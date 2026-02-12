Los famosos de MasterChef Celebrity se enfrentaron al reto de la panopea: “Es un reality salvaje”

Los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un clásico del formato (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La competencia en MasterChef Celebrity (Telefe) entró en una etapa decisiva y el programa del miércoles dejó una de las escenas más impactantes de la temporada. Esta vez no hubo postres delicados ni carnes clásicas: los participantes tuvieron que enfrentarse a la panopea, el molusco más grande del Mar Argentino, también conocido como almeja generosa o “panopea trompa de elefante”. Y no solo debían cocinarla: primero tenían que matarla.

El jurado fue contundente al presentar el desafío. “Esta almeja es el molusco más grande del mar argentino. Tiene varias denominaciones: panopea generosa o panopea trompa de elefante”, explicó Damián Betular ante las miradas incrédulas de los famosos. Donato de Santis agregó los detalles técnicos: “La pueden comer cruda, frita, hervida, al vapor… Tiene mucha versatilidad. Hay que limpiarla bien, como cuando limpian un calamar. Hay que retirar la valva y utilizar la parte comestible”.

Pero más allá de las indicaciones culinarias, lo que generó conmoción fue el estado en el que estaban las almejas: vivas, moviéndose y expulsando agua. El shock fue inmediato. La Joaqui quedó impactada, Emilia Attias lanzó un grito cuando una de ellas le escupió agua “muy vigorosamente”, y Andy Chango resumió el sentimiento colectivo con ironía: “Yo pensé que era un programa gourmet… y termina siendo un reality salvaje”.

La consigna era clara: 60 minutos para preparar un plato libre donde la protagonista fuera la panopea y, además, incluir una salsa o guarnición con yogur. Como siempre, contaban con tres minutos de mercado. Pero antes de pensar en recetas, debían enfrentar el paso más difícil: sumergirlas en agua hirviendo para poder cocinarlas.

MasterChef Celebrity impactó con el desafío de cocinar panopea, el molusco más grande del Mar Argentino, en un episodio decisivo

Maxi López fue uno de los más afectados por la situación. Según se vio al aire, estaba tan negado a agarrarlas que le ofreció una cena a Wanda Nara a cambio de que ella lo hiciera por él. La conductora no dejó pasar la oportunidad de bromear: “Ian y Maxi no me los hacía tan débiles”, lanzó entre risas, mientras Betular observaba la escena.

Finalmente, fue el propio chef quien intervino. En las estaciones de Ian Lucas y Maxi López, Damián tomó las panopeas y las arrojó al agua hirviendo para que murieran y pudieran comenzar a trabajar con ellas. La tensión era evidente.

Evangelina Anderson justificó su escasa empatía por la panopea, argumentando que carece de cerebro y sensibilidad al dolor

Evangelina Anderson, por su parte, mostró otra postura. Reconocida por su sensibilidad hacia los animales, explicó que no sentía tanto pesar en este caso porque las panopeas no tienen cerebro y no está confirmado que puedan sentir dolor. Además, contaba con el beneficio de asesoramiento exclusivo del jurado tras haber ganado una medalla la semana anterior.

En medio de ese clima, Wanda Nara aprovechó la “semana del terror” para indagar en los miedos de Maxi. “¿Qué es lo que te da miedo?”, le preguntó. La respuesta del exfutbolista sorprendió: “Si tengo que decirle algo al masculino… una ex despechada es terrible. No se lo recomiendo a nadie”. Wanda retrucó con ironía: “Qué suerte que a vos no te pasó”. El intercambio, cargado de dobles sentidos, generó risas y tensión en partes iguales. Maxi intentó recuperar la compostura: “Ya pasó el miedo. Ya las corté. Se está marinando”. Sin embargo, su incomodidad había quedado expuesta.

El divertido intercambio de Wanda Nara y Maxi López tras el susto del exjugador con su plato (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Una vez superado el impacto inicial, los famosos comenzaron a trabajar en sus platos. Ian Lucas pensó en un ceviche o unos niguiris; otros optaron por preparaciones más clásicas. Pero el recuerdo de la escena inicial quedó marcado como uno de los momentos más crudos de la temporada.

Finalmente, tanto Ian Lucas como Maxi López lograron platos impecables y lograron subir al balcón como los mejores de la noche. Por su parte, Andy Chango y Evangelina Anderson fueron los peores de la jornada y directamente obtuvieron el delantal gris. A ellos se les sumó Emilia Attias, mientras que La Joaqui se salvó de ir a la noche de última chance.