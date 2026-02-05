Daniela Christiansson se sinceró sobre los cambios físicos que tuvo durante el embarazo

Daniela se mostró sin filtros y relató cómo transita los primeros cambios corporales tras el nacimiento de su hijo Lando (Instagram)

El 31 de diciembre pasado, la vida de Daniela Christiansson dio un giro profundo e irreversible con la llegada de Lando, su segundo hijo junto a Maxi López. En medio de esta etapa de maternidad renovada, la modelo sueca decidió abrir las puertas de su intimidad y mostrar, sin filtros ni edulcorantes, el lado real del posparto. Daniela, acostumbrada a compartir momentos de su día a día en sus redes, optó esta vez por sincerarse sobre los cambios físicos que experimentó durante el embarazo y tras el nacimiento de su bebé.

En las últimas horas, una historia de Instagram publicada por Christiansson generó rápidamente empatía y repercusión entre miles de madres. De frente al espejo de su baño, vestida con un conjunto negro ajustado y de perfil, la modelo acompañó la imagen con una reflexión honesta: “Faltan 8 kilos para volver a mi peso inicial. Subí 22 kg”. El mensaje, directo y sin vueltas, dejó en claro su objetivo personal pero también la decisión de mostrar cómo luce su figura apenas un mes después del parto.

Este gesto no es aislado: desde la llegada de Lando, tanto Daniela como Maxi optaron por compartir el proceso de adaptación a la nueva dinámica familiar y los primeros pasos junto a su pequeño. Aunque esta vez la protagonista fue Daniela y su propia recuperación, el pasado 31 de enero la modelo ya había emocionado a sus seguidores al celebrar el primer mes de vida de Lando. En esa oportunidad, compartió una delicada postal en sus historias de Instagram: una tarjeta que decía “1 mes” junto al nombre del bebé en letras de madera y la expresión “Ya”. El pequeño homenaje marcó un hito en la familia y reflejó la felicidad que atraviesan por este nuevo capítulo.

Daniela compartió cómo fueron sus cambios físicos durante el embarazo de su hijo Lando

Las redes sociales de la pareja se llenaron de imágenes y mensajes que muestran los primeros días de Lando: desde dulces postales familiares hasta pequeños festejos en la intimidad del hogar. La emoción de Daniela y Maxi es evidente en cada publicación, donde no dudan en compartir la alegría y los desafíos que implica la llegada de un nuevo hijo. La modelo, acostumbrada a los flashes y la exposición, parece encontrar en la maternidad una nueva manera de conectar con su comunidad y de acompañar, desde su experiencia, a otras mujeres que transitan etapas similares.

En paralelo, Maxi atraviesa un momento intenso tanto en lo personal como en lo profesional. Apenas cinco días después del nacimiento de Lando, el exfutbolista emprendió un regreso exprés a la Argentina para retomar las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), un desafío televisivo que lo tiene como uno de los protagonistas de la temporada. Poco después, se instaló en Mar del Plata para encarar la temporada de streaming junto a Olga, ciclo que culminó hace menos de una semana. Entre compromisos laborales, viajes y la paternidad reciente, Maxi se muestra activo y multifacético, combinando la exposición mediática con los momentos familiares y la crianza de su hijo más pequeño.

La foto que eligió Daniela para celebrar el primer mes de vida de Lando (Instagram)

En este escenario, la llegada de Lando no solo marcó el nacimiento de un nuevo integrante, sino también una oportunidad para que tanto Daniela como Maxi abracen el cambio y compartan con el mundo el recorrido honesto de la maternidad y la paternidad. Entre pañales, primeras sonrisas y desafíos cotidianos, la pareja atraviesa una etapa de profunda transformación, aprendiendo a equilibrar los sueños profesionales con la crianza y el amor familiar. Y en cada publicación, cada gesto y cada palabra, queda a la vista que la felicidad, a veces, se encuentra en lo simple: en animarse a ser, a mostrar y a celebrar, sin filtros, cada capítulo de la vida.