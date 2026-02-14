Los primeros posteos de Griselda Siciliani desde que Luciano Castro confirmó su internación en una clínica de rehabilitación

El primero de los posteos de Griselda Siciliani, celebrando sus nominaciones en los Premios Cóndor de Plata

En medio del revuelo mediático por la internación voluntaria de Luciano Castro en una clínica de rehabilitacións, su expareja Griselda Siciliani eligió destacar en Instagram su entusiasmo por las nominaciones a los Premios Cóndor de Plata. Mientras el actor enfrenta un proceso personal tras el escándalo de infidelidad, la actriz compartió imágenes que celebran sus logros profesionales, con mensajes enfocados en el trabajo y la resiliencia, según su cuenta oficial.

Siciliani mostró un montaje visual en sus historias, en el que aparece caracterizada como “Vicky” en la serie Envidiosa, con cabello oscuro y expresión sonriente, y como Zulema Yoma en la producción Menem, luciendo peluca rubia y un semblante serio. La actriz usó sus historias para agradecer: “Gracias Premios Cóndor por el reconocimiento a estos dos trabajos que amé hacer”. Las imágenes incluyen los afiches promocionales de ambas series, el logo de los Premios Cóndor de Plata y la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina, con la ceremonia prevista para abril de 2026.

Su publicación mantiene un tono positivo y destaca el enfoque en los logros laborales, alejándose de los temas personales y la alta exposición mediática reciente.

El segundo posteo de Siciliani, con las caracterizaciones de sus personajes de Envidiosa (Vicky) y Menem (Zulema Yoma): "Gracias por el reconocimiento", escribió la actriz

Por otra parte, Luciano Castro confirmó su internación en un centro especializado mediante declaraciones que Moria Casán transmitió como vocera. De acuerdo con lo informado por LAM (América), el actor ingresó de manera voluntaria para encontrar descanso y espacio de introspección tras una sucesión de episodios públicos, sin vinculación con adicciones o trastornos de salud mental. Casán relató que Castro le transmitió: “Me interné porque quiero estar bien”, y afirmó que fue decisión personal del actor que ella oficializara la noticia.

La clínica cuenta con normas de comunicación estrictas. El acceso al teléfono es limitado, lo que solo permite contactos esporádicos, especialmente con sus hijos y su expareja Sabrina Rojas, quien, según LAM, ha mantenido conversaciones por videollamada con el actor. Él también recibe el apoyo de Julián Sierra, colega que también está internado en la misma institución, según información confirmada tanto por Casán.

El ingreso se produce después de un período marcado por la filtración de audios y mensajes con la actriz danesa Sarah Borrell durante un viaje a Madrid, hecho que provocó la separación de Castro y Siciliani y generó un ambiente de especulación y rumores sobre la salud del actor. Este episodio alimentó la inquietud en su entorno, aunque los allegados recalcaron que la internación responde a la necesidad de alejarse de la presión mediática más que a problemas de salud.

Moria Casán dio detalles de la internación de Luciano Castro

El panelista Pepe Ochoa detalló: “A partir del momento que Griselda decide dejarlo, Luciano se las vio todas negras... empezó a tener días muy malos y no les encontraba sentido”, aludiendo al impacto emocional que tuvo la difusión del affaire y la ruptura.

Desde la perspectiva del círculo de Siciliani, Moria Casán subrayó que la actriz “le desea absolutamente lo mejor y está enfocada en su trabajo”. Siciliani reforzó este gesto en redes sociales, agradeciendo reconocimientos y mostrando afiches promocionales de sus proyectos recientes.

La One también transmitió que Castro siente malestar por la cobertura mediática y por la circulación de información no verificada sobre su salud. “Me dice: ‘Te van a decir que hablé con alguien. Mentira, no hablé con nadie. Yo solamente hablo con vos para que lo digas, para que seas como mi voz’”, insistió la conductora que destacó la importancia de haber dado este paso: “Cuando alguien se interna y se da cuenta del problema que tiene, sea cualquier tipo de adicción, ya está un paso muy adelante. El darse cuenta es no negociar, es no seguir siendo un felpudo del mismo. Y esto lleva su proceso”.

La determinación de Castro para buscar ayuda y la respuesta de quienes lo rodean marcan el inicio de una nueva etapa. Reconocer la necesidad de atención y rodearse de personas de confianza representa un paso crucial en el proceso de recuperación.