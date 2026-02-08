El video completo de la tremenda pelea entre Pampita y Moria Casán que recreó Tini Stoessel: “Dejá de gritar, loca”

El tremendo cruce entre Moria y Pampita

Tini Stoessel y Luli González sorprendieron al recrear la recordada pelea entre Pampita y Moria Casán en “Bailando por un sueño”. La imitación, realizada durante un streaming reciente, revivió el interés en uno de los momentos más emblemáticos de la televisión argentina y generó un nuevo episodio cuando Pampita se sumó con humor a la tendencia al reproducir ella misma la escena.

González asumió el rol de Pampita y repitió la frase: “Conmigo no te metás”. Rápidamente, Stoessel, en el papel de Casán, respondió: “¿Qué?”. González insistió con el mismo llamado de atención, mientras que Stoessel replicó: “Y conmigo tampoco, ¿pero vos quién sos?”. El diálogo, lleno de complicidad y risas, mostró el alcance que puede tener una escena televisiva en el universo digital y cómo se resignifica ante nuevas audiencias.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Pampita, protagonista original de la pelea, decidió participar en la tendencia y recreó la discusión en sus propias plataformas, lo que fue celebrado tanto por seguidores como por otras figuras del espectáculo.

Para quienes desconocen el trasfondo, la discusión original se desató en el ciclo “Bailando por un Sueño 2023″ y fue uno de los cruces más duros entre dos jurados en toda la historia del programaa. Sucedió durante la evaluación de la pareja conformada por Martu Morales y Yeyo de Gregorio, con Ángel de Brito y Rodrigo Tapari presentes en la pista. De Brito elogió la performance pero otorgó un cero debido a la inminente ausencia de Yeyo, y anticipó: “Alguno de mis compañeros les pondrá un 10 para que no sufran”, aludiendo a las diferencias de criterio entre jurados.

Tini Stoessel y Luli González recrearon la pelea entre Moria Casán y Pampita en el Bailando 2023

El momento decisivo fue la devolución de Pampita. La modelo argumentó: “Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, a los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto”, mientras exhibía el cartel con el 10. Ese comentario encendió la respuesta de Moria Casán: “Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain, Pampita, porque dice ‘lo que a nosotros no nos gusta, les regalan 10’”. Y ahí explotó el polvorín entre ambas figuras.

Pampita respondió que en ocasiones se otorgan puntajes altos aún cuando las presentaciones no los merecen, lo que llevó a Casán a insistir con el tema: “¿Por qué ‘les regalan’? Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira”. Pampita afirmó: “Yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje”. La tensión subió cuando Casán retrucó: “No seas jurado de jurados, no seas buchona. No digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada”.

La discusión continuó, y Casán remarcó su experiencia artística: “Hace 33 años que estoy en Brujas... que me podría haber ido de vacaciones, pero no me voy”. Pampita defendió su propio recorrido: “¡Yo también soy una señora de 45 años! Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz”. La intensidad del cruce obligó a la intervención del conductor, Marcelo Tinelli, quien pidió respeto entre las partes.

La escena incluyó frases que se volvieron icónicas: Moria Casán lanzó: “Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula”. Pampita contestó: “¿Que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. ¡Conmigo no te metas! A mí no me ningunea nadie”.

Ambas jurados se acusaron mutuamente de favoritismo y defendieron sus respectivas trayectorias frente a la audiencia del programa. El intercambio terminó cuando Casán pronunció una sentencia que dejó huella en el certamen.

El cara a cara de Pampita y Moria Casán después de su escandalosa pelea

Todo terminó al día siguiente, cuando Moria y Pampita se encontraron antes del comienzo del programa y se dieron un abrazo frente a los móviles de televisión. “Fue la luna llena”, se excusó la modelo por los exabruptos entre risas. Moria también le restó importancia: “Somos funcionales al show”, dijo, y todo quedó en la nada.

La recreación de Tini Stoessel y Luli González revitalizó la atención sobre aquel conflicto, acercándolo a nuevas generaciones y adaptándolo a formatos contemporáneos de entretenimiento. La respuesta de Pampita, al integrarse con autocrítica y humor, transformó el episodio en un ejemplo de cómo los referentes televisivos del pasado pueden resignificarse y cobrar nueva vida en la cultura digital actual.

En cada reedición de este enfrentamiento, la línea que separa la intensidad del show y la interacción real vuelve a ponerse en foco bajo la mirada de la opinión pública y el dinamismo de las redes sociales.