Teleshow

El video completo de la tremenda pelea entre Pampita y Moria Casán que recreó Tini Stoessel: “Dejá de gritar, loca”

La cantante visitó el stream de Luli González y ambas se pusieron en el rol de la modelo y la vedette. Aquí, el verdadero y violento cruce verbal, que se produjo en el Bailando por un Sueño 2023 y fue uno de los peores de su historia

Guardar
El tremendo cruce entre Moria y Pampita

Tini Stoessel y Luli González sorprendieron al recrear la recordada pelea entre Pampita y Moria Casán en “Bailando por un sueño”. La imitación, realizada durante un streaming reciente, revivió el interés en uno de los momentos más emblemáticos de la televisión argentina y generó un nuevo episodio cuando Pampita se sumó con humor a la tendencia al reproducir ella misma la escena.

González asumió el rol de Pampita y repitió la frase: “Conmigo no te metás”. Rápidamente, Stoessel, en el papel de Casán, respondió: “¿Qué?”. González insistió con el mismo llamado de atención, mientras que Stoessel replicó: “Y conmigo tampoco, ¿pero vos quién sos?”. El diálogo, lleno de complicidad y risas, mostró el alcance que puede tener una escena televisiva en el universo digital y cómo se resignifica ante nuevas audiencias.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Pampita, protagonista original de la pelea, decidió participar en la tendencia y recreó la discusión en sus propias plataformas, lo que fue celebrado tanto por seguidores como por otras figuras del espectáculo.

Para quienes desconocen el trasfondo, la discusión original se desató en el ciclo “Bailando por un Sueño 2023″ y fue uno de los cruces más duros entre dos jurados en toda la historia del programaa. Sucedió durante la evaluación de la pareja conformada por Martu Morales y Yeyo de Gregorio, con Ángel de Brito y Rodrigo Tapari presentes en la pista. De Brito elogió la performance pero otorgó un cero debido a la inminente ausencia de Yeyo, y anticipó: “Alguno de mis compañeros les pondrá un 10 para que no sufran”, aludiendo a las diferencias de criterio entre jurados.

Tini Stoessel y Luli González recrearon la pelea entre Moria Casán y Pampita en el Bailando 2023

El momento decisivo fue la devolución de Pampita. La modelo argumentó: “Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, a los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto”, mientras exhibía el cartel con el 10. Ese comentario encendió la respuesta de Moria Casán: “Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain, Pampita, porque dice ‘lo que a nosotros no nos gusta, les regalan 10’”. Y ahí explotó el polvorín entre ambas figuras.

Pampita respondió que en ocasiones se otorgan puntajes altos aún cuando las presentaciones no los merecen, lo que llevó a Casán a insistir con el tema: “¿Por qué ‘les regalan’? Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira”. Pampita afirmó: “Yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje”. La tensión subió cuando Casán retrucó: “No seas jurado de jurados, no seas buchona. No digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada”.

La discusión continuó, y Casán remarcó su experiencia artística: “Hace 33 años que estoy en Brujas... que me podría haber ido de vacaciones, pero no me voy”. Pampita defendió su propio recorrido: “¡Yo también soy una señora de 45 años! Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz”. La intensidad del cruce obligó a la intervención del conductor, Marcelo Tinelli, quien pidió respeto entre las partes.

La escena incluyó frases que se volvieron icónicas: Moria Casán lanzó: “Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula”. Pampita contestó: “¿Que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. ¡Conmigo no te metas! A mí no me ningunea nadie”.

Ambas jurados se acusaron mutuamente de favoritismo y defendieron sus respectivas trayectorias frente a la audiencia del programa. El intercambio terminó cuando Casán pronunció una sentencia que dejó huella en el certamen.

El cara a cara de Pampita y Moria Casán después de su escandalosa pelea

Todo terminó al día siguiente, cuando Moria y Pampita se encontraron antes del comienzo del programa y se dieron un abrazo frente a los móviles de televisión. “Fue la luna llena”, se excusó la modelo por los exabruptos entre risas. Moria también le restó importancia: “Somos funcionales al show”, dijo, y todo quedó en la nada.

