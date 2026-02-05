El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romero y Julieta

Maxi López y Miguel Ángel Rodríguez sorprendieron a Wanda Nara al interpretar a Romeo y Julieta en MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Una consigna inesperada transformó por completo una noche de cocina en MasterChef Celebrity (Telefe) y terminó regalando uno de los momentos más desopilantes de la noche. Con la dirección especial de Nico Vázquez, los participantes debieron recrear una versión tan humilde como caótica de Romeo y Julieta, y quienes más lograron sorprender fueron Maxi López y Miguel Ángel Rodríguez, que se pusieron en la piel de los icónicos personajes frente a la atenta mirada de Wanda Nara. Incluso el futbolista terminó imitando a su exmujer.

El desafío arrancó con clima distendido y algunas chicanas inevitables. Antes de que comenzara la actuación, Wanda y Maxi recordaron su viaje a Verona, la ciudad italiana donde transcurre la obra de Shakespeare. “No nos trajo tanta suerte ese viaje”, deslizó la conductora, entre risas. La respuesta del exfutbolista no tardó en llegar: “A ella le fue bien, a mí me trajo mala suerte”, lanzó, despertando risas en el estudio.

La dinámica del reto estuvo a cargo de Sofi “La Reini” Gonet, quien gracias a un beneficio previo armó las parejas que debían cocinar juntas y, además, interpretar a los amantes trágicos. Así quedaron conformados los dúos: Emilia Attias con La Reini, Susana Roccasalvo con La Joaqui, y Miguel Ángel Rodríguez con Maxi López, una combinación que prometía caos desde el minuto uno.

Con Nico Vázquez como director —intentando ordenar un elenco disperso entre hornallas y cuchillos—, llegó el turno de Maxi y Miguel Ángel. Rodríguez asumió el rol de Romeo, mientras que López sorprendió al interpretar a Julieta con una voz particular, exagerada y completamente alejada de cualquier registro clásico. El contraste entre su contextura física y el tono elegido desató risas inmediatas, tanto en el jurado como entre sus compañeros.

Desde la conducción, Wanda no ocultó su sorpresa y siguió cada gesto con atención, incluso bromeando sobre la posibilidad de que la escena se volviera viral. Nico, por su parte, no solo los dejó fluir, sino que destacó un detalle técnico inesperado: elogió la “voz mixta” de Maxi, explicando que no era sencillo lograr ese registro y que lo había hecho con naturalidad. El comentario generó aún más asombro en el estudio, sobre todo cuando Wanda pidió que le explicaran qué significaba exactamente ese concepto.

La escena avanzó entre textos improvisados, risas y algunos olvidos que fueron parte del encanto. Miguel Ángel se apoyó en su oficio actoral para sostener la situación, mientras Maxi redobló la apuesta con una Julieta intensa y exagerada, que terminó robándose buena parte de la atención. La frutilla del postre fue cuando el exjugador de fútbol volvió a hacer gala de su histrionismo y consiguió sacar carcajadas generalizadas cuando se puso en la piel de Wanda, imitando su voz y su tono de voz. Lejos de molestarse, la animadora celebró el desparpajo del padre de sus hijos.

Aunque no fueron los ganadores del acting —ese honor quedó para Susana Roccasalvo y La Joaqui, que sumaron 39 puntos—, la performance de Maxi y Miguel fue una de las más graciosas de la noche. El acting no fue solo un show aislado. Tras la evaluación, los jurados —Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui— revelaron la consigna culinaria: preparar un plato de “inseparables”, un matrimonio de ingredientes tan unido como el amor imposible de Romeo y Julieta. La teatralidad, entonces, se trasladó a la cocina.

En medio de ese clima lúdico, Wanda también se animó a jugar y coquetear con la actuación, incluso actuando escenas frente a cámara y sumándose al espíritu teatral del desafío. La combinación de humor, referencias personales y un acting inesperado convirtió la consigna en uno de los segmentos más distendidos de la edición.

Así, entre besos ficticios, voces impostadas y aplausos espontáneos, Maxi López y Miguel Ángel Rodríguez lograron algo poco habitual en MasterChef Celebrity: que la cocina quedara en segundo plano y que el escenario se llenara de teatro, risas y sorpresa, con Wanda Nara como espectadora privilegiada de una versión tan insólita como inolvidable de Romeo y Julieta.