Las vacaciones familiares de Mica Viciconte y Fabián Cubero en las paradisíacas playas del Caribe

Vacaciones soñadas en República Dominicana: la fusión de familias, días de sol y un Caribe que reúne a Mica Viciconte y Fabián Cubero

Luego de pasar unos días en la costa argentina, Mica Viciconte y Fabián Cubero eligieron la República Dominicana para sus vacaciones familiares durante la temporada de verano.

La panelista de Ariel en su Salsa y el exfutbolista viajaron junto a su hijo en común, Luca Cubero, que en mayo cumplirá cuatro años. Al viaje también se sumaron Indiana y Sienna, las dos hijas menores de Poroto con Nicole Neumann, así como Ángela Cubero, la madre del exjugador. En las fotos no se ve a Indiana, la mayor de las hermanas, quien recientemente anunció su noviazgo con Thiago Silvero, futbolista de Vélez Sársfield, el club del que es hincha y donde jugó su padre.

Mica Viciconte y Fabián Cubero publican imágenes y videos de sus vacaciones familiares en redes sociales, revelando la identidad del resort

La familia optó por alojarse en un resort del Caribe, con todas las comodidades para disfrutar en pareja y en familia. En sus redes sociales, mostraron diferentes momentos de sus vacaciones, con todas las posibilidades que ofrece el destino paradisíaco. Las jornadas soleadas, con actividades al aire libre que incluyeron travesías en el mar, y las comodidades del complejo hotelero, ideales para relajar y gozar de la gastronomía, tragos y actividades nocturnas.

Las publicaciones reflejaron la alegría y distensión del grupo familiar, que disfrutó el día y la noche de Punta Cana. El viaje puso de manifiesto la convivencia armónica de los hijos de distintas relaciones y la integración de la madre de Cubero, quien el año pasado perdió a Carlos, su compañero de toda la vida.

La familia Cubero se hospeda en lujosos resorts del Caribe, disfrutando de todas las comodidades y actividades exclusivas del lugar

Un año muy especial para Allegra Cubero

El 6 de enero pasado, la celebración de los 15 años de Allegra Cubero se convirtió en un fenómeno en redes sociales, donde los mensajes públicos y el entorno familiar marcado por disputas capturaron la atención. El saludo de Fabián Cubero, cargado de emociones y acompañado de un video íntimo, se destacó entre las numerosas muestras de afecto y generó más de diez mil “me gusta” en apenas horas.

El exfutbolista eligió pronunciarse de forma directa en Instagram con palabras que sintetizaron el eje del vínculo con su hija. “Feliz 15, mi amor. Que esta nueva etapa te encuentre siendo siempre vos, con esa personalidad tan linda que tenés”, escribió Fabián Cubero en su publicación, la cual incluyó fotografías y secuencias en video tomadas a lo largo de la vida de Allegra.

Fabián Cubero realizó un video con diferentes momentos de su vida junto a Allegra (Video: Instagram)

En el mismo mensaje, cubrió el plano familiar sin reservas. “Estoy orgulloso de la persona que sos y feliz de acompañarte en cada paso. Te amo con todo mi corazón”, finalizó, sumando un emoji de brillo y otro de corazón que reforzaron el tono afectuoso del saludo. El recorrido audiovisual mostró distintos momentos familiares: abrazos, viajes y expresiones espontáneas de la cumpleañera en situaciones cotidianas, además de secuencias lúdicas que transmitieron su carisma. La propia Allegra se sumó a la interacción virtual con una respuesta concisa: “Te amo, pa”, acompañada por un emoji de corazón.

Este tipo de gestos se dieron en medio de versiones y especulaciones en torno al modo de organizar el festejo. Mientras el exdefensor de Vélez Sarsfield optó por el mensaje en redes y a la distancia, Nicole Neumann, madre de Allegra, decidió celebrar el cumpleaños en Uruguay con una reunión reservada para familiares y lejos de la cobertura mediática. La modelo publicó imágenes de una torta, una vela y las clásicas fotos de abrazos, sin aludir a ninguna producción de gran escala.

Nicole Neumann, madre de Allegra, decidió celebrar el cumpleaños en Uruguay con una reunión reservada para familiares y lejos de la cobertura mediática

Las redes sociales de la familia también reflejaron la participación de Indiana y Sienna, las hermanas de la protagonista del día, quienes sumaron collages, recuerdos y frases alusivas al mosaico virtual. De ese modo, la jornada quedó enmarcada por mensajes, fotos y videos que pusieron el foco en los afectos, desplazando las controversias del entorno adulto para resaltar el lazo entre padre e hija en este nuevo ciclo.