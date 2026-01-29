Teleshow

Los famosos en la avant premiere de Papá por siempre, la obra protagonizada por Campi y Dani La Chepi

El clásico de Hollywood se adaptó al público porteño con una propuesta colorida y personalidades destacadas entre los asistentes, marcando el inicio de la temporada teatral 2026 en Buenos Aires

La dirección artística, encabezada por Ariel Del Mastro y Florencia Bertotti, reunió a destacados profesionales del teatro argentino

La ovación final en el Teatro Liceo confirmó que la versión argentina de Papá por siempre, obra encabezada por Campi y Dani La Chepi, se consolida como una de las grandes propuestas de la temporada 2026 en Buenos Aires. La función de prensa, con sala llena y una audiencia integrada por numerosas personalidades del espectáculo, marcó el inicio del ciclo teatral porteño y dejó claro el atractivo de la obra para el verano.

Desde el ingreso, la producción apostó por una impronta local: un colectivo de la línea 64 recibió a los invitados, reemplazando la tradicional alfombra roja, mientras música y helados crearon un ambiente festivo y veraniego. Este detalle, pensado para diferenciar la propuesta, reforzó la adaptación argentina del clásico de Hollywood, sumando elementos reconocibles para el público porteño.

El elenco principal cuenta con Martín Campilongo, Dani La Chepi y el debut musical de Pablo Albella
La producción artística está a cargo de Florencia Bertotti
María Fernanda Callejón acompañó a su hija Giovanna en su debut actoral
Flor Otero con su hija
Flor Otero con su hija Nina y María Fernanda Callejón junto a Giovanna, que debuta como actriz en Papá por siempre

La dirección general de Ariel Del Mastro se apoyó en un equipo artístico integrado por Marcelo Caballero en la dirección de actores, Seba Mazzoni en la dirección vocal, Alberto Favero en la orquesta y Jorge Ferrari en la escenografía. La producción artística estuvo a cargo de Florencia Bertotti, mientras que Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert encabezaron la producción general.

En el escenario, el elenco principal reune a Campi y Dani La Chepi junto al debut musical de Pablo Albella y la interpretación de Albana Fuentes como Lydia, la hija mayor. Completaron el reparto Alejandro Vazquez, Silvana Tomé, Dante Barbera y Giovanna Diotto Callejón, la hija de María Fernanda Callejón en su debut actoral, además de un grupo de niños seleccionados por audición.

La versión argentina de Papá por siempre debutó con ovación y sala llena en el Teatro Liceo de Buenos Aires
Gonzalo Suárez, Maida Andrenacci y Héctor Díaz
María Fernanda Callejón, Mateo Sciarreta, Albana Fuentes y Giovanna Diotto Callejón
El estreno de Papá por siempre reunió a las principales figuras del espectáculo, como Fabián Vena y Paula Morales, y marcó el inicio de la temporada teatral 2026 en Buenos Aires
Dani La Chepi es entrevistada por Juliet, la mini periodista

La trama trasladó al contexto argentino la historia de Daniel, quien, tras perder la custodia de sus hijos, recurre a la ayuda de su hermano y el esposo de este para crear la memorable Señora Doubtfire. El humor y la sensibilidad del personaje se fundieron con una puesta moderna y guiños locales, mientras Dani “La Chepi” debutó en el género musical encarnando a Miranda, una madre cariñosa y trabajadora.

La función reunió a una extensa lista de figuras reconocidas del espectáculo, lo que subrayó la magnitud del estreno. Entre los asistentes se encontraban su productora artística Florencia Bertotti, y su marido Federico Amador, además de Osvaldo Laport, Soledad Silveyra, Fer Dente, Lourdes de Bandana, Seba Presta, Aníbal Pachano, Panam, Paula Morales, Fabián Vena, Costa, Ronnie Arias, Yuyito González, Rochi Igarzábal, Marcelo De Bellis, Germán Tripel, Flor Otero, Mariana Genesio Peña, María Valenzuela, Julia Zenko, Eleonora Cassano, Juan Palomino y Nazareno Casero. La presencia de referentes tanto de la comedia musical como de la televisión nacional le dio a la noche un carácter singular y una fuerte repercusión mediática.

Federico Amador con un look muy relajado para la función de prensa de Papá por siempre
La adaptación porteña integró guiños locales y una escenografía ambientada para el público argentino, resaltando la identidad nacional
Florencia Bertotti junto a Federico Amador
Albana Fuentes, Marcos Orlando y Sofía Cura Villares
El regreso de Alberto Favero a la dirección musical, tras una década fuera de los escenarios argentinos, sumó un valor adicional al espectáculo. La adaptación local respetó el tono emotivo y humorístico que distinguió a la película original de los 90, modernizándolo con referencias y detalles pensados para el público argentino.

Durante la función, la reacción del público fue inmediata: las risas y la emoción dominaron la sala. Al cierre de la velada, el equipo recibió una ovación de pie y saludó a la platea repleta de personalidades.

Papá por siempre adapta el clásico estadounidense protagonizado por Robin Williams, respetando el tono de humor y emoción original
Fernanda Otero y su hija Bernardita
Amalia "Yuyito" González, otra de las figuras que pasó por la función de prensa de Papá por siempre
Albana Fuentes entrevistada por Juliet, la mini periodista
Tripa, Flor Otero y su hija Nina
Rocío Igarzabal y Milton Cámara junto a su hija Lupe
Dante Barbera, Marcos Orlando, Mateo Sciarreta, Joaquina Richards, Giovanna Diotto Callejón y Sofía Cura Villares son los niños actores de Papá por siempre
El orgullo de María Fernanda Callejón por el debut de Giovanna Diotto Callejón en la obra
El recuerdo de la película original resulta inevitable para quienes asisten a la adaptación argentina. Papá por siempre se inspiró en la exitosa comedia familiar estadounidense estrenada en 1993, protagonizada por Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan. En aquel film, Williams interpretó a Daniel Hillard, un padre que, tras separarse de su esposa y perder la custodia de sus hijos, decide transformarse en la entrañable niñera inglesa Señora Doubtfire para no alejarse de ellos.

La película conquistó al público por su combinación de humor y emoción, y se convirtió en un clásico del cine familiar de los años 90, valorado por su mensaje sobre los lazos familiares y la capacidad de reinventarse frente a la adversidad. La versión teatral en Buenos Aires retoma ese espíritu y lo traslada a la escena local, sumando elementos propios del humor y la sensibilidad argentinos.

