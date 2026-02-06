La emoción de María Fernanda Callejón por el debut de su hija en teatro: “Cómo no la voy a acompañar”

María Fernanda Callejón se emocionó al hablar de su hija de 10 años

El estrecho lazo entre María Fernanda Callejón y su hija Giovanna Diotto Callejón se despliega con fuerza en el escenario y fuera de él. A través de palabras y gestos, la madre deja ver cómo el acompañamiento en la búsqueda de los sueños es el motor que define su relación con la menor, quien a sus diez años ya transita un presente destacado dentro del mundo teatral.

Durante una entrevista en el ciclo Todo Pasa de Urbana Play, Callejón relató cómo su hija le confesó el deseo de enfrentar su propio destino. “Mami, necesito cumplir mi sueño”, compartió la niña, evocando en su madre el recuerdo de sus propias aspiraciones juveniles.

Callejón remarcó la importancia de acompañar a Giovanna en ese camino. “Yo soy una gran cumplidora de sueños. Entonces, ¿cómo no voy a acompañar a mi hija, que es lo más importante? Ese es el gran amor de mi vida, el que tengo acá al lado. A ese sí le pongo rótulo, título y todo lo que quiero. Es el amor de mi vida. For ever and ever, para siempre. Son los primeros 55 años. Después, ya me va a mandar un... Yo no sé si voy a estar viviendo, pero la voy a cuidar desde donde esté”.

María Fernanda Callejón acompañó a su hija Giovanna en la avant premiere de la obra (RSFotos)

La emoción invadió a la actriz cuando intentó describir la magnitud de sus sentimientos. Su voz se quebró y las lágrimas se hicieron presentes, dando cuenta de la intensidad del lazo que las une. Callejón destacó el carácter de Giovanna, subrayando: “Aparte, todo lo que tiene de linda y de talentosa, de linda del corazón, no hablo de belleza hegemónica, lo tiene de buena. Siempre me hizo todo fácil”.

En ese instante, la espontaneidad de Giovanna irrumpió en el estudio con humor: “Menos ir a bañarme rápido, o dejar el celular”. Ese intercambio terminó por descomprimir la carga emotiva, y mostró la naturalidad y la cercanía de la relación madre e hija.

Giovanna atraviesa un momento singular: a sus diez años, forma parte del elenco de Papá por siempre, una comedia musical en que está acompañada por Campi y Dani la Chepi, entre otros. La oportunidad surgió a partir de su propio interés y vocación, impulsando a su madre a acompañarla en el proceso.

La versión argentina de Papá por siempre recibe ovaciones de una sala llena en cada una de sus funciones en el Teatro Liceo de Buenos Aires (RSFotos)

La participación de Giovanna en el espectáculo representa la concreción de un anhelo personal. Callejón relató que su hija pidió explícitamente perseguir ese sueño, y ella no dudó en respaldarla. El hecho de que una niña de esa edad manifieste con claridad sus objetivos artísticos refuerza la confianza de su entorno en sus capacidades.

En la misma entrevista, María Fernanda Callejón enfatizó la tranquilidad que le brinda saber que su hija se desenvuelve en un ambiente cuidado. “Siento que está con colegas. Yo trabajé con Campi, trabajé con la Chepi, todos los productores que están ahí, Flor Bertotti, Amadeo. Siento que cuidan mucho a los chicos y que también los ayudan a cuidar sus sueños. Ellos llegan y tienen su ropita preparada, su comidita. Es una gran producción”, elogió.

La actriz valoró la presencia de un equipo profesional y atento a las necesidades de los niños: la preparación logística y el trato diario permiten que Giovanna y sus compañeros puedan enfocarse en lo artístico, en un entorno de respeto y protección.

Flor Otero con su hija Nina y María Fernanda Callejón junto a Giovanna, que debuta como actriz en Papá por siempre (RSFotos)

Callejón describió como una “gran producción” el dispositivo que rodea a los menores dentro de la obra, asegurando que el acceso a condiciones adecuadas es fundamental para el desarrollo personal y profesional de su hija.

Uno de los momentos destacados del relato de Callejón ocurrió al recordar las palabras de Juan Caballé, productor, quien se refirió a la selección de Giovanna para el elenco. “Mira, yo sé que estás orgullosa de tu hija, que quedó al toque en el casting, pero para que estés más orgullosa, te voy a decir algo, Giovanna no quedó ni por portación de apellido, ni porque sos mi actriz en otra obra, ni porque sos la Callejón. Giovanna quedó por su talento y porque la rompió toda”.

Este reconocimiento externo reafirmó la convicción de Callejón acerca del valor propio de su hija como artista. Destacó el esfuerzo, la formación y el compromiso que Giovanna mostró durante todo el proceso, más allá de cualquier vínculo familiar o apellido reconocido.

El relato de Callejón se detuvo ante la emoción, sin poder continuar, mientras el llanto expresaba la magnitud del orgullo y la felicidad por el presente que atraviesan madre e hija.