Maxi López recordó en Masterchef Celebrity sus días con Lionel Messi en el Barcelona: “Asado y PlayStation”

Maxi López habló en Masterchef de su vínculo con Messi

En la última emisión de Masterchef Celebrity (Telefe), la presencia virtual de Lionel Messi se sintió en el estudio gracias a una revelación que había hecho el propio futbolista días antes. Wanda Nara, conductora del ciclo de Telefe, tomó el momento como oportunidad para dirigirse tanto a los participantes como al público, al hacer referencia directa a la declaración de Leo sobre su costumbre de ser televidente del programa junto a su esposa, Antonela Roccuzzo.

La dinámica en el estudio adquirió un tono distendido cuando la conductora, con la atención de todos los concursantes, se dirigió a Maxi López, quien también compartió equipo con el ídolo mundial en FC Barcelona. “Nos ve Messi, Maxi, vos sos muy amigo de Messi”, lanzó, integrando en la conversación a su expareja y sumando un matiz personal al intercambio. López, sin dudar, respondió: “Sí, sí”.

La charla entre ambos continuó, con Wanda preguntando si Maxi había escuchado las declaraciones recientes del astro del fútbol. López admitió: “Sigue siempre, olvidate. A Antonella le gusta también”. El diálogo se mantuvo en tono relajado y familiar, con la animadora indagando sobre si Antonela le escribía a Maxi durante las emisiones. “Me dice ‘tenés que mejorar en esto, en lo otro, ¿viste?’”, contó el participante reflejando cómo la familia Messi-Roccuzzo sigue activamente el programa y hasta comenta detalles de la competencia.

El capitán de la selección nacional contó que junto a su esposa se divierten con el reality de cocina que conduce la empresaria (Video: Instagram)

En busca de alguna anécdota inédita de la juventud de Messi, Wanda intentó que Maxi compartiera alguna historia del pasado, preguntando: “¿Alguna anécdota con Messi para contarnos cuando era chiquito? ¿Que se pueda contar?”. Maxi sonrió y se excusó: “Sí, hay alguna, pero no se cuenta. Hay que cuidarlo al 10”.

La conversación evocó recuerdos de los primeros años de Messi en Europa y su cercanía con Maxi y su entorno. La conductora recordó: “Mucho tiempo pasaba en la casa de Maxi jugando a la PlayStation y cocinaba Napo, tu mejor amigo”. Maxi confirmó: “Napo, es verdad. Había asado, había Play y lamentablemente nos ganaba siempre el más chiquito”. El intercambio sirvió para subrayar la cotidianidad de los vínculos entre estas figuras, más allá de los focos mediáticos.

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

La atención mediática sobre la emisión de Masterchef Celebrity se intensificó tras la confesión de Lionel Messi en una entrevista reciente con el canal de streaming Luzu. El capitán de la selección argentina, en un ambiente relajado y entre risas, reveló que junto a su esposa Antonela miran habitualmente el reality culinario. Esta admisión espontánea puso en evidencia la popularidad del programa incluso entre las personalidades más reconocidas del país.

La entrevista, de la mano de Nico Occhiato, incluyó una serie de bromas sobre la supuesta amistad entre Momi Giardina y Antonela Roccuzzo, lo que permitió a Messi explayarse sobre la relación de su esposa con la panelista. “Se escriben, sí”, aseguró el futbolista, reforzando la idea de que el círculo cercano de Messi sigue el programa con atención.

El desconcierto y la insistencia de Occhiato llevaron a Messi a confirmar el vínculo: “Sí, sí, se caga de risa con ella. Ahora estábamos mirando MasterChef y se reía también con ella. Sí, sí, se mensajean de vez en cuando”. La naturalidad con la que Messi relató estos detalles contribuyó a humanizar su figura y a mostrarlo cercano a la televisión argentina, generando un efecto inmediato en la audiencia y en el propio equipo del programa.

Ambos formaron parte del Barcelona de Frank Rijkaard, que logró títulos importantes, incluida la Champions League 2005/06

La reacción de Wanda Nara no tardó en llegar tras la emisión de la entrevista. La conductora aprovechó las redes sociales para compartir el fragmento en el que Messi menciona el programa, subrayando la importancia de la declaración. A través de sus historias de Instagram, publicó el video acompañado de la frase: “Messi y Anto nos miran”, sumando un emoji de corazón y arrobando la cuenta oficial de MasterChef Argentina.

La relación entre Lionel Messi y Maxi López se remonta a los primeros años del rosarino en el Barcelona. Cuando Messi daba sus primeros pasos en el club catalán, López ya era un futbolista reconocido en la plantilla. En declaraciones previas a la prensa, Maxi relató: “Yo veía que se la bancaba con todos. Ante cualquiera que venía y le metía una patada, él se levantaba y seguía. Tenía 16 años. Obviamente uno no se imaginaba todo lo que logró, pero se veía que era diferente. Con 16 años ya se veía. Es tan grande el legado que dejó y que sigue dejando. ¿En qué cabeza entra? Se veía que era un genio que ya hacía la diferencia. Todo lo que vino después fue un regalo para todos nosotros”.

Maxi López es una de las figuras principales de Masterchef

El exdelantero amplió sobre el ambiente que compartieron en Barcelona: “Hay recuerdos que te quedan para toda la vida. Nosotros éramos los más chicos del grupo y nos recibieron bárbaro. Con cualquier cosa que necesitábamos, nos ayudaban. ¿Si le enseñé algo? Ja. Qué le voy a enseñar. Ya tenía 16 años, jugaba con los de 30 y se bancaba todas. Pasamos momentos muy lindos juntos”.

Estos relatos dotan de mayor profundidad al vínculo entre los protagonistas y refuerzan el impacto que tiene la mención de Messi en el programa de Wanda Nara, mostrando que hay una red de afecto y recuerdos compartidos.