El desconsolado llanto de Fabián Cubero al leer un consejo de su padre: “Lo recuerdo siempre”

En su visita al programa de Grego Rossello, el exfutbolista no pudo contener las lágrimas al hablar de Carlos, quien falleció en agosto pasado

Fabián Cubero recordó a su padre y se emocionó (Video: Fernét con Grego)

Fabián Cubero, reconocido exfutbolista argentino, protagonizó un momento de profunda emoción durante su paso por el programa Fernet con Grego, junto a su pareja Mica Viciconte. El gesto que desató el llanto estuvo vinculado a su padre, Carlos Cubero, fallecido hace poco más de cinco meses.

La escena transcurrió cuando Grego Rossello, conductor del ciclo, entregó a Poroto un sobre que contenía una frase. Al leer “Vos tenés que ser vago y atorrante pero buena persona”, Cubero se quebró en vivo, evocando a su padre: “No hace falta que la lea, esta frase me la dijo mi papá, que lo perdí el año pasado. Me acuerdo siempre lo que me dijo”, expresó, visiblemente conmovido.

El sobre incluía también el logo del club marplatense donde Fabián Cubero inició su carrera. El exfutbolista relató que el club estaba ubicado junto a una vía y que, gracias a que su tío era el técnico de su hermano mayor, pudo comenzar a jugar desde pequeño.

Durante la participación, Cubero destacó el mayor legado de su padre, quien también fue jugador en su Mar del Plata natal: “Siempre ponderó ser buena persona. Más allá de ser buen futbolista o llegar a la gloria en el fútbol, lo más importante siempre para él fue eso: ser buena gente”.

Fabián Cubero con sus padres
Fabián Cubero con sus padres Carlos y Ángela; su pareja Mica Viciconte y sus hijas Indiana, Allegra y Sienna

Carlos Cubero desarrolló su carrera como futbolista en Mar del Plata, donde fue ampliamente reconocido. Tras su retiro, se dedicó a su familia y, a la vez, continuó como entrenador y reclutador en las divisiones juveniles de Vélez.

El impacto de la muerte de Carlos Cubero en agosto de 2025, a los 75 años, sigue presente en la vida de su hijo. La reciente aparición televisiva evidenció la huella emocional y los valores que permanecen en quienes lo rodearon, tal como ocurrió poco después de su fallecimiento. En aquella oportunidad, sus nietas Indiana, Allegra y Sienna, frutos de la relación de Poroto con Nicole Neumann, le dedicaron palabras conmovedoras en sus redes sociales.

“Lo que te voy a extrañar. Te amo”, escribió Indiana, de 17 años, en su cuenta de Instagram junto a una foto abrazada a su abuelo. Carlos tenía una especial relación con la mayor de sus nietas. Años atrás, cuando la pequeña cumplió 15 años, sus abuelos viajaron de manera sorpresiva para estar con ella en este gran número de su vida. Este encuentro fue en el hogar paterno, la jovencita disfrutó de unos instantes que la hicieron llorar de emoción.

Carlos Cubero entre sus hijos
Carlos Cubero entre sus hijos Fabián y Christian
Carlos Cubero con su hijo
Carlos Cubero con su hijo Fabián y su nieta Indiana

Al igual que Indiana, su hermana Allegra compartió otra tierna postal, dándole un beso al padre del exfutbolista junto a un emoji de un corazón y una paloma. Significativos gestos es un momento de tristeza y una manera de recordarlo para siempre.

Además del histórico capitán de Vélez Sarsfield, Carlos también era papá de Soledad y Christian y tenía un espíritu familiero que trasladó a sus nietos. Fabián y su actual pareja Mica Viciconte viajaron a la ciudad costera para estar presentes en el último adiós.

Carlos también era futbolista, y la pasión por la redonda se respiró desde siempre en la casa de los Cubero. Lejos de las luces de Poroto, que se consagró tanto en Vélez Sársfield como con la selección argentina en el Mundial Juvenil de 1997 bajo las órdenes de José Pekerman, su padre tuvo una destacada trayectoria en el fútbol regional. También se diferenciaba en el puesto de la cancha, ya que era delantero, mientras que Fabián ocupaba el mediocampo o el lateral, siempre con tareas defensivas.

Luego de su fallecimiento, Fabián compartió un artículo periodístico en homenaje a su padre. Y su frase explica también parte de su legado: No cambiaré para gustarle a la gente. Seré quien soy y la gente adecuada amará mi verdadero yo”.

