La contundente frase de Maxi López para Wanda Nara: “No recomiendo una ex despechada”

El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef

Un sorpresivo intercambio protagonizado por Wanda Nara y Maxi López en la última gala de MasterChef Celebrity acaparó la atención de todos durante el programa emitido por Telefe. La conductora respondió con ironía a un comentario del exfutbolista, generando una reacción inmediata en el set y en las redes sociales.

La escena se desarrolló cuando, en medio del desafío culinario, Maxi López expresó: “Una ex despechada es terrible. No se lo recomiendo a nadie”. Wanda Nara, con una sonrisa, le replicó: “¿Eso te da miedo? Qué suerte que a vos no te pasó”. Este cruce, breve pero cargado de humor, se suma a los constantes guiños que ambos suelen referir a su relación.

Entre los presentes se encontraban La Joaqui, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Ian Lucas y Andy Chango, quienes reaccionaron con risas y asombro al intercambio. Las repercusiones no tardaron en llegar, y la atmósfera del estudio reflejaba tanto el impacto del comentario como la complicidad entre los protagonistas.

“¿Vos sabés qué me da miedo a mí?“, preguntó Wanda siguiendo el juego y el exfutbolista no tuvo dudas. ”Hay una cosa que te da miedo, que cuando te la sacan te ponés terrible”, respondió a modo de prólogo, antes de gesticular con sus manos y su boca, aunque sin emitr sonido: la tarjeta de crédito”.

La escena, demostró que cualquier conversación entre Wanda Nara y Maxi López puede transformar un instante en el centro de la atención mediática y mantener a la audiencia expectante. En esta oportunidad, la noche estuvo marcada por el desafío de cocinar almejas panopeas, conocidas también como almejas generosas o de “trompa de elefante” debido a su tamaño y forma. Este ingrediente, inusual en los concursos televisivos y especialmente llamativo por su aspecto, generó comentarios de sorpresa y cierta resistencia entre los concursantes.

Un nuevo tiempo para un amor pasado

Maxi López se refirió al presente de la relación con Wanda Nara tras años de distanciamiento

La nueva etapa entre Maxi López y Wanda Nara se consolidó tras años de distancia, conflictos y exposición pública. Durante una entrevista en Desayuno Americano, el exfutbolista reveló cómo la madurez y el foco en el bienestar de sus hijos transformaron su dinámica familiar. “Yo siempre estuve para escucharla”, afirmó respecto a su vínculo actual con Nara.

López atribuyó el cambio en la relación a la capacidad de ambos para reconocer errores previos y redirigir prioridades. “Hemos hecho y hemos tenido muchos errores y... quizás por jóvenes, quizás por inexpertos. Y hoy tener esta relación que tenemos, para mí es un premio, pero no por mí... más que nada por nuestros chicos”, confesó.

Maxi López y Wanda Nara con su hijo mayor, Valentino

El proceso de reconciliación, según el exjugador, requirió tiempo, diálogo y ajustes motivados por circunstancias personales. “Fue un proceso. Yo se lo venía hablando hace varios años, lo que pasa es que obviamente no había cercanía porque ella estaba en otra situación que por ahí, no la dejaba analizar las cosas bien y era algo que ella venía trabajando”, detalló López. Reconoció que la distancia y el conflicto inicial respondieron tanto a su juventud como a factores externos que dificultaron la construcción de un vínculo maduro.

El bienestar infantil guió cada etapa de la transformación familiar. “Nosotros somos grandes y las sensaciones, los sentimientos, y todo lo que pasa lo podemos manejar, pero más que nada por nuestros chicos, que los chicos es más difícil que manejen todo ese tipo de situaciones, ¿viste? Y a veces quedan enganchados en medio de las situaciones de los grandes”, sostuvo López.