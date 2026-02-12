La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El cantante salió encapuchado y evitando a los fans presentes en al puerta (Video: Tik Tok)

Bad Bunny ya se encuentra en la Argentina y su llegada despierta una enorme expectativa de cara a los tres shows que brindará en River Plate, donde miles de fanáticos llenarán el estadio Más Monumental para vivir noches únicas de música y espectáculo. El cantante boricua sorprendió con una cena exclusiva en NESS, el restaurante de fuegos de Leo Lanussol en Núñez, donde disfrutó de una experiencia gastronómica argentina en la previa de sus shows en River Plate. El chef habló con Teleshow y contó cómo fue esta comida.

Antes de la cena, según pudo saber Teleshow, el cantante puertorriqueño asistió al Movistar Arena para ver el show de Yandel, sumando así otro momento especial a su noche porteña rodeado de música y referentes de la escena latina, luego de este concierto, que lo único que hizo fue aumentar la expectativa por la aparición del reggaetonero en alguna de las fechas en el Más Monumental.

Luego de un operativo de seguridad, que incluyó ir antes para ver el lugar, analizar las salidas y todo lo necesario para asegurar la protección del puertorriqueño. Pasada esta etapa, cerca de las 22:50, Benito Antonio, nombre de pila del cantante, arribó a NESS, ubicado en Grecia 3691, con un fuerte operativo de seguridad y expectativa en la puerta. Fiel a su estilo reservado, ingresó al restaurante con lentes, gorra, capucha y un pañuelo que cubría su rostro. Durante la noche, se mostró relajado, amable y de buen humor, charlando y haciendo chistes con el equipo.

El flan que logró conquistar el corazón de Bad Bunny y que decidió llevarse al hotel luego de la cena (Gentileza de NESS)

La visita incluyó una mini cata de vinos argentinos por regiones, con etiquetas de Jujuy, Patagonia, San Juan, Mendoza y Salta, dándole una verdadera prueba de los sabores argentinos. Al finalizar, se llevaron dos botellas de vino. En la mesa desfilaron platos como pan a las brasas, chipirones con huancaína negra, cerdo con chili crisp, arroz con queso Lincoln y brócoli, y el flan de halva, que fue el gran favorito de Bad Bunny. El cantante quedó tan sorprendido con el postre que pidió dos porciones extra para llevarse al hotel.

El propio Leo, chef y dueño del restaurante recientemente reconocido en el puesto 64 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, relató a Teleshow detalles de la velada: “Comió primero el chipirón y él dice que el morrón no le gusta y me dice: ‘Mirá, toda la vida me dieron morrón y nunca me gustó. No sé qué le hicieron a este, pero cuando lo vi dije: ‘Uy, no me va a gustar, y me encantó’. El pan le dimos uno, le trajimos el otro y comió la mitad y dijo: ‘Sacame esto, que esto es vicio’. Nunca había probado el pan quemado a las brasas. Y cuando apareció el flan, le llevamos dos flanes y dijo: ‘Uy, es un montón, no como mucho dulce’. Y cuando comenzó a comerlo, dijo: ‘Ah, no, quiero comer otro’. Y le dijimos: ‘¿Querés llevarte?’ y respondió: ‘Sí, ¿podré llevarme dos al hotel?’. Y así fue”.

La foto que compartió el chef luego de la cena que preparó para Bad Bunny y su equipo (Instagram)

La exclusiva visita de Bad Bunny a NESS sumó un capítulo más a su estadía en Buenos Aires, donde cada movimiento del artista despierta atención y curiosidad, en la antesala de las noches que harán vibrar el Más Monumental.

El cantante puertorriqueño se encuentra hospedado en el exclusivo Palacio Duhau, situado en el barrio de Recoleta, uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires y en un estricto operativo de seguridad diseñado por su equipo. Allí se agolparon los fans en busca de lo que a esta altura parece una misión imposible: la foto con su ídolo. Sin embargo, no pierden las esperanzas y la postal es la de tantas visitas al país: la vigilia de los seguidores más acérrimos, quienes debieron conformarse con el saludo a una camioneta de vidrios polarizados.