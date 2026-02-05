La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

El humorista y el conductor en el ciclo en 2015 (Video: Duro de domar/ El Nueve)

Unas horas después de que se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Juan Carlos Velázquez, más conocido como El Mini o El Mini de Duro de domar, expresó unas palabras Roberto Pettinato, como el conductor del ciclo en el que ganó gran popularidad el humorista, ante su pérdida.

El animador, a través de su cuenta de Instagram, le dedicó una sentida publicación al actor con quien hizo una buena dupla durante varias temporadas. “Un abrazo a la familia y a mi entrañable ‘Mini” por todo lo que nos y me dio en el humor y en nuestras charlas. Sos y serás inolvidable para mí“, aseguró, sensibilizado en un posteo al que le sumó una imagen de Juan Carlos.

En su posteo, también mencionó un momento valioso de los años en los que trabajaron juntos. “Aún recuerdo cómo nos reímos el día que me dijiste ‘muchos creen que soy enano. ¡No! Soy una persona pequeña’“, señaló. ”Amor por siempre", concluyó Pettinato sobre la noticia del fallecimiento del humorista.

“‘¡No soy enano, soy liliputiense!’, gritaba", rememoró en el mismo posteo Fabián Cerfoglio, el histórico locutor del programa, quien también lo despidió desde su cuenta de Instagram con un “buen viaje, Juan Carlos”.

La noticia sobre la muerte de Juan Carlos Velázquez, conocido por el público argentino como El Mini, sacudió al ambiente artístico este miércoles. Su hermano, Ezequiel, compartió detalles sobre los últimos momentos del actor: “Entró al hospital en la madrugada con una neumonía muy fuerte y al mediodía lo subieron a terapia intensiva y sufrió un paro cardiorrespiratorio”, relató en diálogo con Teleshow. “No pudieron hacer nada y falleció”, lamentó.

El mundo de la televisión lo recuerda por su rol destacado en Duro de Domar, donde sus expresiones espontáneas se hicieron famosas y su personaje de El Mini quedó instalado en la memoria colectiva. Su frase “Roberto, estoy recaliente” se volvió parte del folklore de la pantalla chica.

La vida profesional de Velázquez no estuvo exenta de dificultades. “La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión. Parece que los productores se han olvidado de mí, ese es el tema”, reconoció en algún momento, evidenciando el alejamiento del medio y la falta de oportunidades.

La crisis económica y la pandemia lo forzaron a reinventarse lejos de los sets. El propio actor explicó: “Estoy vendiendo lámparas, cables, todo lo que es eléctrico para los comercios, kioscos, almacenes y algunos supermercados”. Dejó atrás el teatro, donde había trabajado hasta que el contexto lo obligó a buscar nuevos ingresos: “Por ahora no estoy haciendo nada de nada”.

Además de su paso por Duro de Domar, el actor fue parte de programas como Todo x 2 pesos junto a Diego Capusotto y Fabio Alberti, y el año pasado tuvo participaciones en ciclos como Bendita, donde imitó a Donald Trump, y Polémica en el bar.

Nacido en Paraguay y radicado en Argentina desde los años 90, Velázquez inició su carrera artística impulsado por una vecina que le sugirió presentarse a un casting. Desde el inicio, enfrentó dificultades. Nació con un déficit en la hormona de crecimiento y recordó que sufrió burlas y rechazo durante su infancia, especialmente en el colegio, donde se sintió marginado por su estatura. El bullying y la indiferencia de la chica que le gustaba dejaron huella en su adolescencia.

En los últimos años, la fe ocupó un lugar fundamental en su vida. “Estoy aquí con la palabra de Dios para compartir con ustedes un hermoso mensaje que quiero que escuchen. Muchas personas hoy están cargando, luchando, abatidos con diversos problemas y diversas enfermedades. Quiero decirte que a través de esta palabra vamos a encontrar algo que Jesús nos dejó y que nos enseñó”, compartió en un video difundido en sus redes sociales apenas 12 días antes de su muerte.