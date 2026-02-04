Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como el Mini de Duro de domar

La participación del actor en 2015 el ciclo que conducía Roberto Pettinato (Duro de domar/ El Nueve)

La muerte de Juan Carlos Velázquez, conocido por el público como El Mini, conmocionó este miércoles al mundo artístico argentino. La noticia de la muerte del humorista y actor, recordado por su emblemática participación en Duro de Domar.

Teleshow pudo confirmar la triste noticia con su hermano, Ezequiel. “Entró al hospital en la madrugada con una neumonía muy fuerte y al mediodía lo subieron a terapia intensiva y sufrió un paro cardiorrespiratorio”, compartió. “No pudieron hacer nada y falleció”, se lamentó.

El impacto de la noticia se expandió rápidamente en redes sociales, donde figuras del medio y fanáticos rememoraron su paso por la televisión, en especial por el ciclo conducido por Roberto Pettinato.

Juan Carlos Velázquez, más conocido como El Mini, además de su recordada participación en Duro de Domar fue parte de Todo x 2 pesos y Bendita

Durante 2024, Velázquez ya había enfrentado severos problemas de salud. En ese entonces fue internado de urgencia tras una descompensación en su domicilio. Los cuadros previos incluyeron dolores intensos en el pecho y dificultad respiratoria, síntomas que revelaron arterias obstruidas.

El actor debió someterse a un procedimiento de urgencia y, semanas después, relató su experiencia: “Me agarró una gripe común, parecía, y después se fue agravando. Llegó un momento que no podía respirar ni caminar”, aseguró en una entrevista con Mitre Live. “Sentía un fuertísimo dolor de pecho, me costaba hasta ir al baño. Los médicos me dijeron que tenía neumonía y las arterias tapadas”, relató, en aquel momento.

Una de las últimas participaciones del actor en el ciclo de Beto Casella (Video: Instagram)

Su personaje de El Mini, donde componía a diversas figuras de la actualidad del día, se instaló en la memoria colectiva a través de Duro de Domar, donde sus irrupciones inesperadas y expresiones espontáneas —como la frase “Roberto, estoy recaliente”— se volvieron parte del folklore televisivo. A pesar del declive de las ofertas laborales y la reinvención lejos de las cámaras, Velázquez jamás perdió el vínculo con su público, que lo siguió reconociendo y expresando afecto.

El actor también era recordado por su trabajo en Todo x 2 pesos, el mítico programa encabezado por Diego Capusotto y Fabio Alberti. Sin embargo, en sus últimos años vivió una transformación profunda en su carrera.

El actor en el sketch de "Toca Pito El Enano - Ranking Musical"m del mítico ciclo de humor de Diego Capusotto y Fabio Alberti (Video: Archivo Histórico RTA)

Aunque trabajó junto a figuras como Mauro Viale, Lucho Avilés y Daniel Tognetti, Velázquez sintió que su presencia se desvaneció en los medios. “La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión. Parece que los productores se han olvidado de mí, ese es el tema”, había expresado.

La crisis económica y la pandemia también provocaron un giro brusco en su vida profesional. Velázquez contó que tuvo que dejar el teatro y buscar nuevas formas de ganarse la vida. “Estaba haciendo teatro y con todo esto que recién se está abriendo, por ahora no estoy haciendo nada de nada”, aseguró.

En ese escenario, explicó cómo debió adaptarse para subsistir: “Estoy vendiendo lámparas, cables, todo lo que es eléctrico para los comercios, kioscos, almacenes y algunos supermercados”.

El año pasado tuvo algunas de sus últimas apariciones televisivas que fueron en Bendita, en donde apareció imitando a Donald Trump, y en Teto TV, el programa de Teto Medina en Crónica TV.

En 2019 participó como invitado en ¿Quién quiere ser millonario? Juan Carlos contó que nació paraguayo y se radicó con su familia en Argentina en los años 90. Su incursión en la actuación comenzó en esa misma década cuando una vecina lo animó a presentarse a un casting.

La vida no siempre fue sencilla. Nació con un déficit en la hormona de crecimiento y recordó que sufrió burlas y rechazo durante su infancia, especialmente en el colegio, donde se sintió marginado por su estatura. El bullying y la indiferencia de la chica que le gustaba marcaron su adolescencia.

El actor, que era un hombre de fe, compartió un video con sus seguidores un video de su lado desconocido (Video: Facebook)

La fe tuvo un rol decisivo en su recuperación. En el programa contó que asistía a una Iglesia evangélica todos los días y colaboraba predicando en diferentes lugares. Ese entorno fue fundamental para superar la tristeza que arrastraba desde joven.

Desde sus redes sociales mantenía la cercanía con su público: allí compartía recuerdos familiares junto a sus hermanos y sobrinos, como postales de su madre ya fallecida. También se mostraba como un hombre de fe y predicaba desde ese medio.

“Estoy aquí con la palabra de Dios para compartir con ustedes un hermoso mensaje que quiero que escuchen. Muchas personas hoy están cargando, luchando, abatidos con diversos problemas y diversas enfermedades. Quiero decirte que a través de esta palabra vamos a encontrar algo que Jesús nos dejó y que nos enseñó”, expresó, a través de un video que compartió 12 días antes de su muerte, desde su cuenta de Facebook.