La recreación de Tini Stoessel y Luli González revitalizó la atención sobre aquel conflicto, acercándolo a nuevas generaciones y adaptándolo a formatos contemporáneos de entretenimiento. La respuesta de Pampita, al integrarse con autocrítica y humor, transformó el episodio en un ejemplo de cómo los referentes televisivos del pasado pueden resignificarse y cobrar nueva vida en la cultura digital actual.

En cada reedición de este enfrentamiento, la línea que separa la intensidad del show y la interacción real vuelve a ponerse en foco bajo la mirada de la opinión pública y el dinamismo de las redes sociales.

Temas Relacionados

Tini StoesselMoria CasánBailando Por Un SueñoPampitaLuli González

Últimas Noticias

Daniela Christiansson posteó cómo le enseña a esquiar a Elle, su hija mayor con Maxi López

A través de sus redes, la modelo sueca compartió el momento en que su hija da sus primeros pasos sobre la nieve

Daniela Christiansson posteó cómo le

Natalie Pérez le dedicó su última canción a su novio, Tomás Rottemberg: “Llegaste justo”

“Amor”, la cumbia que la actriz y cantante lanzó en los últimos días, ya tiene destinatario. “Es nuestra”, escribió ella para su pareja en sus redes sociales

Natalie Pérez le dedicó su

El enigmático posteo de Fito Páez con un misterioso símbolo que se hizo viral: “Tienen 24 horas”

Un dibujo que publicó el músico rosarino provocó una carrera contra el reloj por descubrir su significado

El enigmático posteo de Fito

Juana Repetto, a punto de ser mamá de su tercer hijo: “Despidiendo mi última panza”

Ansiedad, humor y el acompañamiento familiar marcan los últimos momentos antes del nacimiento por cesárea de Timoteo

Juana Repetto, a punto de

El divertido guiño del Chino Darín para Úrsula Corberó, cada vez más cerca del parto

Cuando faltan unos pocos días para convertirse en padres, el Chino le hizo un mimo a la futura mamá a través de La Guerra de las Galaxias

El divertido guiño del Chino
DEPORTES
De un increíble tiro libre

De un increíble tiro libre a la imposible atajada de Donnarumma a Mac Allister: el dramático triunfo del City ante el Liverpool

Pecho y zurdazo: el grito de Lautaro Martínez en la goleada del Inter de Milán, líder de la Serie A de Italia

Los 5 clubes en los que podría desembarcar Cristiano Ronaldo en medio de su crisis en Arabia Saudita

Tenía la pelea perdida, pero un mensaje lo motivó y superó por nocaut a su rival en el último round para ser campeón del mundo

Boca Juniors visitará al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Daniela Christiansson posteó cómo le

Daniela Christiansson posteó cómo le enseña a esquiar a Elle, su hija mayor con Maxi López

Natalie Pérez le dedicó su última canción a su novio, Tomás Rottemberg: “Llegaste justo”

El enigmático posteo de Fito Páez con un misterioso símbolo que se hizo viral: “Tienen 24 horas”

Juana Repetto, a punto de ser mamá de su tercer hijo: “Despidiendo mi última panza”

El divertido guiño del Chino Darín para Úrsula Corberó, cada vez más cerca del parto

INFOBAE AMÉRICA

“Pillion”, un romance sumiso entre

“Pillion”, un romance sumiso entre el sadomasoquismo y el coro a capela

Eduardo Berti, Premio Roger Caillois en Francia por su novela “Faster”

Paraguay afirmó que su relación con Israel es “prioritaria” y “estratégica”

Zelensky anunció que en los próximos días comenzará la producción de drones ucranianos en Alemania

El régimen chavista excarceló al preso político venezolano Juan Pablo Guanipa