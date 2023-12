El cara a cara entre Moria Casán y Pampita luego del fuerte cruce al aire en el Bailando 2023

El cara a cara de Pampita y Moria Casán después de su escandalosa pelea

Se venía cocinando a fuego cada vez menos lento y finalmente explotó. Las diferencias entre el jurado del Bailando 2023 cada vez venían más expuestas al aire. Diferencia de criterios en la puntuación, acusaciones de favoritismos y algún viejo encono personal sobrevolaban cada una de las devoluciones en un clima cada vez más tenso. Hasta que en la noche del martes, y luego de la performance de Yeyo Di Gregorio y Martu Morales, la mecha se cortó definitivamente.

Te puede interesar: Bailando 2023: Brian Sarmiento deslumbró con su cumbia y lloró de emoción con los elogios de Moria Casán

Moria Casán y Pampita Ardohain fueron las involucradas en un escándalo que incluyó exabruptos y pases de factura. A volumen cada vez más alto, se sucedieron frases como “No seas jurado de jurados, no seas buchona”; “Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos”; “Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula”, y demás agresiones verbales. La situación escaló al punto que Marcelo Tinelli, hábil moderador de los escándalos, tuvo que intervenir para poner un freno.

Con los ecos de la discusión todavía retumbando en el ambiente, en Intrusos fueron a buscar a las involucradas para que dieran sus versiones de los hechos. “Se te nota tranquila, por qué te enojaste tanto”, le preguntaron a Pampita. “La luna llena”, contestó misteriosa y huidiza y fue en busca de Aníbal Pachano, quien por estos días ocupa el lugar de Marcelo Polino.

Te puede interesar: Fuerte pelea entre Moria Casán y Pampita en el Bailando 2023: “Dejá de gritar, ridícula”

Ante la insistencia periodística, la modelo aseguró que la producción no le había hecho ninguna observación tras el escándalo y consultada por si este cruce se derivaba de un viejo encontronazo con la One, volvió a atribuirle a la “luna llena” su comportamiento. “Me influye mucho”. Y cuando le preguntaron por un supuesto un trasfondo político o ideológico en su enfrentamiento, fue contundente. “No me meto nunca en política”.

El cruce entre Moria y Pampita

Respecto a cómo seguirá su relación con la actriz, respondió de manera políticamente correcta: “Como hacemos siempre, venir y trabajar. Puede ser fingir demencia, pero va a estar todo bien”, cerró con su sonrisa habitual, cuando llegó Pablo Chato Prada cortando la nota porque continuaban con las grabaciones. “No se pierdan el programa de esta noche”, señaló mirando a cámara, invitando al público a ver cómo seguiría la disputa entre las jurados.

Te puede interesar: Pasó en la TV: la denuncia de Milei, dos sanciones en Gran Hermano y el debut de Fátima Florez

Justo en ese momento arribó Moria, que se refirió al escándalo como “un show más. Soy funcional al show, los banco, los quiero, sigan siendo auditores de esto”, expresó, antes de saludar a la modelo, que la recibió con su eterna sonrisa. “Es un chow, somos funcionales. ¡No pasa nada! Somos mujeres del espectáculo”, repitió la One, ahora abrazada a la pampeana.

“¿Cuál es la más buchona de las dos?”, preguntó el cronista Gonzalo Vásquez, apuntando a uno de los focos del conflicto. Pero ninguna de las partes tenía intención de seguir con la pelea. “Ninguna, somos funcionales al show, sabemos de qué se trata y nos bancamos”, respondió la actriz de Brujas. “La semana pasada dije que había dos mujeres que admiraba. Mi hija primero, y la señora después (en referencia a Pampita) por su resiliencia, por lo que había pasado”, evocó Casán. “Somos más parecidas de lo que nos imaginábamos”, suscribió Ardohain.