El baile de Tini Stoessel y María Becerra junto a Bad Bunny en la Casita durante su primer show en el estadio Monumental

Tini Stoessel bailó junto a Bad Bunny en su show en River Plate

Este viernes, Bad Bunny causó furor con su primera presentación en el estadio River Plate. Más de 80.000 personas cantaron y bailaron junto al puertorriqueño, quien dijo presente en Argentina en el momento de mayor éxito de su carrera. En ese marco, quienes tampoco se perdieron dicho show fueron Tini Stoessel y María Becerra, quienes, además de disfrutar del espectáculo, acompañaron a Benito Antonio Martínez Ocasio en la Casita, el exclusivo segundo escenario.

Al cabo de los primeros temas de la noche, Bad Bunny se dirigió a la Casita, la cual se distingue por brindar un espectáculo un poco más íntimo para los fans que se encuentran más alejados del escenario principal. En cada país, el cantante acostumbra a invitar a diversas figuras para que lo acompañen en ese momento especial del show. Fue así como La Triple T y la intérprete de “Corazón Vacío” se sumaron.

En diversos videos que se volvieron viral en redes sociales puede verse cómo ambas jóvenes bailaron junto a Benito en la canción “Tití me preguntó”. Lejos de los flashes de las cámaras, las artistas se ubicaron en la parte trasera de la estructura. En ese contexto, Bad Bunny lucía una camiseta argentina, con el número 19, inspirado en los inicios de Lionel Messi en la Selección.

Diversas figuras bailaron junto a Bad Bunny en la Casita

La participación de Stossel sorprendió a los fans ya que, el día anterior, la joven se había presentado en Chile como parte de su Futttura tour internacional. Por su parte, este viernes, María Becerra había celebrado su cumpleaños junto a su familia. Justamente, la joven lució en el escenario la misma ropa con la que había festejado en su casa. La cantante se inclinó por un look urbano compuesto por una gorra fucsia con el logo de los Yankees de Nueva York en blanco, una camiseta tipo crop top de manga tres cuartos con diseño de rombos en tonos rosados. Su pantalón era de mezclilla azul con corte holgado y detalles gráficos en blanco.

El concierto de Bad Bunny comenzó con una selección de éxitos, entre ellos “Callaíta”, “Baile Inolvidable”, “NUEVAYoL” y “No Me Conoce”. Este último tema lo cantó en la “casita”, el segundo escenario del show, luciendo la camiseta argentina número 19 como homenaje a los inicios de Lionel Messi en la Selección.

El regreso del cantante coincide con el reconocimiento internacional obtenido tras el Premio Grammy al Álbum del Año por un disco en español y su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Estos logros amplificaron el interés por sus presentaciones, tanto en Argentina como en el resto de América Latina.

María Becerra al fondo de la Casita luciendo un look urbano compuesto por una gorra fucsia, camisera crop top y jeans con corte holgado (X)

Las tres funciones en el Monumental, programadas para los días 13, 14 y 15 de febrero, integran la gira DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour. El estadio, uno de los más emblemáticos del continente, refuerza la magnitud de su llegada y coloca al artista ante una audiencia que espera presenciar su evolución en directo.

Desde su arribo a la ciudad el martes, Bad Bunny mantuvo un perfil bajo. Se alojó en un hotel de Recoleta y evitó la exposición mediática. Esa misma noche cenó en NESS, restaurante dirigido por el chef Leo Lanussol en Núñez, donde probó chipirón con huancaína negra y, al probar el pan a las brasas, comentó: “sacame esto que es un vicio”. También seleccionó vinos de distintas regiones argentinas y añadió dos botellas a su colección.

En su segunda noche, el cantante reforzó la discreción y visitó un restaurante de alta cocina en Recoleta, acompañado por su equipo de seguridad. Ingresó al local sin llamar la atención, mientras su pareja Gabriela Berlingeri llegó luego, escoltada también. En la cena se ofrecieron degustaciones de carne Angus, bocados marinos y postres en un comedor privado del primer piso.

El baile de Tini Stoessel y María Becerra junto a Bad Bunny en la Casita durante su primer show en el estadio Monumental

El hermetismo del artista respondió a motivos de seguridad y al deseo de preservar el ambiente previo a los recitales. Centenares de seguidores se agruparon en las inmediaciones del hotel y en las calles de Recoleta, atentos a cualquier movimiento.

El vínculo de Bad Bunny con el público argentino se ha fortalecido desde 2017, cuando debutó en clubes locales. Continuó en 2022 con dos recitales multitudinarios en Vélez y alcanza ahora su máximo al presentarse tres noches consecutivas en el Monumental. Esto refleja el crecimiento de la expectativa y la conexión forjada a lo largo de los años.

Durante el show, el repertorio incluyó estrenos en vivo especialmente seleccionados para la audiencia local. Así, las presentaciones en Buenos Aires adquirieron una singularidad particular y reforzaron la importancia del encuentro con sus seguidores argentinos.

Cada detalle del espectáculo, desde la selección musical hasta la disposición de los escenarios y la organización de la seguridad, evidenció una planificación rigurosa. La logística precisa se notó tanto en el desarrollo del show como en las actividades fuera del escenario.

La visita de Bad Bunny a Buenos Aires trascendió el simple concierto y mostró un enfoque marcado por la dedicación y el esmero, confirmando su capacidad para ofrecer experiencias memorables a sus seguidores dentro y fuera del escenario.