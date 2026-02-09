Luis Brandoni dirá presente en la entrega de los premios Estrella de Mar: sorpresa en la temporada teatral

Luis Brandoni celebró su cumpleaños número 85 sobre las tablas

La noticia sorprendió a la comunidad teatral de Mar del Plata: Luis Brandoni llegará este lunes a la ciudad para participar en la entrega de los Premios Estrella de Mar. Esta presencia, confirmada a último momento, ocurre después de que un reciente episodio de salud lo obligara a cancelar su esperada temporada teatral en la ciudad balnearia.

El actor, de ochenta y cinco años, había planificado protagonizar la obra Quién es quien, junto a Soledad Silveyra, durante el verano marplatense debido al éxito de la temporada em Buenos Aires. Sin embargo, tras recibir indicaciones médicas que le exigieron permanecer cerca de su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, debió cancelar la gira, lo que generó un fuerte impacto en la cartelera de la temporada y provocó inquietud entre el público y el ambiente artístico.

La decisión de suspender la temporada en Mar del Plata se oficializó a través de un comunicado de Multiteatro, que detallaba: “Por indicación médica, al Sr. Brandoni se le prescribió un tratamiento vitamínico para optimizar aún más su cuadro de salud. Este tratamiento requiere permanecer en un radio cercano a su domicilio, motivo por el cual el proyecto marplatense debe cancelarse, no así sus funciones en Buenos Aires, aunque a la fecha no quedan escenarios de primera línea disponibles sin programación”. Estas palabras evidenciaron la imposibilidad de trasladarse a la costa atlántica y marcaron un giro en la programación teatral prevista para el verano.

El comunicado en el que se informaba e Luis Brandoni

La cancelación no solo alteró la agenda de la ciudad, sino que activó una respuesta solidaria entre colegas y productores.Así las cosas, los actores Gerardo Romano y Ana María Picchio, protagonistas de la comedia “El Secreto”, ofrecieron ceder el escenario del Multitabaris para que Brandoni y Silveyra pudieran mantener su obra en cartel en Buenos Aires. Así, el regreso de “El Secreto”, dirigida por Manuel González Gil, se dio en la ciudasd balnearia

En diálogo exclusivo con Teleshow, el productor teatral Carlos Rottemberg relató los pormenores del viaje de Brandoni: “Existía esta posibilidad de invitarlo a Beto, ya que la salud se lo permitía, en una escapada con un auto que lo trae, va a descansar en el mismo hotel donde se hace la entrega de los premios esta noche. O sea que no va a hacer otra cosa”.

En ese punto, el productor destacó: “Lo voy a recibir simplemente para que descanse toda la tarde, para que pueda a la noche participar y encontrarse con la gente de la profesión. Además, Beto está nominado como director de la obra Made in Lanús. Pero fundamentalmente esto es una hermosa devolución de Brandoni, que no pudo hacer la temporada como hubiese querido y que se viene especialmente por este día para estar junto a la comunidad artística y seguramente recibir también el halago de la misma ciudad donde hubiese querido estar”.

"Beto está nominado como director de la obra Made in Lanús", recordó Rottemberg (Jaime Olivos)

La imposibilidad de conseguir escenarios disponibles en Buenos Aires para mantener la obra en cartel sumó dificultad a la situación. Frente a este panorama, la rápida acción de la comunidad teatral permitió reubicar la actividad y evitar que el público se quedara sin función, fortaleciendo el sentido de cooperación y apoyo entre pares.

La nominación de Brandoni como director de la obra Made in Lanús refuerza el vínculo con la comunidad artística, que lo recibe en Mar del Plata en una fecha especial, a pesar de las limitaciones de salud que modificaron los planes originales. La expectativa por su presencia en la ceremonia de los Premios Estrella de Mar se multiplica, tanto entre sus colegas como en el público que sigue de cerca la temporada teatral.

En medio de este escenario, la llegada del actor a Mar del Plata adquiere un significado especial. No solo representa la recuperación parcial de un referente del teatro argentino, sino también una muestra tangible de gratitud y compromiso con la comunidad artística, que lo espera para celebrar una noche significativa en la ciudad donde hubiese querido desplegar su temporada.