenció a Bad Bunny para venir por 1° vez al país: “Había que conquistar las plazas”

Maxi El Brother el primer empresario que trajo Bad Bunny a la Argentina

A casi diez años de su primera visita a Argentina, Bad Bunny es todo un fenómeno mundial. El puertorriqueño, lidera las playlist internacionales y se encuentra en su mejor momento profesional tras su éxito en los Grammy y en el Super Bowl. Argentina no es la excepción, este fin de semana, miles de jóvenes colmaron el estadio Monumental para ver su show. Sin embargo, antes que todo eso pasara en el país, hubo una persona que vio posible este presente: Maxi “El Brother”.

El empresario y productor musical argentino, fue quien logró traer a Benito Antonio Martínez Ocasio por primera vez a Argentina en el año 2017, según relató en una entrevista exclusiva con Teleshow. Junto a su socia y esposa Lourdes, Maximiliano Barbaccia, su nombre real, organizó una serie de recitales del artista puertorriqueño en discotecas y locales de Buenos Aires, en una etapa incipiente para el género urbano en el país.

La alianza estratégica entre Noah Assad, representante de Bad Bunny, y Maxi El Brother definió el desembarco inicial del artista en Argentina

El vínculo de confianza con Noah Assad, representante de Bad Bunny, fue clave para concretar el acuerdo y planificar la primera gira del artista en Argentina. “Yo arranqué más o menos en 2010, con una productora que armé, hacíamos música y después nos dedicamos a hacer eventos”, recordó Brother.

Según el productor, en esa etapa Argentina vivía cierto retraso respecto al auge del género: “La movida de Puerto Rico estaba recién llegando, en realidad no existía acá. Nosotros nos movíamos trayendo artistas como Arcángel, Ñengo Flow, De la Ghetto y Ozuna”.

Bad Bunny acepta el premio al álbum del año por "Debí Tirar Más Fotos" durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Brother relató que, en el circuito de espectáculos, los artistas internacionales solían buscar presentarse en grandes escenarios como el Luna Park, pero la estrategia que armaron fue otra: “Les explicaba que había que conquistar la plaza, porque el género no era popular. Les hablaba de discotecas grandes, de 2.000 a 3.000 personas, como Pinar de Rocha, Club Museum y El Bosque. Así armamos el circuito”.

Maxi “El Brother” Barbaccia: “La industria es cinco o diez por ciento talento y noventa, noventa y cinco por ciento disciplina”

El contacto directo con Bad Bunny se dio a través de su representante. “Por el manager, que es Noah, yo venía trabajando con él desde 2012. Él tenía su agencia y ya representaba a Bad Bunny, no solo le conseguía fechas. Con Noah hice mucha amistad, y uno de esos negocios fue traer a su artista, porque le confiaba plenamente”, relató a Teleshow.

Brother recibió la propuesta y pronto definió el plan. “Me mandó: ‘Mirá, estoy sacando este artista, tiene tantas canciones sonando en Puerto Rico y Estados Unidos’. Le pregunté la visión y cómo lo veía en Argentina. Me contestó que para mayo o junio iba a contar con más repertorio”, explicó.

Maxi “El Brother” Barbaccia destaca de Bad Bunny: “Cuando lo conocí era un chico muy humilde, muy centrado”

Así acordaron las primeras fechas. “Llegamos a mayo, junio de 2017, con un repertorio de unas 15 canciones. Eran pocas, pero todas éxitos”, aseguró. El impacto fue inmediato: “En todos los lugares que iba, batía récords. En Pinar de Rocha, por ejemplo, superó marcas que tenían otros artistas”, destacó Maxi.

Tras esa experiencia, su trabajo se transformó en impulso para la escena local: “Después de esa experiencia, empecé a desarrollar y producir a los artistas del trap argentino, como Khea, Cazzu, Ecko y Duki. Creamos el nicho, hicimos un festival y empezamos a generar demanda”, relató Brother a Teleshow. La colaboración internacional marcó un hito: “Hicimos el tema ‘Loca’, fue un puente del trap argentino a toda Latinoamérica”.

Puerto Rican singer Bad Bunny performs at his "DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour" concert in Buenos Aires, Argentina, February 13, 2026. REUTERS/Tomas Cuesta

Sobre la personalidad profesional de Bad Bunny y los factores para su éxito, Brother fue convencido: “La industria es cinco o diez por ciento talento y noventa, noventa y cinco por ciento disciplina”, subrayó. Para él, la clave está en la determinación: “Disciplina es hacer las cosas cuando las tenés que hacer, tener un plan para tu carrera y cumplirlo al pie de la letra”.

En el plano personal, El Brother valoró la sencillez y determinación del artista: “Cuando lo conocí era un chico muy humilde, muy centrado. No tenía excesos, muy tranquilo, enfocado, y siempre claro en lo que quería”. Además el empresario añadió que Bad Bunny siempre pensó a largo plazo: “Estando en 2017, él ya pensaba en el 2026. Nueve años atrás, sabía que iba a llegar lejos”.

Promoción del año 2017 con el recorrido de Bad Bunny en Argentina

El legado de esa gestión fue abrir nuevas oportunidades para la escena nacional. “Pasamos la posta y los eventos a la productora de Lauría. Todo ese trabajo hizo que hoy la escena esté llena de grandes artistas”, afirmó Brother.

También resaltó la constancia en el entorno profesional del artista: “El mismo equipo desde el primer día, acaban de renovar contrato. Eso habla de la confianza interna y de saber resolver las cosas puertas adentro”, señaló durante la conversación con Teleshow.

El trabajo de Maxi El Brother tras la llegada de Bad Bunny impulsó la escena del trap argentino y la aparición de artistas como Khea, Cazzu, Duki y Ecko

Sobre la adaptación de Bad Bunny a Argentina, recordó: “Siempre le gustó el país, el fútbol. Se lleva bien con los chicos del género local. Compartió escenario con Cazzu, Khea y Duki”.

Actualmente, El Brother reconoce que ya no mantiene un contacto directo y frecuente con Bad. “No es tanto por alejamiento, sino que cada uno siguió su camino; yo me enfoqué en lo mío acá y él en su carrera global”, explicó.

Para Maxi El Brother, la influencia de Bad Bunny superó todas las barreras: su determinación y humanidad lo posicionaron como un referente internacional, impulsando una nueva etapa dentro y fuera de la música.